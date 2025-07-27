Хто може отримати земельну ділянку від держави безоплатно — обмеження та нюанси

Жінка у полі. Фото: Freepik

В Україні кожен громадянин має право на безоплатне отримання земельної ділянки від держави. Це право закріплене у Земельному кодексі України, але воно має чіткі правила, розміри ділянок та обмеження, особливо під час воєнного стану.

Редакція Новини.LIVE розповідає, хто може претендувати на землю, які ділянки доступні, які обмеження діють зараз, і як підготуватися до отримання землі після війни.

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Хто має право отримати землю безплатно

Безоплатна передача землі — це норма, закріплена в статті 121 Земельного кодексу України. Право на землю мають усі громадяни України віком від 18 років. Це не пільга, а гарантована законом можливість, незалежно від соціального статусу, місця проживання чи роду занять.

Держава може надати землю в межах певних площ:

2,0 га — для ведення особистого селянського господарства;

0,12 га — для садівництва;

0,25 га — для будівництва у селі, 0,15 га — у селищі, 0,10 га — у місті;

0,10 га — для дачного будівництва;

0,01 га — для гаража.

Ці розміри — максимальні, і кожен громадянин має право на один тип призначення землі по кожному виду.

Як раніше отримували землю безоплатно

До початку війни процедура виглядала досить просто, принаймні в теорії. Людина мала знайти вільну ділянку через Публічну кадастрову карту, подати клопотання до органу влади (міської, сільської чи обласної ради), отримати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, погодити його і, зрештою, отримати рішення про передачу землі.

Практично ж це вимагало терпіння і часто — юридичної підтримки. Але головне — механізм працював, і тисячі українців скористалися ним.

Що змінилось під час воєнного стану

Воєнний стан вніс суттєві корективи у земельне законодавство. З листопада 2022 року була введена тимчасово заборонена безоплатна передача земель державної і комунальної власності у приватну.

"Накладено заборону на безоплатну передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі та, власне, розроблення такої документації", — зазначає юристка Лариса Величко.

Це положення стало перепоною для тих, хто хотів оформити землю у власність під час війни. Однак є винятки.

Кому дозволено отримати землю попри заборони

Не всі залишилися поза межами процедури. Закон робить виняток для двох категорій:

Власники об'єктів нерухомості, які вже розміщені на відповідних ділянках. Наприклад, якщо у вас є будинок на землі, яка досі не була оформлена у власність, ви можете її отримати. Громадяни, які користувалися землею до 1 січня 2002 року, тобто ще до набуття чинності Земельного кодексу. Це ті, хто має старі рішення рад чи користується землею за правом постійного користування.

Таким чином, не всі можливості заблоковані — просто звужено коло потенційних одержувачів.

Що можна зробити вже зараз

Хоча процедура безоплатної приватизації формально заборонена, обрати вільну ділянку все ще можна. Це має сенс для тих, хто готовий діяти наперед. Після завершення воєнного стану, якщо норми про безоплатну передачу повернуть у повному обсязі, можна буде швидко подати заяву, маючи попередньо обрану ділянку.

"Обрати вільну ділянку на кадастровій карті ніхто не забороняє. Якщо людина підготується заздалегідь, вона матиме перевагу перед іншими після зняття заборони", — наголошує Величко.

Як повідомлялось, право власності дає вам змогу вільно розпоряджатися своєю землею — продавати, дарувати чи здавати в оренду. Щоб довести це право, потрібні спеціальні документи. Оскільки їхня форма змінювалася, важливо знати, які з них дійсні зараз і як ними користуватися.

Також ми розповідали, що власники земельних ділянок в Україні часто використовують їх для вирощування городини, але не завжди мають таку потребу. Якщо ви маєте вільну ділянку, виникає логічне питання: чи можна здати її в оренду іншій особі, яка бажає займатися садівництвом.