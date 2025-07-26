Які документи підтверджують право власності на землю — усі реєстри та нюанси у 2025

Чоловік і жінка доглядають рослини. Фото: Freepik

Право власності на земельну ділянку — це юридична основа, яка дозволяє власнику вільно розпоряджатися своєю землею: продавати, дарувати, передавати у спадщину чи здавати в оренду. Але як довести, що земля належить саме вам? Для цього потрібні документи, які підтверджують право власності. Форма цих документів змінювалася з часом, тому важливо розібратися, які з них дійсні сьогодні та як їх використовувати.

В Україні ці документи змінювались відповідно до законодавства — від паперових актів до цифрових витягів, зазначає експерт Сергій Коновалов.

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"Саме ці документи посвідчують, що свого часу людина отримала у власність земельну ділянку та може вільно розпоряджатися нею", — пояснює юрист.

Сьогодні підтвердити право власності можна такими документами:

державним актом (до 2013 року);

свідоцтвом про право власності;

свідоцтвом про спадщину;

витягом з Державного реєстру речових прав;

судовим рішенням;

договорами купівлі-продажу, дарування, міни, утримання тощо.

Державний акт на землю 1992-2001 року і кадастровий номер

У цей період видавались державні акти рожевого (іноді червоного) кольору. Вони не містили кадастрового номера, що сьогодні вважається серйозною втратою.

Такі ділянки не були відмежовані в натурі. Часто один акт охоплював кілька земель з різними цільовими призначеннями. Через це виникають труднощі при продажі або даруванні окремої ділянки.

"Якщо у вас є акт без кадастрового номера, то необхідно зробити кадастрову зйомку та виготовити технічну документацію", — зауважує Коновалов.

Після виготовлення технічної документації:

кадастровий реєстратор присвоює номер;

ділянка вноситься до електронної бази Державного земельного кадастру (ДЗК);

лише після цього її можна продати або передати.

Державний акт на землю 2002-2008 року з номером

З 2002 року акти почали видавати на зелених бланках. У цей період вже почала працювати електронна база кадастру, тому ділянкам присвоювали унікальні кадастрові номери.

Зелений акт чинний донині. Але для вчинення будь-яких юридичних дій з ділянкою (продаж, дарування, оренда) обов’язково потрібен витяг з ДЗК.

Державний акт на землю 2009-2012 року з кодом власника

У 2009 році форму акту знову оновили — тепер це були сині бланки з додатковим полем для ідентифікаційного коду власника.

"Державний акт синього кольору чинний, але витяг з ДЗК залишається обов’язковим документом при будь-яких операціях", — коментує Коновалов.

Цей витяг підтверджує, що ділянка зареєстрована в кадастрі та має офіційний номер, без якого розпоряджатися землею не можна.

Документи на землю 2013-2015 року перехідного формату

У цей період власники землі отримували два документи:

витяг з ДЗК, що підтверджує внесення відомостей у кадастр;

свідоцтво про право власності, яке видавав держреєстратор.

З 2013 року державна система реєстрації земель розділилася на два рівні:

фізичні межі і кадастровий номер — в Держгеокадастрі;

юридичні права — в реєстрі прав на нерухомість.

Це був перехід до сучасної дворівневої системи, яка діє і сьогодні.

Витяг з реєстру з 2016 року замість свідоцтва

Починаючи з 2016 року, жодних актів чи свідоцтв на землю вже не видають. Єдиний документ, що підтверджує право власності, — це витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Паралельно кадастрові відомості зберігаються у витягу з ДЗК, який формує Держгеокадастр. Обидва документи доповнюють один одного:

один фіксує юридичне право;

інший — технічні характеристики та розташування ділянки.

Чи дійсний старий акт на землю без номера

Багато власників землі досі користуються старими документами. Вони чинні, але лише за наявності кадастрового номера.

"Незалежно від виду документа, для успішного володіння землею треба мати кадастровий номер. Особливо обережними мають бути ті, в кого акти видані до 2004 року", — наголошує юрист.

Без кадастрового номера не можна:

продати землю;

здати її в оренду;

оформити спадщину;

використовувати в банківських чи інвестиційних операціях.

Що робити якщо земельна ділянка без кадастрового номера

Якщо ваш акт виданий до 2004 року, перевірте, чи має ділянка кадастровий номер. Це можна зробити на публічній кадастровій карті.

Якщо номер відсутній:

Зверніться до землевпорядної організації. Замовте виготовлення технічної документації. Подайте заяву до кадастрового реєстратора. Після присвоєння номера — отримаєте витяг з ДЗК. Після цього — витяг з реєстру прав.

"Не виключено, що вашу ділянку хтось уже зайняв і оформив. Якщо це сталося, доведеться відстоювати своє право в суді", — попереджає Коновалов.

Як повідомлялось, швидко та вигідно продати земельну ділянку в Україні цілком реально, якщо ви врахуєте всі тонкощі процесу. Кожен етап — від підготовки необхідних документів до безпосереднього укладення угоди — вимагає ретельної уваги.

Також ми розповідали, що чимало українців у сільській місцевості або власних будинках мають земельні ділянки для вирощування городини, але не всі їх використовують. Але якщо у вас є такий город, що простоює, ви можете здати його в оренду цілком законно.