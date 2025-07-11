Конфискация имущества за долги — что не смогут забрать исполнители

Человек заклеивает коробку. Фото: Freepik

В Украине, когда человек имеет долги или по штрафам, или по другим финансовым обязательствам, исполнительная служба может начать процесс взыскания — в частности, через арест имущества. При этом закон предусматривает перечень вещей, которые остаются за должником в любом случае.

Какое имущество не имеет права арестовать исполнительная служба, объяснили специалисты Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.

Реклама

Читайте также:

Имущество, которое не подлежит конфискации - список

Согласно украинскому законодательству, есть вещи, которые не подлежат аресту и изъятию — даже если лицо имеет долги. В частности это:

Предметы ежедневного бытового потребления (посуда, постельное белье, средства гигиены). Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь, все детские вещи). Лекарственные средства, очки и другие изделия медицинского назначения, необходимые должнику, членам его семьи и лицам, находящимся на его иждивении, по медицинским показаниям. Мебель — по одной кровати и стулу на каждого человека, один стол, один шкаф на семью. Холодильник — один на семью. Один телевизор, персональный компьютер на семью, один мобильный телефон — на каждого человека. Имущество, необходимое для отправления религиозных культов и ритуальных обрядов как должником, так и членами его семьи и иждивенцами. К этому могут принадлежать предметы культа, иконы, книги и прочее. Топливо, необходимое должнику, членам его семьи и лицам, находящимся на его иждивении, для приготовления ежедневной пищи и отопления (в течение отопительного сезона) жилого помещения. Племенной, молочный и рабочий скот (по одной единице), кролики (две пары), птица (пять штук), корма, необходимые для их содержания до выгона на пастбища — если скот используется для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Семена, необходимые для очередного посева, и несобранный урожай — у лиц, занимающихся индивидуальным сельским хозяйством (кроме земельных участков, на которые наложено взыскание). Сельскохозяйственный инвентарь — у лиц, занимающихся индивидуальным сельским хозяйством. Вспомогательные средства реабилитации, обеспечивающие компенсацию или устранение стойких ограничений жизнедеятельности людей с инвалидностью и других категорий лиц, автомобиль, которым в соответствии с законом по медицинским показаниям обеспечен человек с инвалидностью бесплатно или на льготных условиях. Призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден должник.

Кроме того, исполнительная служба не имеет права забирать запасы питьевой воды, продукты питания, необходимые для личного потребления должнику, членам его семьи и лицам, находящимся на его иждивении (из расчета на три месяца) или деньги, необходимые для приобретения воды и пищи - из расчета трехкратного размера минимальной заработной платы, действующей на день обращения взыскания, на каждое лицо.

Ранее мы писали, какое имущество должника исполнительная служба забирает в первую очередь.

Также узнавайте, могут ли отобрать жилье, которое оформлено на жену должника.