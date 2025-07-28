Что делать, если земля под домом не приватизирована — ограничения и нюансы

Женщина в поле. Фото: Freepik

Неприватизированный земельный участок под домом создает серьезные ограничения для владельца. Без оформления права собственности вы не можете полноценно распоряжаться своим имуществом. Это влияет на продажу, обмен или передачу недвижимости по наследству. Юридическая незащищенность может привести к потере прав на землю, особенно если участок находится только в пользовании, а не в собственности.

Многие украинцы до сих пор живут в частных домах, но не являются полноценными владельцами земли под ними, пишет "24 канал". Внешне все выглядит нормально, пока не возникает потребность продать, подарить или даже перестроить дом.

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Почему приватизация земли под домом не может ждать

Неприватизированная земля — это не просто юридическая техничность, а реальная угроза для владельца. Ведь без документов о собственности вы не сможете:

продать или обменять дом вместе с землей;

передать его по наследству вместе с участком;

оформить на участок кредит или страховку;

зарегистрировать достройку или изменить целевое назначение;

законно подключить некоторые коммуникации (зависит от ситуации).

Юридически вы не владеете землей, а лишь пользуетесь ею с согласия государства или общины. Это может быть прекращено в любой момент, особенно если территорию захотят использовать местные власти или появятся новые планы застройки.

"Самой распространенной проблемой является то, что люди думают, будто право собственности на дом автоматически дает право на землю. На самом деле нет. Это два разных объекта и для каждого нужно отдельное оформление", — отмечает юрист Лариса Величко.

Какие могут быть последствия, если земля не приватизирована

Пока вы не имеете права собственности на землю, вы фактически "гостите" на этой территории. Это может создать серьезные трудности в будущем:

Споры между наследниками. Без документов на землю дом трудно будет разделить или переоформить. Отказ в реконструкции. Если вы захотите достроить веранду или изменить план дома, без права на землю это запрещено. Штрафы и предписания устранить нарушения. Если использование земли не соответствует назначению, могут быть санкции. Невозможность подать в суд. Если кто-то захватит часть участка или незаконно его использует, защититься будет сложнее.

Чтобы избежать этих проблем, стоит как можно скорее оформить право собственности на землю под домом.

Приватизация земельного участка пошагово

Получение кадастрового номера

Первым шагом является обращение к сертифицированному землеустроителю. Специалист проводит геодезическую съемку:

проводит геодезическую съемку участка;

формирует границы и площадь;

составляет техническую документацию.

Эти документы нужны для внесения участка в Государственный земельный кадастр.

Регистрация в кадастре

После завершения геодезических работ документы подаются в орган Госгеокадастра. Если с документами все в порядке, вам выдадут выписку из Государственного земельного кадастра с кадастровым номером.

Это — официальный признак того, что участок юридически "существует" и его можно в дальнейшем оформить в собственность.

Обращение в местный совет

С кадастровым номером и техдокументацией владелец дома подает заявление на приватизацию земли в сельсовет, горсовет или общину. Важно собрать полный пакет документов:

копию паспорта и кода;

документ на право собственности на дом;

техническую документацию по землеустройству;

выписку из кадастра;

заявление на получение земли в собственность.

Эти документы рассматриваются депутатами на сессии совета. Если все законно, принимается решение о передаче в собственность.

Регистрация права собственности

С решением сессии и соответствующими документами владелец обращается в ЦПАУ или к частному нотариусу.

Данные вносятся в Государственный реестр вещных прав, после чего вы получите выписку и станете полноправным владельцем земельного участка.

Можно ли приватизировать землю под домом наследнику

Даже если наследник получил в наследство только дом, а земля не была приватизирована предыдущим владельцем, есть возможность доказать право пользования и оформить приватизацию. В таком случае наследник сначала регистрирует право собственности на дом, а затем подает документы на землю по стандартной процедуре.

После приватизации земля становится полноценным активом

Когда вы становитесь владельцем земли, возможности значительно расширяются:

можно продать или обменять участок вместе с домом;

оформить дарение или наследство без лишних преград;

использовать участок в качестве залога в банке;

подключать коммуникации, строить, оформлять достройки;

свободно распоряжаться своей недвижимостью.

Как сообщалось, в Украине каждый гражданин имеет право бесплатно получить земельный участок от государства. Это право регулируется Земельным кодексом, который устанавливает четкие правила относительно размеров участков и ограничений, в частности во время военного положения.

Также отметим, если вы владеете всеми тонкостями процесса, то можете быстро и выгодно продать земельный участок в Украине. Внимание к каждой детали, от подготовки необходимых документов до непосредственного заключения сделки, является ключевым для успешного завершения сделки.