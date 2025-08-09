Який документ засвідчує право власності на будинок та де його отримати

Жінка читає документи. Фото: Freepik

Власність на будинок — це не лише фізичне володіння майном, а й офіційно підтверджене право, яке має бути закріплене у визначених законом документах. Інакше у вас можуть виникнути труднощі з продажем, даруванням, спадкуванням чи навіть узаконенням об’єкта.

Як пояснюють спеціалісти експертного сервісу Dozvil, головна умова — це внесення відомостей про власника та сам будинок до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Реклама

Читайте також:

"Поки дані не з’явилися в Реєстрі, жоден договір не дає повноцінного права власності. Лише після реєстрації право набуває законної сили", — уточнюють фахівці.

Відтак, основним документом, який підтверджує право власності на будинок, є витяг із цього державного реєстру.

Який документ засвідчує право власності на будинок

Сьогодні витяг із Державного реєстру речових прав — це головне, що підтверджує ваше володіння нерухомістю. Він містить не лише інформацію про власника, а й про технічні характеристики будинку, обмеження чи обтяження, якщо такі є.

Утім, окрім витягу, право власності також підтверджують так звані первинні документи, що є підставою для внесення даних до реєстру:

договір купівлі-продажу — найбільш поширений варіант;

договір дарування, міни, довічного утримання;

свідоцтво про право на спадщину;

рішення суду, якщо право встановлюється через судовий порядок.

Якщо ж будинок придбано до 2013 року, ви могли отримати свідоцтво про право власності або державний акт на землю, де зведено будинок.

"Навіть старі документи залишаються чинними, але для повноцінного юридичного захисту майна бажано внести їх до Реєстру", — коментують експерти.

Чому важливо мати витяг з реєстру на будинок

Витяг із Держреєстру — це офіційне підтвердження вашого майнового статусу. Саме він:

Дозволяє вільно продавати чи дарувати будинок. Захищає власника у разі суперечок або рейдерства. Служить доказом для банків, нотаріусів, оцінювачів. Є підставою для оформлення субсидій, пільг, компенсацій.

Також важливо звертати увагу на супровідні документи — зокрема, довідку про технічний стан або ступінь зносу будинку. Ця інформація може відігравати важливу роль під час укладання угод, оцінювання ринкової вартості, реконструкції чи поділу майна.

Де отримати витяг з реєстру на право власності

Є два основні способи отримання витягу — онлайн та через ЦНАП. Обидва працюють офіційно, швидко та доступно.

Через електронний сервіс Мін’юсту:

Зайдіть на сайт "Онлайн-будинок юстиції". Оберіть послугу "Отримання витягу". Введіть кадастровий номер або адресу будинку. Сплатіть послугу онлайн. Завантажте витяг в електронному форматі.

Через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП):

Завітайте до найближчого ЦНАПу. Подайте заяву з паспортом та ідентифікаційним кодом. Додайте, за потреби, копії правовстановлюючих документів. Отримайте витяг на місці або через кілька днів — залежно від навантаження.

Що варто знати про старі документи на будинок

Чимало українців досі мають на руках старі документи — зокрема, свідоцтва або державні акти, видані до 2013 року. Вони не скасовані, але не містяться в електронному реєстрі, тож при угодах із нерухомістю можуть виникнути труднощі. Наприклад:

нотаріус може вимагати підтвердження актуальності інформації;

покупець не погодиться на угоду без витягу з Реєстру;

переоформлення у спадок чи під час розлучення буде складнішим.

"Реєстрація права власності — це не просто бюрократична формальність. Це ваша юридична безпека", — наголошують експерти.

Як повідомлялось, навіть невелика помилка в документах на нерухомість може призвести до серйозних труднощів, наприклад, при продажу квартири, оформленні спадщини чи субсидії. Щоб уникнути проблем, важливо завчасно виявити неточності та знати, як правильно їх виправити.

Також ми розповідали, що будівництво власного дому — це мрія, що часто починається з придбання земельної ділянки. Однак, не завжди зрозуміло, як найкраще використати свою землю: чи можна збудувати кілька будинків на одній ділянці, чи це дозволено лише для інвесторів, що планують таунхауси або дуплекси.