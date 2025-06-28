Сколько земельных участков может получить в собственность один человек в 2025 году

Женщина на земельном участке. Фото: Freepik

Вопрос приватизации земли в Украине остается актуальным, особенно в условиях военного положения, которое частично повлияло на механизмы и ограничения распоряжения землей. Однако базовые нормы законодательства остаются в силе. В частности, каждый гражданин имеет право бесплатно получить в собственность несколько земельных участков, но с рядом важных оговорок.

Согласно Земельному кодексу, одно лицо может приватизировать до шести земельных участков, но каждый из них должен иметь разное целевое назначение. То есть, нельзя получить несколько приусадебных участков или участков под садоводство — только по одному на каждый вид использования.

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Общие лимиты бесплатной приватизации выглядят так:

под личное крестьянское хозяйство — до 2,0 га;

под садоводство — до 0,12 га;

под строительство жилья (приусадебный участок):

В селе — до 0,25 га. В поселке — до 0,15 га. В городе — до 0,10 га.

под дачное строительство — до 0,10 га;

под гаражное строительство — до 0,01 га (ориентировочно);

под фермерское хозяйство — размер зависит от проекта, но чаще всего — от 0,5 га.

Однако, один человек может воспользоваться этим правом только один раз по каждому типу целевого назначения. Если вы уже бесплатно приватизировали, например, приусадебный участок, повторно получить другой с таким же назначением уже не сможете — только через выкуп или аренду.

Покупка без ограничений — но за свой счет

Если речь идет не о бесплатной приватизации, а о приобретении земельных участков на рынке, то закон не устанавливает четких ограничений для физических лиц-граждан Украины по количеству участков. Вы можете покупать сколько угодно на вторичном рынке — при условии, что это не земли сельскохозяйственного назначения в объеме, который превышает нормативные пределы.

После запуска рынка земли (с 2021 года) существует лимит — не более 100 га с/х земель в собственности одного физического лица. Для несельскохозяйственных угодий подобных ограничений нет.

Война изменила правила игры: что сейчас запрещено

Из-за военного положения, действующего в Украине с февраля 2022 года, приватизационные процессы частично остановлены. В частности:

"В период действия военного положения запрещено безвозмездно передавать земельные участки государственной и коммунальной собственности в частную собственность, а также выдавать разрешения на разработку документации по землеустройству для такой передачи", — говорится в Земельном кодексе (п. 27 раздела X).

Таким образом, формально право на приватизацию не отменено, но реализовать его будет возможно только после завершения военного положения.

Специалисты прогнозируют, что с восстановлением мира механизмы бесплатной приватизации вернутся в привычное русло, хотя возможны изменения - например, в рамках земельной реформы. Уже сейчас обсуждают идеи уменьшения площадей или объединения определенных целевых назначений.

Что еще стоит знать украинцам

В июне 2025 года украинский рынок сельскохозяйственной земли почувствовал заметное охлаждение: средняя стоимость гектара снизилась до 59 307 грн. Это почти на 2 600 грн меньше, чем в мае, когда цена превышала 61 тысячу гривен.

Также мы рассказывали, что в Украине довольно часто земельные участки находятся в совместной собственности, когда несколько человек имеют одинаковые права на одну территорию. Это может произойти из-за наследования, дарения, покупки доли или совместного строительства. Пока совладельцы договариваются между собой, проблем обычно не возникает. Однако, если кто-то из них захочет выйти из этого "земельного содружества", часто возникают конфликты, которые могут дойти до суда.