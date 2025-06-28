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Головна Індустрії Чорне чи Азовське — яке море в Україні найсолоніше

Чорне чи Азовське — яке море в Україні найсолоніше

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 06:20
Солоність води у Чорному та Азовському морях — що про це відомо
Люди на Азовському морі. Фото: УНІАН
Ключові моменти Що відомо про солоність води двох морів Про що ще варто знати

Зовсім нещодавно Чорне море, як і Азовське, вважалося найбільш рибопродуктивним у Середземноморському басейні. Однак зміни, зокрема підвищення солоності води, призвели до суттєвих змін стану морів.

Редакція Новини.LIVE розповідає про рівень солоності води у Чорному та Азовському морях.

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Що відомо про солоність води двох морів

Чорне море належить до басейну Атлантичного океану. Води Чорного моря омивають береги Росії, України, Грузії, Туреччини, Болгарії та Румунії. Гідрохімічна структура Чорного моря характеризується наявністю незначного поверхневого шару аеробних вод, глибина яких сягає до 165 метрів, складаються з розчиненого кисню та потужного анаеробного шару, у якому кисень відсутній, але є сірководень.

Чорне море поповнюється як прісною, так і солоною водою. При цьому солоність поверхневого шару води становить 18%. Водночас Азовське море вважається слабосолоним. Так, рівень солоності становить 15 грамів на літр — це на 3 грами менше, ніж у Чорному морі.

Цікаво також і те, що середня глибина Азовського моря — від 7 до 8 метрів, а максимальна — 13,5 метрів. Тобто, навіть найглибші точки моря — це більше ділянка великої річки.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, у 2023 році радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив про катастрофу, яка загрожує Азовському морю. Так, за його словами, водойма за рівнем солоності майже зрівнялася з Чорним морем.

Він зауважив, що відсоток солі у Азовському морі зріс через перекриття річок під час окупації.

"У російських інститутах кажуть, що це катастрофа. Що солоність Азову дорівнює солоності Чорного моря. В реалії це кінець флори та фауни моря, початок його кінця", — повідомив радник мера Маріуполя.

Раніше ми розповідали, що в Україні є унікальне озеро — Синевир. Вчені вважають, що воно з'явилося майже 10 тисяч років тому. Дізнавайтесь також, яка риба є найціннішою в Азовському морі

Чорне море вода Азовське море море сіль
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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