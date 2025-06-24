Нові ціни на землю в Україні у червні 2025 року — скільки коштує гектар

Чоловік у полі. Фото: Freepik

У червні 2025 року український ринок сільськогосподарської землі продемонстрував помітне охолодження. Середня ціна за гектар опустилася до 59 307 грн. Для порівняння, у травні вартість становила понад 61 тисячу гривень. Тобто відбулося зниження майже на 2 600 грн.

Аналітики Опендатабот підкреслюють, що найвищі ціни в цьому році фіксувалися у квітні — 71 898 грн/га. Натомість найнижчі — у березні: 54 607 грн/га. Таким чином, усього за три місяці ринок встиг пройти пік і почати спад.

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Причини такого коливання експерти пов’язують із сезонністю продажів, падінням попиту та загальним економічним тлом — інфляційними очікуваннями, зниженням рентабельності агробізнесу та невизначеністю щодо подальшого регулювання обігу земель.

Ціни на землю. Графіка: Опендатабот

Продажі просіли: чому українці стали менше продавати землю

Зниження середньої ціни супроводжувалося і зменшенням кількості укладених угод. У червні було продано лише 10 049 гектарів — майже вдвічі менше, ніж у травні, коли обсяг продажів перевищував 26 000 га.

Найактивнішим місяцем 2025 року став лютий — тоді нові власники отримали 27 557 гектарів. Після цього обсяги продажів поступово спадали. Це може бути наслідком зміни ринкових очікувань — частина продавців вирішила зачекати на більш вигідні умови, а покупці почали обирати обережніше.

Скільки продано землі. Графіка: Опендатабот

Де земля коштує найбільше

Ціни на землю значно різняться між областями. Якщо взяти найвищу й найнижчу середню вартість гектара, то за один гектар у Закарпатті можна купити 4,5 га на півдні України.

Найдорожчі області:

Закарпатська — 152 460 грн/га;

Івано-Франківська — 149 066 грн/га;

Львівська — 137 462 грн/га.

Ці регіони об’єднує спільна характеристика: вони не є традиційно аграрними з точки зору великотоварного виробництва, однак земля тут використовується під ягідництво, сади, органіку та фермерське господарство. А ще — вони межують із ЄС, що відкриває перспективи для інвестицій.

Де гектар землі коштує найменше

Для тих, хто шукає економічні варіанти, варто звернути уваги на південь та схід України. Попри високу якість ґрунтів, вартість землі тут помітно нижча. Причини — менш розвинена інфраструктура, відносна ризикованість ведення бізнесу, а також нижчий попит на купівлю.

Найдешевші області:

Херсонська — 34 306 грн/га;

Миколаївська — 34 878 грн/га;

Запорізька — 35 476 грн/га;

Харківська — 38 356 грн/га.

Тобто умовний аграрій, який має кошти на гектар у Львівській області, може отримати на півдні одразу три — різниця варта уваги для тих, хто дивиться на довгострокову перспективу.

Середній рівень цін у різних регіонах

В інших частинах України ціни у червні наступні:

Київська область — 117 669 грн/га;

Волинська — 61 552 грн/га;

Полтавська — 70 821 грн/га;

Вінницька — 103 600 грн/га;

Тернопільська — 62 065 грн/га;

Дніпропетровська — 51 130 грн/га.

Загалом на заході — найвищі ціни, на півдні та сході — найнижчі. У центрі тримається середній рівень, хоча у деяких областях, таких як Вінницька чи Полтавська, земля дорожча завдяки активному аграрному сектору.

Ціни на землю по областях. Графіка: Опендатабот

Перспективи ринку сільгоспземлі

У другій половині 2025 року експерти прогнозують подальшу нестабільність цін. Сезонний спад, ймовірно, продовжиться влітку, а активізація може статися ближче до жовтня-листопада, коли фермери оцінять результати врожаю та готуватимуться до наступного сезону.

Також слід враховувати можливі зміни законодавства щодо іноземців, ринку оренди та оподаткування угод. Кожне з цих рішень може різко змінити поведінку гравців ринку.

Що ще варто знати українцям

В Україні досить поширеною є спільна власність на земельні ділянки, коли однією територією володіють декілька осіб одночасно. Така ситуація часто виникає через спадкування, дарування, придбання частки або спільне будівництво. Поки між співвласниками панує згода, проблем зазвичай немає. Однак, щойно хтось вирішує вийти зі спільної власності, часто виникають конфлікти, які нерідко доходять до суду.

Також ми повідомляли, що продаж землі вже давно не є неформальною угодою. Юридично це складний процес, де ключову роль відіграє кадастровий номер. Без нього жодна транзакція неможлива, адже саме він забезпечує законність та прозорість угоди. Усі тонкощі цієї вимоги детально прописані в законодавстві.

