Помилки в правовстановлюючих документах на нерухомість — як виправити у 2025

Жінка читає документи. Фото: Freepik

Навіть незначна неточність у правовстановлюючих документах на нерухомість може спричинити серйозні проблеми. Наприклад, під час оформлення субсидії, продажу квартири чи вступу у спадщину. Щоб уникнути таких труднощів, важливо вчасно виявляти помилки та знати, як їх виправити.

Правовстановлюючі документи — це основа легального володіння житлом, землею чи іншою нерухомістю. Без них неможливо ні продати об’єкт, ні передати його у спадок, ні отримати субсидію, підкреслює юристка Лілія Клічук.

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До таких документів належать:

договір купівлі-продажу, дарування чи міни нерухомості, або їх дублікат;

свідоцтво про право на спадщину, видане нотаріусом чи консульством;

свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя;

свідоцтво від держреєстратора;

інші документи, що підтверджують право власності.

Яка помилка в документі вважається критичною

У документах на нерухомість важливі всі деталі. До критичних помилок належать:

неправильне написання ПІБ власника;

помилки в серії або номері документа;

неправильна адреса об’єкта;

помилкове зазначення частки у праві власності;

різночитання щодо виду або площі нерухомості.

Навіть одна цифра або літера може спричинити проблеми — від зупинки угоди до неможливості оформити субсидію.

Як виправити помилку без суду

Найпростіший шлях — це звернутися до установи, яка видала документ. Це може бути:

нотаріус;

орган місцевого самоврядування;

державний реєстратор.

Такий спосіб працює лише у разі, якщо помилка сталася з вини органу, який оформив документ, а не з вини заявника. За словами Клічук, це називається позасудовий порядок і дозволяє швидко виправити технічні неточності.

Однак цей варіант не діє, якщо:

орган, що видав документ, уже ліквідовано;

архівні документи втрачені;

установа не має повноважень вносити зміни.

Як виправити помилку через суд

Коли позасудове вирішення неможливе, залишається один шлях — звернення до суду. Для цього необхідно подати заяву про встановлення факту, що має юридичне значення — зокрема, факту належності правовстановлюючого документа.

Це можливо, якщо:

факт має юридичне значення — наприклад, впливає на спадкування чи розпорядження майном;

інші шляхи довести це відсутні;

документ втрачено, і немає альтернативних способів його відновити;

справа не є спором про право власності (тобто немає конфлікту між двома претендентами на майно).

Заява подається до місцевого суду за місцем реєстрації заявника.

Які документи подати до суду

Разом із заявою потрібно надати:

копію документа з помилкою (за наявності);

документи, що підтверджують ваше право на нерухомість;

пояснення, чому інший спосіб виправлення неможливий.

Також потрібно сплатити судовий збір — у 2025 році він становить 605 грн 60 коп.

"Суд не встановлює право власності, а лише підтверджує, що документ належить вам. Це дозволяє у подальшому зареєструвати право власності в реєстрі або отримати новий документ", — пояснює Клічук..

Що робити після рішення суду

Після того, як суд встановив юридичний факт, заявник має:

отримати рішення суду з мокрою печаткою;

подати його до нотаріуса або держреєстратора;

отримати оновлений правовстановлюючий документ.

Цей процес може зайняти кілька тижнів, однак дозволяє уникнути значно більших проблем у майбутньому — наприклад, судових спорів при спадкуванні чи продажу.

Як уникнути помилок у документах на майбутнє

Щоб уникнути повторення подібних ситуацій, юристка радить:

уважно перевіряти всі дані перед підписанням договорів;

зберігати копії всіх документів у паперовому й електронному вигляді;

звертатися лише до перевірених нотаріусів та реєстраторів;

у разі сумнівів — консультуватися з юристом.

"Треб відразу реагувати на будь-які виявлені помилки. Краще виправити неточність зараз, ніж боротися з наслідками через 10 років", — додає Клічук.

Як повідомлялось, хоча приватизація землі надає власнику повне право розпоряджатися ділянкою, держава все ж може її вилучити в окремих, чітко визначених законом випадках. Це означає, що право власності не є абсолютним і може бути обмежене, наприклад, для суспільних потреб.

Також ми розповідали, що арешт майна — це правовий інструмент, що тимчасово обмежує права власника. Наразі він часто застосовується до нерухомості не лише через кримінальні провадження чи борги, а й для забезпечення виконання адміністративних штрафів, зокрема тих, що накладаються за ухилення від мобілізації.