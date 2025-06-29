Хто має право купити землю сільськогосподарського призначення в Україні у 2025 році

Чоловік працює на земельній ділянці. Фото: Freepik

У 2025 році ринок сільськогосподарських земель в Україні залишається одним із ключових елементів аграрної реформи, що впливає на економіку, розвиток сільських територій та продовольчу безпеку. Відкриття ринку землі у 2021 році стало історичним кроком, але правила купівлі таких земель залишаються чітко регламентованими.

Редакція Новини.LIVE розповідає, хто має право стати власником сільськогосподарської землі у 2025 році, які обмеження діють і що варто знати про цей процес.

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Що таке землі сільськогосподарського призначення

Землі сільськогосподарського призначення — це ділянки, які використовуються або призначені для:

Виробництва сільськогосподарської продукції (наприклад, вирощування зернових, овочів, фруктів). Науково-дослідної та навчальної діяльності у сфері сільського господарства. Розміщення інфраструктури, пов’язаної з аграрним виробництвом, зокрема оптових ринків чи об’єктів для виробництва біометану.

Згідно зі статтею 22 Земельного кодексу України, до таких земель належать:

сільськогосподарські угіддя: рілля, багаторічні насадження (сади, виноградники), сіножаті, пасовища та перелоги;

несільськогосподарські угіддя: господарські шляхи, полезахисні лісові смуги, землі під господарськими будівлями, інфраструктурою ринків чи об’єктами для виробництва біометану, а також землі тимчасової консервації.

Ці землі є стратегічно важливими, тому їх продаж і купівля суворо регулюються законодавством.

Хто має право купувати сільськогосподарську землю

Згідно зі статтею 130 Земельного кодексу України, у 2025 році право власності на землі сільськогосподарського призначення можуть набувати:

Громадяни України. Фізичні особи, які є громадянами України, можуть вільно купувати такі землі. Територіальні громади. Місцеві громади можуть набувати землі для суспільних потреб. Держава. Держава має право купувати землі для стратегічних цілей. Юридичні особи України, створені за українським законодавством, учасниками (акціонерами, членами) яких є:

виключно громадяни України;

держава;

територіальні громади.

Окремо варто згадати банки та Національний банк України. Вони можуть набувати землі лише в порядку звернення стягнення на предмет застави (наприклад, якщо земля була заставою за кредитом).

Проте такі ділянки банки зобов’язані продати на земельних торгах протягом двох років після отримання права власності. Національний банк України діє за аналогічним принципом, але відповідно до Закону України "Про Національний банк України".

Обмеження для іноземців та юридичних осіб з іноземним капіталом

Законодавство чітко забороняє іноземцям, особам без громадянства та юридичним особам з іноземними учасниками чи бенефіціарами купувати землі сільськогосподарського призначення.

Виняток можливий лише за умови схвалення такого права на загальнонаціональному референдумі, який наразі не проводився і не планується у 2025 році. Це обмеження спрямоване на захист національних інтересів та запобігання скуповуванню земель іноземними інвесторами.

Переважне право купівлі: хто має пріоритет

Законодавство встановлює чітку ієрархію суб’єктів, які мають переважне право на купівлю сільськогосподарських земель:

Перша черга. Особи з спеціальним дозволом на видобування корисних копалин загальнодержавного значення (наприклад, металічні руди чи радіоактивні метали), якщо ділянка розташована в межах наданої їм ділянки надр. Виняток — землі з нерухомістю (будівлі, споруди), що належать іншій особі, або землі для садівництва. Друга черга. Орендарі земельних ділянок, які вже використовують землю на законних підставах.

Якщо суб’єкти переважного права не реалізують своє право або відмовляються від нього (шляхом подання нотаріально засвідченої заяви), ділянка може бути продана третій особі. Для цього власник землі має зареєструвати намір продажу в Державному земельному кадастрі, після чого договір купівлі-продажу може бути укладений із будь-яким покупцем, який відповідає вимогам законодавства.

Що ще варто знати українцям

Фермери в Україні часто розглядають можливість висадки садів, виноградників та інших багаторічних насаджень на своїх аграрних землях. Однак, перш ніж це робити, дуже важливо перевірити, чи відповідає така діяльність чинному законодавству.

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