Какой документ удостоверяет право собственности на дом и где его получить

Собственность на дом — это не только физическое владение имуществом, но и официально подтвержденное право, которое должно быть закреплено в определенных законом документах. Иначе у вас могут возникнуть трудности с продажей, дарением, наследованием или даже узакониванием объекта.

Как объясняют специалисты экспертного сервиса Dozvil, главное условие — это внесение сведений о владельце и сам дом в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

"Пока данные не появились в Реестре, ни один договор не дает полноценного права собственности. Только после регистрации право приобретает законную силу", — уточняют специалисты.

Следовательно, основным документом, подтверждающим право собственности на дом, является выписка из этого государственного реестра.

Какой документ удостоверяет право собственности на дом

Сегодня выписка из Государственного реестра прав — это главное, что подтверждает ваше владение недвижимостью. Она содержит не только информацию о владельце, но и о технических характеристиках дома, ограничениях или обременениях, если таковые имеются.

Впрочем, кроме выписки, право собственности также подтверждают так называемые первичные документы, которые являются основанием для внесения данных в реестр:

договор купли-продажи — наиболее распространенный вариант;

договор дарения, мены, пожизненного содержания;

свидетельство о праве на наследство;

решение суда, если право устанавливается через судебный порядок.

Если же дом приобретен до 2013 года, вы могли получить свидетельство о праве собственности или государственный акт на землю, где возведен дом.

"Даже старые документы остаются в силе, но для полноценной юридической защиты имущества желательно внести их в Реестр", — комментируют эксперты.

Почему важно иметь выписку из реестра на дом

Выписка из Госреестра — это официальное подтверждение вашего имущественного статуса. Именно он:

Позволяет свободно продавать или дарить дом. Защищает владельца в случае споров или рейдерства. Служит доказательством для банков, нотариусов, оценщиков. Является основанием для оформления субсидий, льгот, компенсаций.

Также важно обращать внимание на сопроводительные документы — в частности, справку о техническом состоянии или степени износа дома. Эта информация может играть важную роль при заключении сделок, оценке рыночной стоимости, реконструкции или разделе имущества.

Где получить выписку из реестра на право собственности

Есть два основных способа получения выписки — онлайн и через ЦПАУ. Оба работают официально, быстро и доступно.

Через электронный сервис Минюста:

Зайдите на сайт "Онлайн-дом юстиции". Выберите услугу "Получение выписки". Введите кадастровый номер или адрес дома. Оплатите услугу онлайн. Загрузите выписку в электронном формате.

Через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ):

Посетите ближайший ЦПАУ. Подайте заявление с паспортом и идентификационным кодом. Добавьте, при необходимости, копии правоустанавливающих документов. Получите выписку на месте или через несколько дней — в зависимости от нагрузки.

Что стоит знать о старых документах на дом

Многие украинцы до сих пор имеют на руках старые документы — в частности, свидетельства или государственные акты, выданные до 2013 года. Они не отменены, но не содержатся в электронном реестре, поэтому при сделках с недвижимостью могут возникнуть трудности. Например:

нотариус может потребовать подтверждения актуальности информации;

покупатель не согласится на сделку без выписки из Реестра;

переоформление по наследству или при разводе будет сложнее.

"Регистрация права собственности — это не просто бюрократическая формальность. Это ваша юридическая безопасность", — отмечают эксперты.

