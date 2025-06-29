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Найродючіші серед усіх — де в Україні є чорноземи

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Дата публікації: 29 червня 2025 14:24
Чорноземи в Україні — де вони поширені і чому вважаються найродючішими
Земля на одному з полів в Україні. Фото: УНІАН
Ключові моменти Родючі землі — де в Україні є чорноземи Регіон із найродючішим ґрунтом

Чорноземи — мабуть, найвідоміші ґрунти. Так, про український чорнозем знають у всьому світі, адже він вважається найродючішим.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де саме в Україні поширені чорноземи. 

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Родючі землі — де в Україні є чорноземи

На українських чорноземах вигідно займатися сільгоспвиробництвом, оскільки вони багаті на органічну речовину — гумус. За міжнародною класифікацією, чорноземом вважається земля, яка містить гумус в обсязі від 4% до 16%.

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Карта найродючіших земель в Україні. Скриншот: Geomap.land

В Україні чорноземи поширені на значній частині території, особливо в степовій зоні, а саме:

  • у Вінницькій області;
  • у Черкаській області;
  • у Полтавській області.

Також родючі землі зустрічаються у південних районах Полісся.

Регіон із найродючішим ґрунтом 

Україна, у питомій вазі, має найбільше родючих ґрунтів, на відміну від інших країн у світі. Водночас еталон українського чорнозему, на думку ґрунтознавця Віктора Забалуєва, був знайдений у Любашівському районі, що в Одеській області.

Так, під час досліджень зразків ґрунту із цього регіону у Національному університеті біоресурсів та природокористування України з'ясувалося, що гумусу у цьому чорноземі — 5%. Це ледь не вдвічі більше, ніж на більшості полів в країні. 

Раніше ми розповідали, що російські окупанти захопили в Україні одне із найперспективніших родовищ літію. Його відкрили ще у 1982 році. Дізнавайтесь також, яке море в Україні найсолоніше

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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