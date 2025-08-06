За що можуть арештувати нерухомість у серпні 2025 року — підстави та судова практика

Чоловік читає документи. Фото: Freepik

Арешт майна — це юридичний механізм, який застосовується для тимчасового обмеження прав власника. Зараз особливу увагу приділяють саме арештам нерухомості. Йдеться не лише про кримінальні справи або несплачені кредити, а й про адміністративні штрафи, включаючи нові санкції, пов’язані з ухиленням від мобілізації.

Водночас арешт не означає автоматичного вилучення майна, але може істотно обмежити права власника, пояснює адвокат Віталій Власюк у коментарі агентству УНІАН.

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"Людина не зможе продати чи подарувати майно. Власність буде в стані "замороження" до вирішення справи в суді або завершення виконавчого провадження", — каже юрист.

Арешт майна за рішенням суду

Накладення арешту можливе лише на підставі визначених законом документів. Згідно зі статтею 3 Закону України "Про виконавче провадження", такими підставами є:

виконавчі листи за рішеннями судів;

постанови у справах про адміністративні правопорушення;

виконавчі написи нотаріусів.

У серпні 2025 року арешт накладається все частіше саме за новими категоріями адміністративних рішень. Це особливо стосується боржників, які ухиляються від сплати штрафів, у тому числі за мобілізаційне законодавство.

Як арештовують нерухомість за борги

Арешт майна накладає державний або приватний виконавець. Він виносить постанову, що фіксує факт арешту, і вносить цю інформацію до реєстрів. Відповідно до статті 56 Закону України "Про виконавче провадження", виконавець має зробити це не пізніше наступного робочого дня після виявлення майна.

Якщо власник хоче оскаржити арешт, він повинен звернутися до суду з доказами безпідставності таких дій. Але сам факт подання позову не зупиняє дії арешту автоматично.

Коли арештовують за штрафи з ТЦК

У серпні 2025 року набули чинності спрощені процедури фіксації та реалізації штрафів за ухилення від мобілізації. Як пояснює Власюк, тепер територіальні центри комплектування можуть виносити постанови фактично без фізичної присутності порушника:

"ТЦК передають документи до виконавчої служби, яка вже накладає арешт на майно або кошти. Якщо борг великий — понад 160 тисяч гривень — у теорії можлива навіть спроба звернення стягнення на єдине житло", — каже адвокат.

Проте він заспокоює: це виняткові випадки. Арешт на нерухомість через мобілізаційні штрафи є радше юридичним обмеженням, ніж реальною загрозою втрати житла.

Яке майно підлягає арешту

Під арешт може потрапити будь-яка нерухомість:

квартира або будинок у приватній власності;

житло, отримане у спадок;

об'єкти, подаровані або придбані задешево;

комерційна нерухомість або земельні ділянки.

Також арешту можуть підлягати банківські рахунки, автотранспорт, цінні папери й навіть ювелірні вироби, якщо вони мають значну цінність і не є нагородами або офіційними відзнаками.

Скільки триває арешт майна

В українському законодавстві термін дії арешту на майно прямо не визначений. Він знімається:

після завершення виконавчого провадження;

за рішенням суду;

якщо виявиться, що арешт був накладений незаконно.

Як зазначає Власюк, арешт — це лише тимчасовий захід.

"Він не означає втрату майна. Це механізм захисту прав інших осіб або держави, і він припиняється, щойно зникає підстава для його застосування", — підкреслює адвокат.

Зазначимо, якщо квартиру було переписано на дружину, щоб уникнути виплати боргів, її все одно можуть конфіскувати. Навіть якщо нерухомість оформлена на одного з подружжя, у суді її можуть визнати спільною власністю і забрати для покриття заборгованості.

Також ми розповідали, що існує законодавчо закріплений перелік предметів, які завжди залишаються у власності боржника і не можуть бути конфісковані.