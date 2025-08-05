Могут ли забрать приватизированную землю в Украине — условия и нюансы законодательства

Женщина в поле. Фото: Freepik

Приватизированный земельный участок является ценным активом, который гарантирует владельцу право на его использование. Однако есть исключения, которые позволяют государству или местным властям изъять пай, даже если он приватизирован.

Закон допускает принудительное отчуждение земли в случаях общественной необходимости — с соблюдением всех процедур и гарантий, пояснил юрист Максим Боярчуков в комментарии "Фактам ICTV".

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По общему правилу, принудительное изъятие возможно только при наличии веских оснований. Согласно Земельному кодексу Украины (статья 143), правообладатель может потерять участок, если:

использует землю не по целевому назначению;

не устраняет нарушения экологических или земельных норм;

осуществляет деятельность, которая вредит окружающей среде;

допускает долги, за которые наложено взыскание;

участок нужен для общественных нужд.

"Условно эти основания делятся на две группы: нарушения со стороны собственника и общегосударственные интересы", — комментирует Боярчуков.

Как работает закон об отчуждении земли

Порядок изъятия земель у частных лиц регулируется Законом Украины "Об отчуждении земельных участков... для общественных нужд". Документ предусматривает два сценария: добровольное отчуждение и принудительное.

Добровольное отчуждение предусматривает:

выкуп по рыночной стоимости;

компенсацию убытков;

возможность получить равноценный участок.

Принудительное отчуждение применяется, если владелец отказался продавать землю. Но:

основанием должна быть общественная необходимость (метро, автодорога, линии электропередач и т.д.);

решение принимает только суд;

компенсация должна быть полной и выплаченной заранее.

Есть ли прецеденты изъятия земли

"Изъятие земель для государственных нужд случается редко, но такие случаи есть", — отмечает Боярчуков.

Например, в деле № 851/9/19, которое рассматривал Второй апелляционный административный суд 24 апреля 2019 года, Харьковский горсовет добился принудительного отчуждения объектов под строительство третьей линии метро.

То есть даже без нарушения со стороны собственника, землю могут изъять, если доказана общественная потребность.

Когда пай считается утраченным

Отдельный случай — земельные паи, которые не были оформлены в собственность или не выделены в натуре.

Согласно Закону Украины "О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков собственникам земельных долей (паев)", земельная доля (пай) считается невостребованной, если нет документа на нее или она не выделена на местности.

Кроме того до 1 января 2028 года нужно оформить право собственности, иначе пай может быть потерян.

"Если владелец или наследник не оформит документы до 2028 года, считается, что он отказался от права на землю", — предупреждает юрист.

В таком случае сельский, поселковый или городской совет может инициировать передачу участка в коммунальную собственность через суд по процедуре признания имущества бесхозным.

Что делать, чтобы не потерять землю

Владельцам земель важно:

использовать участок по целевому назначению;

не допускать нарушений земельного и экологического законодательства;

своевременно реагировать на требования контролирующих органов;

оформить право на пай до 2028 года.

А в случае получения предложения выкупа от государства — внимательно анализировать предложенные условия и при необходимости консультироваться с юристом.

"Владелец имеет полное право защищать свой участок, но не должен игнорировать требования закона", — резюмирует Боярчуков.

Как сообщалось, право собственности на землю является фундаментальным вопросом для всех, кто имеет дело с земельными участками в Украине, независимо от того, идет ли речь об их приобретении, отчуждении или передаче по наследству. Хотя законодательная база в 2025 году в значительной степени стабильна, важно быть знакомым с определенными правовыми тонкостями.

Также мы рассказывали, что каждый украинец имеет право на бесплатный земельный участок от государства. Хотя это право гарантирует Земельный кодекс, существуют четкие нормы относительно его размера, целевого назначения и условий получения, что особенно актуально во время военного положения.