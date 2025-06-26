Риба в озері Синевир — що потрібно знати

Озеро Синевир — яка риба у ньому водиться і чи можна рибалити
Озеро Синевир вже багато років є справжньою родзинкою туристичного Закарпаття. Помилуватися красою найглибшого гірського озера приїжджають звідусіль, тож усі туроператори хочуть привести сюди своїх клієнтів.
Редакція Новини.LIVE розповідає про те, яка риба водиться у цьому озері та чи можна її виловлювати.
Історія озера Синевир
Вважається, що озеро утворилося після сильного землетрусу, який стався близько 10 тис. років тому. За гіпотезою вчених, усе відбулося в постльодовиковий період: гірська порода не витримала сильних підземних поштовхів, впала та заблокувала шлях водній стихії.
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Течія на озері Синевир. Фото: Яна Сідей
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Природа та озеро Синевир. Фото: Яна Сідей
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Озеро Синевир. Фото: Яна Сідей
Вода потрапила у затиснену горами Сленізор, Озерна та відгалуженням Вододільного хребта ущелину. Так і виникло відоме й понині озеро Синевир.
Площа Синевирського озера — 4,5-7,5 га, середня глибина перебуває в межах 10-12 м, а максимальна — від 18 до 24 м.
Яка риба є в озері Синевир
В озері водяться окремі види ракоподібних, різноманітні молюски, личинки джерельника, п'явки і так далі. Є тут і багато різноманітної риби, особливо форелі:
- форель озерна;
- форель райдужна;
- форель річкова;
- гольян.
Форель, як правило. не наближається близько до берега, але у теплу пору року можу ховатися у неглибоких місцях озера.
Риба Гольян — невелика (до 90 см) і майже ніколи не плаває поодинці. В озері також часто зустрічається річковий рак.
Що ще потрібно знати про Синевир
Озеро Синевир належить до Національного парку, який заснували у 1989 році на базі ландшафтного заказника "Синевирське озеро". Загальна площа національного парку "Синевир" — 40 400 га, з яких заповідними є 5 807 га.
Для відвідувачів, які прибувають сюди щоби побути наодинці з природою, діють суворі правила. Наприклад, людям заборонено рубати тут ліс, полювати на тварин чи виловлювати рибу.
Нагадаємо, що загалом у Карпатському регіоні водиться багато різних видів риб. Найбільш рибними локаціями є: Дністер, Тиса, Прут, Черемош. Дізнавайтесь також, які природні ресурси є у Чорному морі.
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