Какие документы подтверждают право собственности на землю — все реестры и нюансы в 2025 году

Мужчина и женщина ухаживают за растениями. Фото: Freepik

Право собственности на земельный участок — это юридическая основа, которая позволяет владельцу свободно распоряжаться своей землей: продавать, дарить, передавать по наследству или сдавать в аренду. Но как доказать, что земля принадлежит именно вам? Для этого нужны документы, подтверждающие право собственности. Форма этих документов менялась со временем, поэтому важно разобраться, какие из них действительны сегодня и как их использовать.

В Украине эти документы менялись в соответствии с законодательством — от бумажных актов до цифровых выписок, отмечает эксперт Сергей Коновалов.

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"Именно эти документы удостоверяют, что в свое время человек получил в собственность земельный участок и может свободно распоряжаться им", — объясняет юрист.

Сегодня подтвердить право собственности можно такими документами:

государственным актом (до 2013 года);

свидетельством о праве собственности;

свидетельством о наследстве;

выпиской из Государственного реестра вещных прав;

судебным решением;

договорами купли-продажи, дарения, мены, содержания и тому подобное.

Государственный акт на землю 1992-2001 года и кадастровый номер

В этот период выдавались государственные акты розового (иногда красного) цвета. Они не содержали кадастрового номера, что сегодня считается серьезной потерей.

Такие участки не были отграничены в натуре. Часто один акт охватывал несколько земель с разными целевыми назначениями. Из-за этого возникают трудности при продаже или дарении отдельного участка.

"Если у вас есть акт без кадастрового номера, то необходимо сделать кадастровую съемку и изготовить техническую документацию", — отмечает Коновалов.

После изготовления технической документации:

кадастровый регистратор присваивает номер;

участок вносится в электронную базу Государственного земельного кадастра (ГЗК);

только после этого его можно продать или передать.

Государственный акт на землю 2002-2008 года с номером

С 2002 года акты начали выдавать на зеленых бланках. В этот период уже начала работать электронная база кадастра, поэтому участкам присваивали уникальные кадастровые номера.

Зеленый акт действует по сей день. Но для совершения любых юридических действий с участком (продажа, дарение, аренда) обязательно нужна выписка из ГЗК.

Государственный акт на землю 2009-2012 года с кодом собственника

В 2009 году форму акта снова обновили — теперь это были синие бланки с дополнительным полем для идентификационного кода владельца.

"Государственный акт синего цвета действующий, но выписка из ГЗК остается обязательным документом при любых операциях", — комментирует Коновалов.

Эта выписка подтверждает, что участок зарегистрирован в кадастре и имеет официальный номер, без которого распоряжаться землей нельзя.

Документы на землю 2013-2015 года переходного формата

В этот период владельцы земли получали два документа:

выписка из ГЗК, подтверждающая внесение сведений в кадастр;

свидетельство о праве собственности, которое выдавал госрегистратор.

С 2013 года государственная система регистрации земель разделилась на два уровня:

физические границы и кадастровый номер — в Госгеокадастре;

юридические права — в реестре прав на недвижимость.

Это был переход к современной двухуровневой системе, которая действует и сегодня.

Выписка из реестра с 2016 года вместо свидетельства

Начиная с 2016 года, никаких актов или свидетельств на землю уже не выдают. Единственный документ, подтверждающий право собственности, — это выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Параллельно кадастровые сведения хранятся в выписке из ГЗК, который формирует Госгеокадастр. Оба документа дополняют друг друга:

один фиксирует юридическое право;

другой — технические характеристики и расположение участка.

Действителен ли старый акт на землю без номера

Многие владельцы земли до сих пор пользуются старыми документами. Они действительны, но только при наличии кадастрового номера.

"Независимо от вида документа, для успешного владения землей надо иметь кадастровый номер. Особенно осторожными должны быть те, у кого акты выданы до 2004 года", — отмечает юрист.

Без кадастрового номера нельзя:

продать землю;

сдать ее в аренду;

оформить наследство;

использовать в банковских или инвестиционных операциях.

Что делать если земельный участок без кадастрового номера

Если ваш акт выдан до 2004 года, проверьте, имеет ли участок кадастровый номер. Это можно сделать на публичной кадастровой карте.

Если номер отсутствует:

Обратитесь в землеустроительную организацию. Закажите изготовление технической документации. Подайте заявление к кадастровому регистратору. После присвоения номера — получите выписку из ГЗК. После этого — извлечение из реестра прав.

"Не исключено, что ваш участок кто-то уже занял и оформил. Если это произошло, придется отстаивать свое право в суде", — предупреждает Коновалов.

Как сообщалось, быстро и выгодно продать земельный участок в Украине вполне реально, если вы учтете все тонкости процесса. Каждый этап — от подготовки необходимых документов до непосредственного заключения сделки — требует тщательного внимания.

Также мы рассказывали, что многие украинцы в сельской местности или собственных домах имеют земельные участки для выращивания овощей, но не все их используют. Но если у вас есть такой простаивающий огород, вы можете сдать его в аренду вполне законно.