Ціни на землю в Україні — скільки коштує гектар і де вигідніше купувати

Жінка у полі. Фото: Freepik

Ринок сільськогосподарських земель в Україні у 2025 році залишається динамічним, але демонструє цікаві зміни. У червні середня ціна гектара землі сільгосппризначення знизилася до 60 713 грн, що на 600 грн менше, ніж у травні. Це незначне зниження стало частиною ширшої тенденції, яка відображає як регіональні особливості, так і вплив зовнішніх факторів на ринок.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що відбувається на ринку землі, чому ціни коливаються і які перспективи.

Реклама

Читайте також:

Ціни на землю: від падіння до рекордного зростання

За даними аналітичної платформи Опендатабот, у 2025 році ринок землі в Україні переживає як злети, так і падіння. Найнижча середня ціна за гектар була зафіксована в березні — 54 607 грн, тоді як у квітні ціни сягнули піку — 71 898 грн за гектар.

Ці коливання експерти частково пояснюють обмеженою пропозицією якісних земельних ділянок. Після відкриття ринку землі для юридичних осіб у 2024 році попит зріс, але багато власників паїв уже продали свої ділянки в перші роки реформи. Це створює дефіцит пропозиції, особливо в регіонах із родючими ґрунтами, що впливає на ціни.

Як змінювалась ціна на землю. Графіка: Опендатабот

Ціна гектара залежить від області: лідери та аутсайдери

Вартість землі в Україні сьогодні суттєво різниться залежно від регіону. За даними за червень 2025 року, найдорожча земля — в Івано-Франківській області. Тут за гектар правлять у середньому 172 872 грн, що в понад п’ять разів більше, ніж у деяких південних регіонах.

У першій трійці найдорожчих:

Івано-Франківська область — 172 872 грн/га;

Львівська область — 133 134 грн/га;

Закарпатська область — 131 580 грн/га.

Ці регіони приваблюють інвесторів завдяки відносній безпеці, меншим розмірам паїв і вищій родючості ґрунтів.

Найдешевша земля — у Запорізькій області: 31 869 грн/га. Ненабагато дорожче — в Миколаївській області, де ціна складає 35 682 грн/га. Ці регіони, наближені до зон бойових дій, мають нижчий попит через ризики, пов’язані з війною, та проблеми із замінованими територіями.

Різниця між найдорожчою та найдешевшою землею вражаюча: один гектар в Івано-Франківській області коштує стільки ж, скільки 5,5 гектара в Запорізькій.

Ціни на землю в областях. Графіка: Опендатабот

Обсяги продажів падають: чому землю стали продавати рідше

Ще один важливий індикатор — обсяг проданої землі. І тут динаміка також негативна. У червні було продано 20 727 га, що на 5 500 га менше, ніж у травні. Найменше землі продали в січні — лише 10 346 га, а пік продажів припав на лютий — 27 555 га.

Ця тенденція може бути пов’язана з кількома факторами:

вичерпання пропозиції. Багато власників, які планували продати свої ділянки, зробили це в перші роки після відкриття ринку землі в 2021 році;

економічна нестабільність. Війна та макроекономічні виклики змушують покупців бути обережнішими;

очікування інвесторів. Деякі покупці, особливо юридичні особи, можуть чекати кращих умов або завершення розмінування, щоб інвестувати в більш привабливі ділянки.

Попри скорочення обсягів, ринок залишається активним. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, з моменту відкриття ринку в 2021 році укладено десятки тисяч угод, а загальна капіталізація ринку землі в 2025 році оцінюється в понад 2,1 трлн грн (близько 52 млрд доларів). Це свідчить про стабільний інтерес до землі як до інвестиційного активу.

Скільки землі продано. Графіка: Опендатабот

Чому ціни змінюються

Зміни цін на землю в Україні у 2025 році зумовлені кількома ключовими причинами:

Попит і пропозиція. Обмежена кількість ділянок у центральних і західних регіонах штовхає ціни вгору, тоді як у прифронтових областях пропозиція перевищує попит. Участь юридичних осіб. Після відкриття ринку для агрохолдингів і компаній у 2024 році середня ціна угод за участю юросіб досягає 62 656 грн/га, що значно вище, ніж угоди між фізичними особами. Військові ризики. У регіонах, близьких до зони бойових дій, ціни залишаються нижчими через небезпеку та проблеми із замінуванням. Розмінування. У 2024 році було розміновано 285 000 га, а в 2025 році уряд планує виділити 1 млрд грн на компенсацію аграріям за розмінування. Це може збільшити пропозицію землі та вплинути на ціни.

Чого очікувати від цін на землю

Нинішні тенденції дозволяють експертам робити обережні прогнози:

у другому півріччі варто очікувати подальшої фрагментації ринку: розриви між регіонами можуть посилитись;

якщо воєнна ситуація стабілізується — активність покупців зросте, особливо на заході країни;

державні ініціативи (нові програми кредитування, податкові пільги) можуть пожвавити продажі, але ефект буде не миттєвим.

Також не варто забувати про зростання інтересу з боку фермерів, які прагнуть зафіксувати за собою землі, які вже обробляють. Це створює потенціал для повторного пожвавлення, однак у нових умовах — без ажіотажу, з прагматичними оцінками.

Фахівці прогнозують, що у 2025 році ціни на землю зростуть на 15-20%, особливо в центральних регіонах, де попит залишається високим. Однак у прифронтових областях зростання цін може бути стриманим через безпекові ризики.

Довгостроково земля залишається привабливим активом, особливо на тлі європейської інтеграції, яка може підвищити попит на українські сільгоспземлі.

Що ще варто знати українцям

У 2025 році ринок сільськогосподарських земель в Україні є вирішальним елементом аграрної реформи, що має значний вплив на економіку країни, розвиток сільських регіонів та продовольчу безпеку. Хоча ринок землі відкрито, правила купівлі-продажу таких земель залишаються суворо регламентованими.

Також ми розповідали, що український чорнозем є символом природної щедрості, адже на нього припадає близько 8% світових запасів цього ґрунту. Займаючи приблизно 68% орних земель країни, українські чорноземи визнані еталонними у світі, забезпечуючи Україні статус потужної аграрної держави.