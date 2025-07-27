Кто может получить земельный участок от государства бесплатно — ограничения и нюансы

Женщина в поле. Фото: Freepik

В Украине каждый гражданин имеет право на бесплатное получение земельного участка от государства. Это право закреплено в Земельном кодексе Украины, но оно имеет четкие правила, размеры участков и ограничения, особенно во время военного положения.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кто может претендовать на землю, какие участки доступны, какие ограничения действуют сейчас, и как подготовиться к получению земли после войны.

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Кто имеет право получить землю бесплатно

Бесплатная передача земли — это норма, закрепленная в статье 121 Земельного кодекса Украины. Право на землю имеют все граждане Украины в возрасте от 18 лет. Это не льгота, а гарантированная законом возможность, независимо от социального статуса, места жительства или рода занятий.

Государство может предоставить землю в пределах определенных площадей:

2,0 га — для ведения личного крестьянского хозяйства;

0,12 га — для садоводства;

0,25 га — для строительства в селе, 0,15 га — в поселке, 0,10 га — в городе;

0,10 га — для дачного строительства;

0,01 га — для гаража.

Эти размеры — максимальные, и каждый гражданин имеет право на один тип назначения земли по каждому виду.

Как раньше получали землю бесплатно

До начала войны процедура выглядела достаточно просто, по крайней мере в теории. Человек должен был найти свободный участок через Публичную кадастровую карту, подать ходатайство в орган власти (городской, сельский или областной совет), получить разрешение на разработку проекта землеустройства, согласовать его и, наконец, получить решение о передаче земли.

Практически же это требовало терпения и часто — юридической поддержки. Но главное — механизм работал, и тысячи украинцев воспользовались им.

Что изменилось во время военного положения

Военное положение внесло существенные коррективы в земельное законодательство. С ноября 2022 года была введена временно запрещена бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную.

"Наложен запрет на бесплатную передачу земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой бесплатной передачи и, собственно, разработку такой документации", — отмечает юрист Лариса Величко.

Это положение стало преградой для тех, кто хотел оформить землю в собственность во время войны. Однако есть исключения.

Кому разрешено получить землю несмотря на запреты

Не все остались за пределами процедуры. Закон делает исключение для двух категорий:

Владельцы объектов недвижимости, которые уже размещены на соответствующих участках. Например, если у вас есть дом на земле, которая до сих пор не была оформлена в собственность, вы можете ее получить. Граждане, которые пользовались землей до 1 января 2002 года, то есть еще до вступления в силу Земельного кодекса. Это те, кто имеет старые решения советов или пользуется землей на праве постоянного пользования.

Таким образом, не все возможности заблокированы — просто сужен круг потенциальных получателей.

Что можно сделать уже сейчас

Хотя процедура бесплатной приватизации формально запрещена, выбрать свободный участок все еще можно. Это имеет смысл для тех, кто готов действовать наперед. После завершения военного положения, если нормы о бесплатной передаче вернут в полном объеме, можно будет быстро подать заявление, имея предварительно выбранный участок.

"Выбрать свободный участок на кадастровой карте никто не запрещает. Если человек подготовится заранее, он будет иметь преимущество перед другими после снятия запрета", — отмечает Величко.

Как сообщалось, право собственности дает вам возможность свободно распоряжаться своей землей — продавать, дарить или сдавать в аренду. Чтобы доказать это право, нужны специальные документы. Поскольку их форма менялась, важно знать, какие из них действительны сейчас и как ими пользоваться.

Также мы рассказывали, что владельцы земельных участков в Украине часто используют их для выращивания овощей, но не всегда имеют такую потребность. Если вы имеете свободный участок, возникает логичный вопрос: можно ли сдать его в аренду другому лицу, желающему заниматься садоводством.