Рыба в озере Синевир — что нужно знать

Озеро Синевир. Фото: Яна Сидей

Озеро Синевир уже много лет является настоящей изюминкой туристического Закарпатья. Полюбоваться красотой глубокого горного озера приезжают отовсюду, поэтому все туроператоры хотят привести сюда своих клиентов.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о том, какая рыба водится в этом озере и можно ли ее вылавливать.

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История озера Синевир

Считается, что озеро образовалось после сильного землетрясения, которое произошло около 10 тыс. лет назад. По гипотезе ученых, все случилось в постледниковый период: горная порода не выдержала сильных подземных толчков, упала и заблокировала путь водной стихии.

Течение на озере Синевир. Фото: Яна Сидей

Природа и озеро Синевир. Фото: Яна Сидей

Озеро Синевир. Фото: Яна Сидей 1 / 3





Вода попала в зажатое горами Сленизор, Озерна и ответвлением Водораздельного хребта ущелье. Так и возникло известное и поныне озеро Синевир.

Площадь Синевирского озера — 4,5-7,5 га, средняя глубина находится в пределах 10-12 м, а максимальная — от 18 до 24 м.

Какая рыба есть в озере Синевир

В озере водятся отдельные виды ракообразных, разнообразные моллюски, личинки родничка, пиявки и так далее. Есть здесь и много разнообразной рыбы, особенно форели:

форель озерная;

форель радужная;

форель речная;

гольян.

Форель, как правило, не приближается близко к берегу, но в теплое время года может прятаться в неглубоких местах озера.

Рыба гольян — небольшая (до 90 см) и почти никогда не плавает в одиночку. В озере также часто встречается речной рак.

Что еще нужно знать о Синевире

Озеро Синевир относится к Национальному парку, который основали в 1989 году на базе ландшафтного заказника "Синевирское озеро". Общая площадь национального парка "Синевир" - 40 400 га, из которых заповедными являются 5 807 га.

Для посетителей, которые прибывают сюда, чтобы побыть наедине с природой, действуют строгие правила. Например, людям запрещено рубить здесь лес, охотиться на животных или вылавливать рыбу.

Напомним, что в целом в Карпатском регионе водится много различных видов рыб. Наиболее рыбными локациями являются: Днестр, Тиса, Прут, Черемош. Узнавайте также, какие природные ресурсы есть в Черном море.