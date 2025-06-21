Земельный налог для пенсионеров — кто не платит и как оформить

Женщина в поле. Фото: Freepik

Земельный налог — это обязательный платеж, который касается всех владельцевземельных участков в Украине. Однако для пенсионеров существуют льготы, которые позволяют значительно уменьшить или даже полностью избежать этого финансового бремени. Многие из пенсионеров не знают об этих возможностях, упуская шанс сэкономить.

Право на освобождение от земельного налога в 2025 году имеют пенсионеры по возрасту — то есть те, кто получает пенсию на основании достижения пенсионного возраста. Как определено статьей 281 Налогового кодекса Украины, льгота распространяется на владельцев или постоянных пользователей земельных участков.

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Однако льгота действует не на все участки сразу, а только на один участок каждого вида, причем в пределах максимально разрешенной законом площади.

Какие участки освобождаются от налогообложения

Пенсионер может не платить налог только в пределах предельных норм. Они установлены в зависимости от целевого назначения земельного участка:

до 0,10 га — для земель под жилую застройку в пределах населенного пункта;

до 0,12 га — для индивидуального садоводства;

до 2,0 га — для личного крестьянского хозяйства.

Если площадь превышает норму, налог придется платить только за "избыточную" часть.

Например, если у пенсионера есть 0,15 га для жилой застройки, то налог будет уплачиваться с 0,05 га, отмечают специалисты "Земельного фонда Украины".

Что надо сделать, чтобы получить льготу

Льгота не предоставляется автоматически — ее нужно оформить самостоятельно. Для этого следует обратиться в налоговый орган по месту расположения участка и подать письменное заявление.

К заявлению прилагаются копии следующих документов:

паспорта;

идентификационного кода;

пенсионного удостоверения;

документа на право собственности или постоянного пользования землей.

Подать документы можно лично, через доверенное лицо или онлайн через электронный кабинет налогоплательщика.

Важные нюансы: что еще надо знать

Есть несколько важных моментов, которые нужно учесть:

Одна льгота — один вид участка. Если пенсионер имеет несколько участков одного вида (например, два садовых), выбрать надо только один. Арендаторы — без льгот. Если лицо арендует землю, а не владеет ею, налог придется платить полностью. Продажа или потеря статуса. Если участок продан или пенсионер перестал быть пенсионером по возрасту (например, вышел на работу, которая предусматривает прекращение пенсии), льгота аннулируется.

Как сообщалось, приватизация земли в Украине позволяет гражданам приобретать земельные участки в собственность для личных или коммерческих целей. Однако не все земли могут быть приватизированы. Законодательство строго регламентирует перечень участков, которые остаются в государственной или коммунальной собственности, учитывая их стратегическую, экологическую или социальную значимость.

Также мы рассказывали, что многие украинцы годами пользуются земельными участками, не имея на них официальных документов. Часто это объясняют тем, что земля "с деда-прадеда" принадлежит семье или используется как огород или пай. Однако, без надлежащего оформления такие участки являются "теневыми", что может привести к серьезным юридическим проблемам и даже потере земли.