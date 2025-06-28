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Главная Индустрии Черное или Азовское - какое море в Украине самое соленое

Черное или Азовское - какое море в Украине самое соленое

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 06:20
Соленость воды в Черном и Азовском морях - что об этом известно
Люди на Азовском море. Фото: УНИАН
Ключові моменти Что известно о солености воды двух морей О чем еще стоит знать

Совсем недавно Черное море, как и Азовское, считалось наиболее рыбопродуктивным в Средиземноморском бассейне. Однако изменения, в частности повышение солености воды, привели к существенным изменениям состояния морей.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об уровне солености воды в Черном и Азовском морях.

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Что известно о солености воды двух морей

Черное море относится к бассейну Атлантического океана. Воды Черного моря омывают берега России, Украины, Грузии, Турции, Болгарии и Румынии. Гидрохимическая структура Черного моря характеризуется наличием незначительного поверхностного слоя аэробных вод, глубина которых достигает 165 метров, состоят из растворенного кислорода и мощного анаэробного слоя, в котором кислород отсутствует, но есть сероводород.

Черное море пополняется как пресной, так и соленой водой. При этом соленость поверхностного слоя воды составляет 18%. В то же время Азовское море считается слабосоленым. Так, уровень солености составляет 15 граммов на литр — это на 3 грамма меньше, чем в Черном море.

Интересно также и то, что средняя глубина Азовского моря - от 7 до 8 метров, а максимальная — 13,5 метров. То есть, даже самые глубокие точки моря — это больше участок большой реки.

О чем еще стоит знать

Напомним, в 2023 году советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил о катастрофе, которая угрожает Азовскому морю. Так, по его словам, водоем по уровню солености почти сравнялся с Черным морем.

Он отметил, что процент соли в Азовском море вырос из-за перекрытия рек во время оккупации.

"В российских институтах говорят, что это катастрофа. Что соленость Азова равна солености Черного моря. В реалии это конец флоры и фауны моря, начало его конца", — сообщил советник мэра Мариуполя.

Ранее мы рассказывали, что в Украине есть уникальное озеро - Синевир. Ученые считают, что оно появилось почти 10 тысяч лет назад. Узнавайте также, какая рыба является самой ценной в Азовском море.

Черное море вода Азовское море море соль
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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