Рыба в озере Синевир — что нужно знать

Озеро Синевир — какая рыба в нем водится и можно ли рыбачить
Озеро Синевир уже много лет является настоящей изюминкой туристического Закарпатья. Полюбоваться красотой глубокого горного озера приезжают отовсюду, поэтому все туроператоры хотят привести сюда своих клиентов.
Редакция Новини.LIVE рассказывает о том, какая рыба водится в этом озере и можно ли ее вылавливать.
История озера Синевир
Считается, что озеро образовалось после сильного землетрясения, которое произошло около 10 тыс. лет назад. По гипотезе ученых, все случилось в постледниковый период: горная порода не выдержала сильных подземных толчков, упала и заблокировала путь водной стихии.
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Течение на озере Синевир. Фото: Яна Сидей
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Природа и озеро Синевир. Фото: Яна Сидей
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Озеро Синевир. Фото: Яна Сидей
Вода попала в зажатое горами Сленизор, Озерна и ответвлением Водораздельного хребта ущелье. Так и возникло известное и поныне озеро Синевир.
Площадь Синевирского озера — 4,5-7,5 га, средняя глубина находится в пределах 10-12 м, а максимальная — от 18 до 24 м.
Какая рыба есть в озере Синевир
В озере водятся отдельные виды ракообразных, разнообразные моллюски, личинки родничка, пиявки и так далее. Есть здесь и много разнообразной рыбы, особенно форели:
- форель озерная;
- форель радужная;
- форель речная;
- гольян.
Форель, как правило, не приближается близко к берегу, но в теплое время года может прятаться в неглубоких местах озера.
Рыба гольян — небольшая (до 90 см) и почти никогда не плавает в одиночку. В озере также часто встречается речной рак.
Что еще нужно знать о Синевире
Озеро Синевир относится к Национальному парку, который основали в 1989 году на базе ландшафтного заказника "Синевирское озеро". Общая площадь национального парка "Синевир" - 40 400 га, из которых заповедными являются 5 807 га.
Для посетителей, которые прибывают сюда, чтобы побыть наедине с природой, действуют строгие правила. Например, людям запрещено рубить здесь лес, охотиться на животных или вылавливать рыбу.
Напомним, что в целом в Карпатском регионе водится много различных видов рыб. Наиболее рыбными локациями являются: Днестр, Тиса, Прут, Черемош. Узнавайте также, какие природные ресурсы есть в Черном море.
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