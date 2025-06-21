Земельний податок для пенсіонерів — хто не платить та як оформити

Жінка у полі. Фото: Freepik

Земельний податок — це обов’язковий платіж, який стосується всіх власників земельних ділянок в Україні. Проте для пенсіонерів існують пільги, які дозволяють значно зменшити або навіть повністю уникнути цього фінансового тягаря. Багато хто з пенсіонерів не знає про ці можливості, втрачаючи шанс заощадити.

Право на звільнення від земельного податку у 2025 році мають пенсіонери за віком — тобто ті, хто отримує пенсію на підставі досягнення пенсійного віку. Як визначено статтею 281 Податкового кодексу України, пільга поширюється на власників або постійних користувачів земельних ділянок.

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Проте пільга діє не на всі ділянки одразу, а лише на одну ділянку кожного виду, причому в межах максимально дозволеної законом площі.

Які ділянки звільняються від оподаткування

П енсіонер може не платити податок лише в межах граничних норм. Їх встановлено залежно від цільового призначення земельної ділянки:

до 0,10 га — для земель під житлову забудову в межах населеного пункту;

до 0,12 га — для індивідуального садівництва;

до 2,0 га — для особистого селянського господарства.

Якщо площа перевищує норму, податок доведеться платити лише за "надлишкову" частину.

Наприклад, якщо у пенсіонера є 0,15 га для житлової забудови, то податок сплачуватиметься з 0,05 га, зазначають фахівці "Земельного фонду України".

Що треба зробити, щоб отримати пільгу

Пільга не надається автоматично — її потрібно оформити самостійно. Для цього слід звернутися до податкового органу за місцем розташування ділянки та подати письмову заяву.

До заяви додаються копії таких документів:

паспорта;

ідентифікаційного коду;

пенсійного посвідчення;

документа на право власності або постійного користування землею.

Подати документи можна особисто, через довірену особу або онлайн через електронний кабінет платника податків.

Важливі нюанси: що ще треба знати

Є кілька важливих моментів, які потрібно врахувати:

Одна пільга — один вид ділянки. Якщо пенсіонер має кілька ділянок одного виду (наприклад, дві садові), обрати треба лише одну. Орендарі — без пільг. Якщо особа орендує землю, а не володіє нею, податок доведеться платити повністю. Продаж чи втрата статусу. Якщо ділянка продана або пенсіонер перестав бути пенсіонером за віком (наприклад, вийшов на роботу, яка передбачає припинення пенсії), пільга анулюється.

Як повідомлялось, приватизація землі в Україні дає змогу громадянам набувати земельні ділянки у власність для особистих або комерційних цілей. Однак не всі землі можуть бути приватизовані. Законодавство суворо регламентує перелік ділянок, що залишаються у державній або комунальній власності, зважаючи на їхню стратегічну, екологічну чи соціальну значущість.

Також ми розповідали, що багато українців роками користуються земельними ділянками, не маючи на них офіційних документів. Часто це пояснюють тим, що земля "з діда-прадіда" належить родині або використовується як город чи пай. Проте, без належного оформлення такі ділянки є "тіньовими", що може призвести до серйозних юридичних проблем і навіть втрати землі.