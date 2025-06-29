Чорноземи в Україні — де вони поширені і чому вважаються найродючішими

Найродючіші серед усіх — де в Україні є чорноземи
Чорноземи — мабуть, найвідоміші ґрунти. Так, про український чорнозем знають у всьому світі, адже він вважається найродючішим.
Редакція Новини.LIVE розповідає, де саме в Україні поширені чорноземи.
Родючі землі — де в Україні є чорноземи
На українських чорноземах вигідно займатися сільгоспвиробництвом, оскільки вони багаті на органічну речовину — гумус. За міжнародною класифікацією, чорноземом вважається земля, яка містить гумус в обсязі від 4% до 16%.
В Україні чорноземи поширені на значній частині території, особливо в степовій зоні, а саме:
- у Вінницькій області;
- у Черкаській області;
- у Полтавській області.
Також родючі землі зустрічаються у південних районах Полісся.
Регіон із найродючішим ґрунтом
Україна, у питомій вазі, має найбільше родючих ґрунтів, на відміну від інших країн у світі. Водночас еталон українського чорнозему, на думку ґрунтознавця Віктора Забалуєва, був знайдений у Любашівському районі, що в Одеській області.
Так, під час досліджень зразків ґрунту із цього регіону у Національному університеті біоресурсів та природокористування України з'ясувалося, що гумусу у цьому чорноземі — 5%. Це ледь не вдвічі більше, ніж на більшості полів в країні.
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