Кто имеет право купить землю сельскохозяйственного назначения в Украине в 2025 году

Мужчина работает на земельном участке. Фото: Freepik

В 2025 году рынок сельскохозяйственных земель в Украине остается одним из ключевых элементов аграрной реформы, влияющей на экономику, развитие сельских территорий и продовольственную безопасность. Открытие рынка земли в 2021 году стало историческим шагом, но правила покупки таких земель остаются четко регламентированными.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кто имеет право стать владельцем сельскохозяйственной земли в 2025 году, какие ограничения действуют и что стоит знать об этом процессе.

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Что такое земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения — это участки, которые используются или предназначены для:

Производства сельскохозяйственной продукции (например, выращивания зерновых, овощей, фруктов). Научно-исследовательской и учебной деятельности в сфере сельского хозяйства. Размещения инфраструктуры, связанной с аграрным производством, в частности оптовых рынков или объектов для производства биометана.

Согласно статье 22 Земельного кодекса Украины, к таким землям относятся:

сельскохозяйственные угодья: пашня, многолетние насаждения (сады, виноградники), сенокосы, пастбища и залежи;

несельскохозяйственные угодья: хозяйственные дороги, полезащитные лесные полосы, земли под хозяйственными постройками, инфраструктурой рынков или объектами для производства биометана, а также земли временной консервации.

Эти земли являются стратегически важными, поэтому их продажа и покупка строго регулируются законодательством.

Кто имеет право покупать сельскохозяйственную землю

Согласно статье 130 Земельного кодекса Украины, в 2025 году право собственности на земли сельскохозяйственного назначения могут приобретать:

Граждане Украины. Физические лица, которые являются гражданами Украины, могут свободно покупать такие земли. Территориальные общины. Местные общины могут приобретать земли для общественных нужд. Государство. Государство имеет право покупать земли для стратегических целей. Юридические лица Украины, созданные по украинскому законодательству, участниками (акционерами, членами) которых являются:

исключительно граждане Украины;

государство;

территориальные общины.

Отдельно стоит упомянуть банки и Национальный банк Украины. Они могут приобретать земли только в порядке обращения взыскания на предмет залога (например, если земля была залогом по кредиту).

Однако такие участки банки обязаны продать на земельных торгах в течение двух лет после получения права собственности. Национальный банк Украины действует по аналогичному принципу, но в соответствии с Законом Украины "О Национальном банке Украины".

Ограничения для иностранцев и юридических лиц с иностранным капиталом

Законодательство четко запрещает иностранцам, лицам без гражданства и юридическим лицам с иностранными участниками или бенефициарами покупать земли сельскохозяйственного назначения.

Исключение возможно только при условии одобрения такого права на общенациональном референдуме, который пока не проводился и не планируется в 2025 году. Это ограничение направлено на защиту национальных интересов и предотвращение скупки земель иностранными инвесторами.

Преимущественное право покупки: кто имеет приоритет

Законодательство устанавливает четкую иерархию субъектов, которые имеют преимущественное право на покупку сельскохозяйственных земель:

Первая очередь. Лица со специальным разрешением на добычу полезных ископаемых общегосударственного значения (например, металлические руды или радиоактивные металлы), если участок расположен в пределах предоставленного им участка недр. Исключение — земли с недвижимостью (здания, сооружения), принадлежащие другому лицу, или земли для садоводства. Вторая очередь. Арендаторы земельных участков, которые уже используют землю на законных основаниях.

Если субъекты преимущественного права не реализуют свое право или отказываются от него (путем подачи нотариально заверенного заявления), участок может быть продан третьему лицу. Для этого владелец земли должен зарегистрировать намерение продажи в Государственном земельном кадастре, после чего договор купли-продажи может быть заключен с любым покупателем, который соответствует требованиям законодательства.

Что еще стоит знать украинцам

Фермеры в Украине часто рассматривают возможность высадки садов, виноградников и других многолетних насаждений на своих аграрных землях. Однако, прежде чем это делать, очень важно проверить, соответствует ли такая деятельность действующему законодательству.

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