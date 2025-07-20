Как продать земельный участок в Украине — налоги и расходы в 2025 году

Мужчина и женщина в поле. Фото: Freepik

Продать земельный участок в Украине быстро и выгодно возможно, если знать все нюансы процесса. От подготовки документов до заключения сделки — каждый этап требует внимания.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что необходимо для успешной продажи земли и какие налоги придется уплатить.

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Как оценить землю перед продажей

Чтобы успешно продать земельный участок, необходимо правильно оценить его рыночную стоимость. Первый совет — не ориентироваться только на собственные ожидания или мнение знакомых. Переоцененная цена останавливает продажу, а заниженная — вызывает подозрения и не приносит желаемой прибыли.

Ориентиром могут стать сайты с объявлениями: достаточно указать населенный пункт и тип недвижимости. Но цены на платформах иногда искусственно занижают, поэтому стоит обращать внимание только на реалистичные предложения, не ориентируясь на крайности.

Дополнительно стоит учитывать:

транспортную доступность;

наличие асфальтированного подъезда;

освещение улицы;

пейзажи и отсутствие промышленных объектов поблизости;

соседство с жилыми домами.

"Необходимо также предусмотреть 5-10% "на торг" — это позволит гибко реагировать на предложения покупателей без потери выгоды", — отмечают в АН "Маяк".

Оценка стоимости земли экспертом

Независимая экспертная оценка - обязательная процедура при продаже земли. Она не всегда отражает реальную рыночную стоимость, но без нее нотариус не оформит сделку.

Продолжительность оценки — от одного до четырех дней, а ее стоимость обычно не превышает 2 000 грн. Проводить ее должны только сертифицированные оценщики.

Какие документы нужны для продажи земельного участка

Прежде чем выставлять землю на продажу, нужно собрать все обязательные документы. Без полного пакета бумаг нотариус не сможет удостоверить сделку.

Список обязательных документов:

государственный акт о праве собственности;

выписка из Госземкадастра с кадастровым номером;

экспертная оценка стоимости участка;

справка об отсутствии построек (или техпаспорт);

паспорт и ИНН владельца (или всех совладельцев);

письменное согласие супруга/супруги (с паспортом, ИНН, свидетельством о браке);

акт согласования границ участка.

Актуальность данных в документах также имеет значение — при необходимости следует их обновить.

Как оформляется продажа земельного участка

Оформление происходит у государственного или частного нотариуса — выбор обычно остается за покупателем. Договор можно заключить по месту регистрации любой из сторон или по месту расположения участка.

После подписания документа обязательно регистрируется новое право собственности. По желанию сторон предварительно заключается предварительный договор, однако это не является обязательным этапом.

Какие налоги платит продавец земельного участка

Величина налогов зависит от длительности владения землей, ее целевого назначения и размера.

Для участков под застройку предусмотрены следующие расходы:

государственная пошлина — 1% от стоимости по договору;

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 5%, если участок в собственности менее 3 лет;

военный сбор — 5%;

расходы на нотариальные и другие сопутствующие услуги.

В некоторых случаях НДФЛ и военный сбор применяются в зависимости от площади:

более 10 соток — в городе;

более 15 соток — в поселке городского типа;

свыше 25 соток — в селе;

свыше 2 га — для сельскохозяйственных земель.

Для участков под садоводство — ограничение 12 соток, для дачи — 10, для гаража — 1 сотка.

Какие налоги платит нерезидент Украины

Если продавец не является резидентом Украины, ему придется уплатить 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Такая же ставка применяется к нерезидентам, которые получили землю в подарок. Но в случае, когда недвижимость была в их собственности более 3 лет, налоги не взимаются.

Какие особенности имеет продажа земли сельскохозяйственного назначения

Продажа земли с назначением для ведения сельского хозяйства имеет свою специфику. Сделка сопровождается обязательными налогами — НДФЛ (5%) и военным сбором (5%). Кроме того, такие сделки обычно предусматривают более сложную процедуру оформления и большее количество нотариальных действий, что сказывается на стоимости услуг.

Как сообщалось, рынок сельскохозяйственных земель в Украине продолжал быть динамичным, несмотря на небольшое снижение средней цены за гектар.

Также мы рассказывали, что фермеры часто рассматривают возможность высадки садов, виноградников и других многолетних насаждений на своих аграрных землях. Однако, прежде чем это делать, крайне важно проверить соответствие таких действий действующему законодательству.