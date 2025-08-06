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Главная Недвижимость Право собственности на недвижимость — какая ошибка лишит жилья

Право собственности на недвижимость — какая ошибка лишит жилья

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 20:08
Ошибки в правоустанавливающих документах на недвижимость — как исправить в 2025
Женщина читает документы. Фото: Freepik

Даже незначительная неточность в правоустанавливающих документах на недвижимость может вызвать серьезные проблемы. Например, при оформлении субсидии, продаже квартиры или вступлении в наследство. Чтобы избежать таких трудностей, важно вовремя выявлять ошибки и знать, как их исправить.

Правоустанавливающие документы — это основа легального владения жильем, землей или другой недвижимостью. Без них невозможно ни продать объект, ни передать его в наследство, ни получить субсидию, подчеркивает юрист Лилия Кличук.

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К таким документам относятся:

  • договор купли-продажи, дарения или мены недвижимости, или их дубликат;
  • свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом или консульством;
  • свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов;
  • свидетельство от госрегистратора;
  • другие документы, подтверждающие право собственности.

Какая ошибка в документе считается критической

В документах на недвижимость важны все детали. К критическим ошибкам относятся:

  • неправильное написание ФИО владельца;
  • ошибки в серии или номере документа;
  • неправильный адрес объекта;
  • ошибочное указание доли в праве собственности;
  • разночтения относительно вида или площади недвижимости.

Даже одна цифра или буква может повлечь проблемы — от остановки сделки до невозможности оформить субсидию.

Как исправить ошибку без суда

Самый простой путь — это обратиться в учреждение, которое выдало документ. Это может быть:

  • нотариус;
  • орган местного самоуправления;
  • государственный регистратор.

Такой способ работает только в случае, если ошибка произошла по вине органа, который оформил документ, а не по вине заявителя. По словам Кличук, это называется внесудебный порядок и позволяет быстро исправить технические неточности.

Однако этот вариант не действует, если:

  • орган, выдавший документ, уже ликвидирован;
  • архивные документы утрачены;
  • учреждение не имеет полномочий вносить изменения.

Как исправить ошибку через суд

Когда внесудебное решение невозможно, остается один путь — обращение в суд. Для этого необходимо подать заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение — в частности, факта принадлежности правоустанавливающего документа.

Это возможно, если:

  • факт имеет юридическое значение — например, влияет на наследование или распоряжение имуществом;
  • другие пути доказать это отсутствуют;
  • документ утрачен, и нет альтернативных способов его восстановить;
  • дело не является спором о праве собственности (то есть нет конфликта между двумя претендентами на имущество).

Заявление подается в местный суд по месту регистрации заявителя.

Какие документы подать в суд

Вместе с заявлением нужно предоставить:

  • копию документа с ошибкой (при наличии);
  • документы, подтверждающие ваше право на недвижимость;
  • объяснение, почему другой способ исправления невозможен.

Также нужно оплатить судебный сбор — в 2025 году он составляет 605 грн 60 коп.

"Суд не устанавливает право собственности, а лишь подтверждает, что документ принадлежит вам. Это позволяет в дальнейшем зарегистрировать право собственности в реестре или получить новый документ", — объясняет Кличук.

Что делать после решения суда

После того, как суд установил юридический факт, заявитель должен:

  • получить решение суда с мокрой печатью;
  • подать его к нотариусу или госрегистратору;
  • получить обновленный правоустанавливающий документ.

Этот процесс может занять несколько недель, однако позволяет избежать значительно больших проблем в будущем — например, судебных споров при наследовании или продаже.

Как избежать ошибок в документах на будущее

Чтобы избежать повторения подобных ситуаций, юрист советует:

  • внимательно проверять все данные перед подписанием договоров;
  • хранить копии всех документов в бумажном и электронном виде;
  • обращаться только к проверенным нотариусам и регистраторам;
  • в случае сомнений — консультироваться с юристом.

"Надо сразу реагировать на любые обнаруженные ошибки. Лучше исправить неточность сейчас, чем бороться с последствиями через 10 лет", — добавляет Кличук.

Как сообщалось, хотя приватизация земли предоставляет владельцу полное право распоряжаться участком, государство все же может ее изъять в отдельных, четко определенных законом случаях. Это означает, что право собственности не является абсолютным и может быть ограничено, например, для общественных нужд.

Также мы рассказывали, что арест имущества — это правовой инструмент, временно ограничивающий права собственника. Сейчас он часто применяется к недвижимости не только из-за уголовных производств или долгов, но и для обеспечения выполнения административных штрафов, в частности налагаемых за уклонение от мобилизации.

недвижимость жилье документы дом квартира собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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