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Головна Економіка Стягнення боргів — яке майно не може арештувати виконавча служба

Стягнення боргів — яке майно не може арештувати виконавча служба

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 19:10
Конфіскація майна за борги — що не зможуть забрати виконавці
Людина заклеює коробку. Фото: Freepik

В Україні, коли людина має борги чи то за штрафами, чи за іншими фінансовими зобов'язаннями, виконавча служба може розпочати процес стягнення — зокрема, через арешт майна. При цьому закон передбачає перелік речей, які залишаються за боржником у будь-якому випадку.

Яке майно не має права арештувати виконавча служба, пояснили фахівці Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції

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Майно, яке не підлягає конфіскації — список

Згідно з українським законодавством, є речі, які не підлягають арешту та вилученню — навіть якщо особа має борги. Зокрема це:

  1. Предмети щоденного побутового вжитку (посуд, постільна білизна, засоби гігієни).
  2. Речі індивідуального користування (одяг, взуття, всі дитячі речі).
  3. Лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення, необхідні боржникові, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні, за медичними показаннями.
  4. Меблі — по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл, одна шафа на сім’ю.
  5. Холодильник — один на сім’ю.
  6. Один телевізор, персональний комп’ютер на сім’ю, один мобільний телефон — на кожну особу.
  7. Майно, необхідне для відправлення релігійних культів та ритуальних обрядів як боржником, так і членами його сім'ї та утриманцями. До цього можуть належати предмети культу, ікони, книги та інше.
  8. Паливо, необхідне боржникові, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні, для приготування щоденної їжі та опалення (протягом опалювального сезону) житлового приміщення.
  9. Племінна, молочна і робоча худоба (по одній одиниці), кролики (дві пари), птиця (п’ять штук), корми, необхідні для їхнього утримання до вигону на пасовища — якщо худоба використовується для цілей, не пов’язаних із провадженням підприємницької діяльності.
  10. Насіння, необхідне для чергового посіву, та незібраний урожай — в осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством (крім земельних ділянок, на які накладено стягнення).
  11. Сільськогосподарський інвентар — в осіб, які займаються індивідуальним сільським господарством.
  12. Допоміжні засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю та інших категорій осіб, автомобіль, яким відповідно до закону за медичними показаннями забезпечена людина з інвалідністю безоплатно або на пільгових умовах.
  13. Призи, державні нагороди, почесні та пам’ятні знаки, якими нагороджений боржник.

Крім того, виконавча служба не має права забирати запаси питної води, харчові продукти, необхідні для особистого споживання боржникові, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні (з розрахунку на три місяці) або гроші, необхідні для придбання води та їжі — з розрахунку трикратного розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день звернення стягнення, на кожну особу.

Раніше ми писали, яке майно боржника виконавча служба забирає першочергово. 

Також дізнавайтеся, чи можуть відібрати житло, яке оформлене на дружину боржника.

штрафи борги конфіскація арешт майно
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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