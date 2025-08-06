За что могут арестовать недвижимость в августе 2025 года — основания и судебная практика

Мужчина читает документы. Фото: Freepik

Арест имущества — это юридический механизм, который применяется для временного ограничения прав собственника. Сейчас особое внимание уделяют именно арестам недвижимости. Речь не только об уголовных делах или неуплаченных кредитах, но и об административных штрафах, включая новые санкции, связанные с уклонением от мобилизации.

При этом арест не означает автоматического изъятия имущества, но может существенно ограничить права владельца, объясняет адвокат Виталий Власюк в комментарии агентству УНИАН.

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"Человек не сможет продать или подарить имущество. Собственность будет в состоянии "заморозки" до решения дела в суде или завершения исполнительного производства", — говорит юрист.

Арест имущества по решению суда

Наложение ареста возможно только на основании определенных законом документов. Согласно статье 3 Закона Украины "Об исполнительном производстве", такими основаниями являются:

исполнительные листы по решениям судов;

постановления по делам об административных правонарушениях;

исполнительные надписи нотариусов.

В августе 2025 года арест накладывается все чаще именно по новым категориям административных решений. Это особенно касается должников, которые уклоняются от уплаты штрафов, в том числе за мобилизационное законодательство.

Как арестовывают недвижимость за долги

Арест имущества накладывает государственный или частный исполнитель. Он выносит постановление, фиксирующее факт ареста, и вносит эту информацию в реестры. В соответствии со статьей 56 Закона Украины "Об исполнительном производстве", исполнитель должен сделать это не позднее следующего рабочего дня после обнаружения имущества.

Если владелец хочет обжаловать арест, он должен обратиться в суд с доказательствами безосновательности таких действий. Но сам факт подачи иска не останавливает действия ареста автоматически.

Когда арестовывают за штрафы по ТЦК

В августе 2025 года вступили в силу упрощенные процедуры фиксации и реализации штрафов за уклонение от мобилизации. Как объясняет Власюк, теперь территориальные центры комплектования могут выносить постановления фактически без физического присутствия нарушителя:

"ТЦК передают документы в исполнительную службу, которая уже накладывает арест на имущество или средства. Если долг большой — более 160 тысяч гривен — в теории возможна даже попытка обращения взыскания на единственное жилье", — говорит адвокат.

Однако он успокаивает: это — исключительные случаи. Арест на недвижимость из-за мобилизационных штрафов является скорее юридическим ограничением, чем реальной угрозой потери жилья.

Какое имущество подлежит аресту

Под арест может попасть любая недвижимость:

квартира или дом в частной собственности;

жилье, полученное по наследству;

объекты, подаренные или приобретенные по дешевке;

коммерческая недвижимость или земельные участки.

Также аресту могут подлежать банковские счета, автотранспорт, ценные бумаги и даже ювелирные изделия, если они имеют значительную ценность и не являются наградами или официальными знаками отличия.

Сколько длится арест имущества

В украинском законодательстве срок действия ареста на имущество прямо не определен. Он снимается:

после завершения исполнительного производства;

по решению суда;

если окажется, что арест был наложен незаконно.

Как отмечает Власюк, арест — это лишь временная мера.

"Он не означает потерю имущества. Это механизм защиты прав других лиц или государства, и он прекращается, как только исчезает основание для его применения", — подчеркивает адвокат.

Отметим, если квартира была переписана на жену, чтобы избежать выплаты долгов, ее все равно могут конфисковать. Даже если недвижимость оформлена на одного из супругов, в суде ее могут признать совместной собственностью и забрать для покрытия задолженности.

Также мы рассказывали, что существует законодательно закрепленный перечень предметов, которые всегда остаются в собственности должника и не могут быть конфискованы.