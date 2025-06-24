Новые цены на землю в Украине в июне 2025 года — сколько стоит гектар

Мужчина в поле. Фото: Freepik

В июне 2025 года украинский рынок сельскохозяйственной земли продемонстрировал заметное охлаждение. Средняя цена за гектар опустилась до 59 307 грн. Для сравнения, в мае стоимость составляла более 61 тысячи гривен. То есть произошло снижение почти на 2 600 грн.

Аналитики Опендатабот подчеркивают, что самые высокие цены в этом году фиксировались в апреле — 71 898 грн/га. Зато самые низкие — в марте: 54 607 грн/га. Таким образом, всего за три месяца рынок успел пройти пик и начать спад.

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Причины такого колебания эксперты связывают с сезонностью продаж, падением спроса и общим экономическим фоном — инфляционными ожиданиями, снижением рентабельности агробизнеса и неопределенностью относительно дальнейшего регулирования оборота земель.

Цены на землю. Графика: Опендатабот

Продажи просели: почему украинцы стали меньше продавать землю

Снижение средней цены сопровождалось и уменьшением количества заключенных сделок. В июне было продано лишь 10 049 гектаров — почти вдвое меньше, чем в мае, когда объем продаж превышал 26 000 га.

Самым активным месяцем 2025 года стал февраль — тогда новые владельцы получили 27 557 гектаров. После этого объемы продаж постепенно спадали. Это может быть следствием изменения рыночных ожиданий - часть продавцов решила подождать более выгодных условий, а покупатели начали выбирать осторожнее.

Сколько продано земли. Графика: Опендатабот

Где земля стоит больше всего

Цены на землю значительно различаются между областями. Если взять самую высокую и самую низкую среднюю стоимость гектара, то за один гектар в Закарпатье можно купить 4,5 га на юге Украины.

Самые дорогие области:

Закарпатская — 152 460 грн/га;

Ивано-Франковская — 149 066 грн/га;

Львовская — 137 462 грн/га.

Эти регионы объединяет общая характеристика: они не являются традиционно аграрными с точки зрения крупнотоварного производства, однако земля здесь используется под ягодоводство, сады, органику и фермерское хозяйство. А еще — они граничат с ЕС, что открывает перспективы для инвестиций.

Где гектар земли стоит меньше всего

Для тех, кто ищет экономические варианты, стоит обратить внимание на юг и восток Украины. Несмотря на высокое качество почв, стоимость земли здесь заметно ниже. Причины — менее развитая инфраструктура, относительная рискованность ведения бизнеса, а также более низкий спрос на покупку.

Самые дешевые области:

Херсонская — 34 306 грн/га;

Николаевская — 34 878 грн/га;

Запорожская — 35 476 грн/га;

Харьковская — 38 356 грн/га.

То есть условный аграрий, который имеет средства на гектар во Львовской области, может получить на юге сразу три — разница стоит внимания для тех, кто смотрит на долгосрочную перспективу.

Средний уровень цен в разных регионах

В других частях Украины цены в июне следующие:

Киевская область — 117 669 грн/га;

Волынская — 61 552 грн/га;

Полтавская — 70 821 грн/га;

Винницкая — 103 600 грн/га;

Тернопольская — 62 065 грн/га;

Днепропетровская — 51 130 грн/га.

В целом на западе — самые высокие цены, на юге и востоке — самые низкие. В центре держится средний уровень, хотя в некоторых областях, таких как Винницкая или Полтавская, земля дороже благодаря активному аграрному сектору.

Цены на землю по областям. Графика: Опендатабот

Перспективы рынка сельхозземли

Во второй половине 2025 года эксперты прогнозируют дальнейшую нестабильность цен. Сезонный спад, вероятно, продолжится летом, а активизация может произойти ближе к октябрю-ноябрю, когда фермеры оценят результаты урожая и будут готовиться к следующему сезону.

Также следует учитывать возможные изменения законодательства в отношении иностранцев, рынка аренды и налогообложения сделок. Каждое из этих решений может резко изменить поведение игроков рынка.

Что еще стоит знать украинцам

В Украине достаточно распространена совместная собственность на земельные участки, когда одной территорией владеют несколько человек одновременно. Такая ситуация часто возникает из-за наследования, дарения, приобретения доли или совместного строительства. Пока между совладельцами царит согласие, проблем обычно нет. Однако, как только кто-то решает выйти из общей собственности, часто возникают конфликты, которые нередко доходят до суда.

Также мы сообщали, что продажа земли уже давно не является неформальной сделкой. Юридически это сложный процесс, где ключевую роль играет кадастровый номер. Без него ни одна транзакция невозможна, ведь именно он обеспечивает законность и прозрачность сделки. Все тонкости этого требования детально прописаны в законодательстве.