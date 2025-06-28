Скільки земельних ділянок може отримати у власність одна особа у 2025 році

Жінка на земельній ділянці. Фото: Freepik

Питання приватизації землі в Україні залишається актуальним, особливо в умовах воєнного стану, який частково вплинув на механізми та обмеження розпорядження землею. Проте базові норми законодавства залишаються чинними. Зокрема, кожен громадянин має право безоплатно отримати у власність кілька земельних ділянок, але з низкою важливих застережень.

Згідно з Земельним кодексом, одна особа може приватизувати до шести земельних ділянок, але кожна з них має мати різне цільове призначення. Тобто, не можна отримати кілька присадибних ділянок чи ділянок під садівництво — лише по одній на кожен вид використання.

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Загальні ліміти безоплатної приватизації виглядають так:

під особисте селянське господарство — до 2,0 га;

під садівництво — до 0,12 га;

під будівництво житла (присадибна ділянка):

У селі — до 0,25 га. У селищі — до 0,15 га. У місті — до 0,10 га.

під дачне будівництво — до 0,10 га;

під гаражне будівництво — до 0,01 га (орієнтовно);

під фермерське господарство — розмір залежить від проекту, але найчастіше — від 0,5 га.

Однак, одна людина може скористатися цим правом лише один раз по кожному типу цільового призначення. Якщо ви вже безоплатно приватизували, наприклад, присадибну ділянку, повторно отримати іншу з таким самим призначенням уже не зможете — лише через викуп або оренду.

Купівля без обмежень — але за власний кошт

Якщо мова йде не про безоплатну приватизацію, а про придбання земельних ділянок на ринку, то закон не встановлює чітких обмежень для фізичних осіб-громадян України щодо кількості ділянок. Ви можете купувати скільки завгодно на вторинному ринку — за умови, що це не землі сільськогосподарського призначення в обсязі, який перевищує нормативні межі.

Після запуску ринку землі (з 2021 року) існує ліміт — не більше 100 га с/г земель у власності однієї фізичної особи. Для несільськогосподарських угідь подібних обмежень немає.

Війна змінила правила гри: що наразі заборонено

Через воєнний стан, що діє в Україні з лютого 2022 року, приватизаційні процеси частково зупинено. Зокрема:

"У період дії воєнного стану заборонено безоплатно передавати земельні ділянки державної та комунальної власності у приватну власність, а також видавати дозволи на розроблення документації із землеустрою для такої передачі", — йдеться в Земельному кодексі (п. 27 розділу X).

Таким чином, формально право на приватизацію не скасоване, але реалізувати його буде можливо лише після завершення воєнного стану.

Фахівці прогнозують, що з відновленням миру механізми безоплатної приватизації повернуться до звичного русла, хоча можливі зміни — наприклад, у межах земельної реформи. Уже зараз обговорюють ідеї зменшення площ або об'єднання певних цільових призначень.

Що ще варто знати українцям

У червні 2025 року український ринок сільськогосподарської землі відчув помітне охолодження: середня вартість гектара знизилася до 59 307 грн. Це майже на 2 600 грн менше, ніж у травні, коли ціна перевищувала 61 тисячу гривень.

Також ми розповідали, що в Україні досить часто земельні ділянки перебувають у спільній власності, коли кілька осіб мають однакові права на одну територію. Це може статися через спадкування, дарування, купівлю частки або спільне будівництво. Поки співвласники домовляються між собою, проблем зазвичай не виникає. Проте, якщо хтось із них захоче вийти з цієї "земельної співдружності", часто виникають конфлікти, які можуть дійти до суду.