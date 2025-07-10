Цены на землю в Украине — сколько стоит гектар и где выгоднее покупать

Женщина в поле. Фото: Freepik

Рынок сельскохозяйственных земель в Украине в 2025 году остается динамичным, но демонстрирует интересные изменения. В июне средняя цена гектара земли сельхозназначения снизилась до 60 713 грн, что на 600 грн меньше, чем в мае. Это незначительное снижение стало частью более широкой тенденции, которая отражает как региональные особенности, так и влияние внешних факторов на рынок.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что происходит на рынке земли, почему цены колеблются и какие перспективы.

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Цены на землю: от падения до рекордного роста

По данным аналитической платформы Опендатабот, в 2025 году рынок земли в Украине переживает как взлеты, так и падения. Самая низкая средняя цена за гектар была зафиксирована в марте — 54 607 грн, тогда как в апреле цены достигли пика — 71 898 грн за гектар.

Эти колебания эксперты частично объясняют ограниченным предложением качественных земельных участков. После открытия рынка земли для юридических лиц в 2024 году спрос вырос, но многие владельцы паев уже продали свои участки в первые годы реформы. Это создает дефицит предложения, особенно в регионах с плодородными почвами, что влияет на цены.

Как менялась цена на землю. Графика: Опендатабот

Цена гектара зависит от области: лидеры и аутсайдеры

Стоимость земли в Украине сегодня существенно отличается в зависимости от региона. По данным за июнь 2025 года, самая дорогая земля — в Ивано-Франковской области. Здесь за гектар просят в среднем 172 872 грн, что более чем в пять раз больше, чем в некоторых южных регионах.

В первой тройке самых дорогих:

Ивано-Франковская область — 172 872 грн/га;

Львовская область — 133 134 грн/га;

Закарпатская область — 131 580 грн/га.

Эти регионы привлекают инвесторов благодаря относительной безопасности, меньшим размерам паев и более высокому плодородию почв.

Самая дешевая земля — в Запорожской области: 31 869 грн/га. Немного дороже — в Николаевской области, где цена составляет 35 682 грн/га. Эти регионы, приближенные к зонам боевых действий, имеют более низкий спрос из-за рисков, связанных с войной, и проблем с заминированными территориями.

Разница между самой дорогой и самой дешевой землей впечатляющая: один гектар в Ивано-Франковской области стоит столько же, сколько 5,5 гектара в Запорожской.

Цены на землю в областях. Графика: Опендатабот

Объемы продаж падают: почему землю стали продавать реже

Еще один важный индикатор — объем проданной земли. И здесь динамика также отрицательная. В июне было продано 20 727 га, что на 5 500 га меньше, чем в мае. Меньше всего земли продали в январе — всего 10 346 га, а пик продаж пришелся на февраль — 27 555 га.

Эта тенденция может быть связана с несколькими факторами:

исчерпание предложения. Многие владельцы, которые планировали продать свои участки, сделали это в первые годы после открытия рынка земли в 2021 году;

экономическая нестабильность. Война и макроэкономические вызовы заставляют покупателей быть более осторожными;

ожидания инвесторов. Некоторые покупатели, особенно юридические лица, могут ждать лучших условий или завершения разминирования, чтобы инвестировать в более привлекательные участки.

Несмотря на сокращение объемов, рынок остается активным. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, с момента открытия рынка в 2021 году заключены десятки тысяч сделок, а общая капитализация рынка земли в 2025 году оценивается в более 2,1 трлн грн (около 52 млрд долларов). Это свидетельствует о стабильном интересе к земле как к инвестиционному активу.

Сколько земли продано. Графика: Опендатабот

Почему цены меняются

Изменения цен на землю в Украине в 2025 году обусловлены несколькими ключевыми причинами:

Ограниченное количество участков в центральных и западных регионах толкает цены вверх, тогда как в прифронтовых областях предложение превышает спрос. Участие юридических лиц. После открытия рынка для агрохолдингов и компаний в 2024 году средняя цена сделок с участием юрлиц достигает 62 656 грн/га, что значительно выше, чем сделки между физическими лицами. Военные риски. В регионах, близких к зоне боевых действий, цены остаются ниже из-за опасности и проблем с минированием. Разминирование. В 2024 году было разминировано 285 000 га, а в 2025 году правительство планирует выделить 1 млрд грн на компенсацию аграриям за разминирование. Это может увеличить предложение земли и повлиять на цены.

Чего ожидать от цен на землю

Нынешние тенденции позволяют экспертам делать осторожные прогнозы:

во втором полугодии стоит ожидать дальнейшей фрагментации рынка: разрывы между регионами могут усилиться;

если военная ситуация стабилизируется — активность покупателей возрастет, особенно на западе страны;

государственные инициативы (новые программы кредитования, налоговые льготы) могут оживить продажи, но эффект будет не мгновенным.

Также не стоит забывать о росте интереса со стороны фермеров, которые стремятся зафиксировать за собой земли, которые уже обрабатывают. Это создает потенциал для повторного оживления, однако в новых условиях — без ажиотажа, с прагматичными оценками.

Специалисты прогнозируют, что в 2025 году цены на землю вырастут на 15-20%, особенно в центральных регионах, где спрос остается высоким. Однако в прифронтовых областях рост цен может быть сдержанным из-за рисков безопасности.

Долгосрочно земля остается привлекательным активом, особенно на фоне европейской интеграции, которая может повысить спрос на украинские сельхозземли.

Что еще стоит знать украинцам

В 2025 году рынок сельскохозяйственных земель в Украине является решающим элементом аграрной реформы, что имеет значительное влияние на экономику страны, развитие сельских регионов и продовольственную безопасность. Хотя рынок земли открыт, правила купли-продажи таких земель остаются строго регламентированными.

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