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Самые плодородные среди всех — где в Украине есть черноземы

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 14:24
Черноземы в Украине — где они распространены и почему считаются самыми плодородными
Земля на одном из полей в Украине. Фото: УНИАН

Черноземы — пожалуй, самые известные почвы. Так, об украинском черноземе знают во всем мире, ведь он считается самым плодородным.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где именно в Украине распространены черноземы.

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Плодородные земли — где в Украине есть черноземы

На украинских черноземах выгодно заниматься сельхозпроизводством, поскольку они богаты органическим веществом — гумусом. По международной классификации, черноземом считается земля, которая содержит гумус в объеме от 4% до 16%.

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Карта самых плодородных земель в Украине. Скриншот: Geomap.land

В Украине черноземы распространены на значительной части территории, особенно в степной зоне, а именно:

  • в Винницкой области;
  • в Черкасской области;
  • в Полтавской области.

Также плодородные земли встречаются в южных районах Полесья.

Регион с самой плодородной почвой

Украина, в удельном весе, имеет больше всего плодородных почв, в отличие от других стран в мире. В то же время эталон украинского чернозема, по мнению почвоведа Виктора Забалуева, был найден в Любашевском районе, что в Одесской области.

Так, во время исследований образцов почвы из этого региона в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины выяснилось, что гумуса в этом черноземе — 5%. Это чуть ли не вдвое больше, чем на большинстве полей в стране.

Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты захватили в Украине одно из самых перспективных месторождений лития. Его открыли еще в 1982 году. Узнавайте также, какое море в Украине самое соленое.

земля урожай почва плодородность чернозем
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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