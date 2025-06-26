Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Озеро Синевир — яка риба у ньому водиться і чи можна рибалити

Озеро Синевир — яка риба у ньому водиться і чи можна рибалити

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 06:20
Риба в озері Синевир — що потрібно знати
Озеро Синевир. Фото: Яна Сідей
Ключові моменти Історія озера Синевир Яка риба є в озері Синевир Що ще потрібно знати про Синевир

Озеро Синевир вже багато років є справжньою родзинкою туристичного Закарпаття. Помилуватися красою найглибшого гірського озера приїжджають звідусіль, тож усі туроператори хочуть привести сюди своїх клієнтів. 

Редакція Новини.LIVE розповідає про те, яка риба водиться у цьому озері та чи можна її виловлювати. 

Реклама
Читайте також:

Історія озера Синевир 

Вважається, що озеро утворилося після сильного землетрусу, який стався близько 10 тис. років тому. За гіпотезою вчених, усе відбулося в постльодовиковий період: гірська порода не витримала сильних підземних поштовхів, впала та заблокувала шлях водній стихії.

  • Яка риба водиться в озері Синевир - фото 1
    Течія на озері Синевир. Фото: Яна Сідей
  • Яка риба водиться в озері Синевир - фото 2
    Природа та озеро Синевир. Фото: Яна Сідей
  • Яка риба водиться в озері Синевир - фото 3
    Озеро Синевир. Фото: Яна Сідей
1 / 3
  • Яка риба водиться в озері Синевир - фото 1
  • Яка риба водиться в озері Синевир - фото 2
  • Яка риба водиться в озері Синевир - фото 3

Вода потрапила у затиснену горами Сленізор, Озерна та відгалуженням Вододільного хребта ущелину. Так і виникло відоме й понині озеро Синевир.

Площа Синевирського озера — 4,5-7,5 га, середня глибина перебуває в межах 10-12 м, а максимальна — від 18 до 24 м.

Яка риба є в озері Синевир

В озері водяться окремі види ракоподібних, різноманітні молюски, личинки джерельника, п'явки і так далі. Є тут і багато різноманітної риби, особливо форелі:

  • форель озерна;
  • форель райдужна;
  • форель річкова;
  • гольян.

Форель, як правило. не наближається близько до берега, але у теплу пору року можу ховатися у неглибоких місцях озера.

Риба Гольян — невелика (до 90 см) і майже ніколи не плаває поодинці. В озері також часто зустрічається річковий рак.

Що ще потрібно знати про Синевир

Озеро Синевир належить до Національного парку, який заснували у 1989 році  на базі ландшафтного заказника "Синевирське озеро". Загальна площа національного парку "Синевир" — 40 400 га, з яких заповідними є 5 807 га.

Для відвідувачів, які прибувають сюди щоби побути наодинці з природою, діють суворі правила. Наприклад, людям заборонено рубати тут ліс, полювати на тварин чи виловлювати рибу.

Нагадаємо, що загалом у Карпатському регіоні водиться багато різних видів риб. Найбільш рибними локаціями є: Дністер, Тиса, Прут, Черемош. Дізнавайтесь також, які природні ресурси є у Чорному морі

природа риба озеро Синевир водойма
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації