Риба в озері Синевир — що потрібно знати

Озеро Синевир. Фото: Яна Сідей

Озеро Синевир вже багато років є справжньою родзинкою туристичного Закарпаття. Помилуватися красою найглибшого гірського озера приїжджають звідусіль, тож усі туроператори хочуть привести сюди своїх клієнтів.

Редакція Новини.LIVE розповідає про те, яка риба водиться у цьому озері та чи можна її виловлювати.

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Історія озера Синевир

Вважається, що озеро утворилося після сильного землетрусу, який стався близько 10 тис. років тому. За гіпотезою вчених, усе відбулося в постльодовиковий період: гірська порода не витримала сильних підземних поштовхів, впала та заблокувала шлях водній стихії.

Течія на озері Синевир. Фото: Яна Сідей

Природа та озеро Синевир. Фото: Яна Сідей

Озеро Синевир. Фото: Яна Сідей 1 / 3





Вода потрапила у затиснену горами Сленізор, Озерна та відгалуженням Вододільного хребта ущелину. Так і виникло відоме й понині озеро Синевир.

Площа Синевирського озера — 4,5-7,5 га, середня глибина перебуває в межах 10-12 м, а максимальна — від 18 до 24 м.

Яка риба є в озері Синевир

В озері водяться окремі види ракоподібних, різноманітні молюски, личинки джерельника, п'явки і так далі. Є тут і багато різноманітної риби, особливо форелі:

форель озерна;

форель райдужна;

форель річкова;

гольян.

Форель, як правило. не наближається близько до берега, але у теплу пору року можу ховатися у неглибоких місцях озера.

Риба Гольян — невелика (до 90 см) і майже ніколи не плаває поодинці. В озері також часто зустрічається річковий рак.

Що ще потрібно знати про Синевир

Озеро Синевир належить до Національного парку, який заснували у 1989 році на базі ландшафтного заказника "Синевирське озеро". Загальна площа національного парку "Синевир" — 40 400 га, з яких заповідними є 5 807 га.

Для відвідувачів, які прибувають сюди щоби побути наодинці з природою, діють суворі правила. Наприклад, людям заборонено рубати тут ліс, полювати на тварин чи виловлювати рибу.

Нагадаємо, що загалом у Карпатському регіоні водиться багато різних видів риб. Найбільш рибними локаціями є: Дністер, Тиса, Прут, Черемош. Дізнавайтесь також, які природні ресурси є у Чорному морі.