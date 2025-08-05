Чи можуть забрати приватизовану землю в Україні — умови та нюанси законодавства

Жінка у полі. Фото: Freepik

Приватизована земельна ділянка є цінним активом, який гарантує власнику право на її використання. Проте є винятки, які дозволяють державі або місцевій владі вилучити пай, навіть якщо вона приватизована.

Закон допускає примусове відчуження землі у випадках суспільної необхідності — з дотриманням усіх процедур і гарантій, пояснив юрист Максим Боярчуков у коментарі "Фактам ICTV".

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За загальним правилом, примусове вилучення можливо лише за наявності вагомих підстав. Відповідно до Земельного кодексу України (стаття 143), правовласник може втратити ділянку, якщо:

використовує землю не за цільовим призначенням;

не усуває порушення екологічних чи земельних норм;

здійснює діяльність, що шкодить довкіллю;

допускає борги, за які накладено стягнення;

ділянка потрібна для суспільних потреб.

"Умовно ці підстави поділяються на дві групи: порушення з боку власника та загальнодержавні інтереси", — коментує Боярчуков.

Як працює закон про відчуження землі

Порядок вилучення земель у приватних осіб регулюється Законом України "Про відчуження земельних ділянок… для суспільних потреб". Документ передбачає два сценарії: добровільне відчуження та примусове.

Добровільне відчуження передбачає:

викуп за ринковою вартістю;

компенсацію збитків;

можливість отримати рівноцінну ділянку.

Примусове відчуження застосовується, якщо власник відмовився продавати землю. Але:

підставою має бути суспільна необхідність (метро, автошлях, лінії електропередач тощо);

рішення приймає тільки суд;

компенсація має бути повною та виплаченою наперед.

Чи є прецеденти вилучення землі

"Вилучення земель для державних потреб трапляється рідко, але такі випадки є", — наголошує Боярчуков.

Наприклад, у справі № 851/9/19, яку розглядав Другий апеляційний адміністративний суд 24 квітня 2019 року, Харківська міськрада домоглася примусового відчуження об’єктів під будівництво третьої лінії метро.

Тобто навіть без порушення з боку власника, землю можуть вилучити, якщо доведено суспільну потребу.

Коли пай вважається втраченим

Окремий випадок — земельні паї, що не були оформлені у власність або не виділені в натурі.

Відповідно до Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", земельна частка (пай) вважається невитребуваною, якщо немає документа на неї або вона не виділена на місцевості.

Крім того до 1 січня 2028 року потрібно оформити право власності, інакше пай може бути втрачений.

"Якщо власник або спадкоємець не оформить документи до 2028 року, вважається, що він відмовився від права на землю", — попереджає юрист.

У такому разі сільська, селищна або міська рада може ініціювати передачу ділянки в комунальну власність через суд за процедурою визнання майна безхазяйним.

Що робити, щоб не втратити землю

Власникам земель важливо:

використовувати ділянку за цільовим призначенням;

не допускати порушень земельного та екологічного законодавства;

своєчасно реагувати на вимоги контролюючих органів;

оформити право на пай до 2028 року.

А у разі отримання пропозиції викупу від держави — уважно аналізувати запропоновані умови та при потребі консультуватися з юристом.

"Власник має повне право захищати свою ділянку, але не повинен ігнорувати вимоги закону", — резюмує Боярчуков.

Як повідомлялось, право власності на землю є фундаментальним питанням для всіх, хто має справу із земельними ділянками в Україні, незалежно від того, чи йдеться про їх придбання, відчуження чи передачу у спадок. Хоча законодавча база у 2025 році значною мірою стабільна, важливо бути обізнаним із певними правовими тонкощами.

Також ми розповідали, що кожен українець має право на безоплатну земельну ділянку від держави. Хоча це право гарантує Земельний кодекс, існують чіткі норми щодо її розміру, цільового призначення та умов отримання, що особливо актуально під час воєнного стану.