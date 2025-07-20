Як продати земельну ділянку в Україні — податки та витрати у 2025 році

Чоловік та жінка у полі. Фото: Freepik

Продати земельну ділянку в Україні швидко і вигідно можливо, якщо знати всі нюанси процесу. Від підготовки документів до укладення угоди — кожен етап потребує уваги.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що необхідно для успішного продажу землі та які податки доведеться сплатити.

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Як оцінити землю перед продажем

Щоб успішно продати земельну ділянку, необхідно правильно оцінити її ринкову вартість. Перша порада — не орієнтуватися лише на власні очікування або думку знайомих. Переоцінена ціна зупиняє продаж, а занижена викликає підозри і не приносить бажаного прибутку.

Орієнтиром можуть стати сайти з оголошеннями: достатньо зазначити населений пункт і тип нерухомості. Але ціни на платформах іноді штучно знижують, тож варто звертати увагу лише на реалістичні пропозиції, не орієнтуючись на крайнощі.

Додатково варто враховувати:

транспортну доступність;

наявність асфальтованого під’їзду;

освітлення вулиці;

краєвиди та відсутність промислових об’єктів поблизу;

сусідство з житловими будинками.

"Необхідно також передбачити 5-10% "на торг" — це дозволить гнучко реагувати на пропозиції покупців без втрати вигоди", — зазначають в АН "Маяк".

Оцінка вартості землі експертом

Незалежна експертна оцінка — обов’язкова процедура при продажу землі. Вона не завжди відображає реальну ринкову вартість, але без неї нотаріус не оформить угоду.

Тривалість оцінки — від одного до чотирьох днів, а її вартість зазвичай не перевищує 2 000 грн. Проводити її повинні лише сертифіковані оцінювачі.

Які документи потрібні для продажу земельної ділянки

Перш ніж виставляти землю на продаж, потрібно зібрати всі обов’язкові документи. Без повного пакета паперів нотаріус не зможе засвідчити угоду.

Список обов’язкових документів:

державний акт про право власності;

витяг із Держземкадастру з кадастровим номером;

експертна оцінка вартості ділянки;

довідка про відсутність будівель (або техпаспорт);

паспорт та ІПН власника (або всіх співвласників);

письмова згода чоловіка/дружини (з паспортом, ІПН, свідоцтвом про шлюб);

акт узгодження меж ділянки.

Актуальність даних у документах також має значення — за потреби слід їх оновити.

Як оформлюється продаж земельної ділянки

Оформлення відбувається у державного або приватного нотаріуса — вибір зазвичай залишається за покупцем. Договір можна укласти за місцем реєстрації будь-якої зі сторін або за місцем розташування ділянки.

Після підписання документа обов’язково реєструється нове право власності. За бажанням сторін попередньо укладається попередній договір, однак це не є обов’язковим етапом.

Які податки сплачує продавець земельної ділянки

Величина податків залежить від тривалості володіння землею, її цільового призначення та розміру.

Для ділянок під забудову передбачені такі витрати:

державне мито — 1% від вартості за договором;

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 5%, якщо ділянка у власності менше ніж 3 роки;

військовий збір — 5%;

витрати на нотаріальні та інші супутні послуги.

У деяких випадках ПДФО і військовий збір застосовуються залежно від площі:

понад 10 соток — у місті;

понад 15 соток — у селищі міського типу;

понад 25 соток — у селі;

понад 2 га — для сільськогосподарських земель.

Для ділянок під садівництво — обмеження 12 соток, для дачі — 10, для гаража — 1 сотка.

Які податки платить нерезидент України

Якщо продавець не є резидентом України, йому доведеться сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору.

Така ж ставка застосовується до нерезидентів, які отримали землю в подарунок. Але у випадку, коли нерухомість була у їхній власності понад 3 роки, податки не стягуються.

Які особливості має продаж землі сільськогосподарського призначення

Продаж землі з призначенням для ведення сільського господарства має власну специфіку. Угода супроводжується обов’язковими податками — ПДФО (5%) і військовим збором (5%). Крім того, такі угоди зазвичай передбачають складнішу процедуру оформлення та більшу кількість нотаріальних дій, що позначається на вартості послуг.

Як повідомлялось, ринок сільськогосподарських земель в Україні продовжував бути динамічним, попри невелике зниження середньої ціни за гектар.

Також ми розповідали, що фермери часто розглядають можливість висадки садів, виноградників та інших багаторічних насаджень на своїх аграрних землях. Однак, перш ніж це робити, украй важливо перевірити відповідність таких дій чинному законодавству.