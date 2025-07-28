Що робити, якщо земля під будинком не приватизована — обмеження та нюанси

Жінка у полі. Фото: Freepik

Неприватизована земельна ділянка під будинком створює серйозні обмеження для власника. Без оформлення права власності ви не можете повноцінно розпоряджатися своїм майном. Це впливає на продаж, обмін чи передачу нерухомості у спадок. Юридична незахищеність може призвести до втрати прав на землю, особливо якщо ділянка перебуває лише в користуванні, а не у власності.

Багато українців і досі живуть у приватних будинках, але не є повноцінними власниками землі під ними, пише "24 канал". Ззовні все виглядає нормально, поки не виникає потреба продати, подарувати або навіть перебудувати будинок.

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Чому приватизація землі під будинком не може чекати

Неприватизована земля – це не просто юридична технічність, а реальна загроза для власника. Адже без документів про власність ви не зможете:

продати чи обміняти будинок разом із землею;

передати його у спадок разом із ділянкою;

оформити на ділянку кредит або страховку;

зареєструвати добудову або змінити цільове призначення;

законно підключити деякі комунікації (залежить від ситуації).

Юридично ви не володієте землею, а лише користуєтеся нею за згодою держави чи громади. Це може бути припинено в будь-який момент, особливо якщо територію захоче використати місцева влада або з’являться нові плани забудови.

"Найпоширенішою проблемою є те, що люди думають, ніби право власності на будинок автоматично дає право на землю. Насправді ні. Це два різні об’єкти і для кожного потрібно окреме оформлення", — зазначає юристка Лариса Величко.

Які можуть бути наслідки, якщо земля не приватизована

Поки ви не маєте права власності на землю, ви фактично "гостюєте" на цій території. Це може створити серйозні труднощі у майбутньому:

Суперечки між спадкоємцями. Без документів на землю будинок важко буде поділити чи переоформити. Відмова у реконструкції. Якщо ви захочете добудувати веранду або змінити план будинку, без права на землю це заборонено. Штрафи та приписання усунути порушення. Якщо використання землі не відповідає призначенню, можуть бути санкції. Неможливість подати до суду. Якщо хтось захопить частину ділянки або незаконно її використовує, захиститися буде складніше.

Щоб уникнути цих проблем, варто якомога швидше оформити право власності на землю під будинком.

Приватизація земельної ділянки покроково

Отримання кадастрового номера

Першим кроком є звернення до сертифікованого землевпорядника. Фахівець:

проводить геодезичну зйомку ділянки;

формує межі та площу;

складає технічну документацію.

Ці документи потрібні для внесення ділянки до Державного земельного кадастру.

Реєстрація в кадастрі

Після завершення геодезичних робіт документи подаються до органу Держгеокадастру. Якщо з документами все гаразд, вам видадуть витяг з Державного земельного кадастру з кадастровим номером.

Це — офіційна ознака того, що ділянка юридично "існує" і її можна надалі оформити у власність.

Звернення до місцевої ради

З кадастровим номером і техдокументацією власник будинку подає заяву на приватизацію землі до сільради, міськради або громади. Важливо зібрати повний пакет документів:

копію паспорта та коду;

документ на право власності на будинок;

технічну документацію із землеустрою;

витяг з кадастру;

заяву на отримання землі у власність.

Ці документи розглядаються депутатами на сесії ради. Якщо все законно, приймається рішення про передачу у власність.

Реєстрація права власності

З рішенням сесії і відповідними документами власник звертається до ЦНАПу або приватного нотаріуса.

Дані вносяться до Державного реєстру речових прав, після чого ви отримаєте витяг і станете повноправним власником земельної ділянки.

Чи можна приватизувати землю під будинком спадкоємцю

Навіть якщо спадкоємець отримав у спадок лише будинок, а земля не була приватизована попереднім власником, є можливість довести право користування і оформити приватизацію. У такому випадку спадкоємець спочатку реєструє право власності на будинок, а потім подає документи на землю за стандартною процедурою.

Після приватизації земля стає повноцінним активом

Коли ви стаєте власником землі, можливості значно розширюються:

можна продати або обміняти ділянку разом із будинком;

оформити дарування чи спадок без зайвих перепон;

використовувати ділянку як заставу в банку;

підключати комунікації, будувати, оформляти добудови;

вільно розпоряджатися своєю нерухомістю.

Як повідомлялось, в Україні кожен громадянин має право безоплатно отримати земельну ділянку від держави. Це право регулюється Земельним кодексом, який встановлює чіткі правила щодо розмірів ділянок та обмежень, зокрема під час воєнного стану.

Також зазначимо, якщо ви володієте всіма тонкощами процесу, то можете швидко та вигідно продати земельну ділянку в Україні. Увага до кожної деталі, від підготовки необхідних документів до безпосереднього укладання угоди, є ключовою для успішного завершення операції.