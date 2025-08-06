За что могут арестовать недвижимость в августе 2025 года — основания и судебная практика

Арест недвижимости — за что могут отобрать жилье в августе 2025
Арест имущества — это юридический механизм, который применяется для временного ограничения прав собственника. Сейчас особое внимание уделяют именно арестам недвижимости. Речь не только об уголовных делах или неуплаченных кредитах, но и об административных штрафах, включая новые санкции, связанные с уклонением от мобилизации.
При этом арест не означает автоматического изъятия имущества, но может существенно ограничить права владельца, объясняет адвокат Виталий Власюк в комментарии агентству УНИАН.
"Человек не сможет продать или подарить имущество. Собственность будет в состоянии "заморозки" до решения дела в суде или завершения исполнительного производства", — говорит юрист.
Арест имущества по решению суда
Наложение ареста возможно только на основании определенных законом документов. Согласно статье 3 Закона Украины "Об исполнительном производстве", такими основаниями являются:
- исполнительные листы по решениям судов;
- постановления по делам об административных правонарушениях;
- исполнительные надписи нотариусов.
В августе 2025 года арест накладывается все чаще именно по новым категориям административных решений. Это особенно касается должников, которые уклоняются от уплаты штрафов, в том числе за мобилизационное законодательство.
Как арестовывают недвижимость за долги
Арест имущества накладывает государственный или частный исполнитель. Он выносит постановление, фиксирующее факт ареста, и вносит эту информацию в реестры. В соответствии со статьей 56 Закона Украины "Об исполнительном производстве", исполнитель должен сделать это не позднее следующего рабочего дня после обнаружения имущества.
Если владелец хочет обжаловать арест, он должен обратиться в суд с доказательствами безосновательности таких действий. Но сам факт подачи иска не останавливает действия ареста автоматически.
Когда арестовывают за штрафы по ТЦК
В августе 2025 года вступили в силу упрощенные процедуры фиксации и реализации штрафов за уклонение от мобилизации. Как объясняет Власюк, теперь территориальные центры комплектования могут выносить постановления фактически без физического присутствия нарушителя:
"ТЦК передают документы в исполнительную службу, которая уже накладывает арест на имущество или средства. Если долг большой — более 160 тысяч гривен — в теории возможна даже попытка обращения взыскания на единственное жилье", — говорит адвокат.
Однако он успокаивает: это — исключительные случаи. Арест на недвижимость из-за мобилизационных штрафов является скорее юридическим ограничением, чем реальной угрозой потери жилья.
Какое имущество подлежит аресту
Под арест может попасть любая недвижимость:
- квартира или дом в частной собственности;
- жилье, полученное по наследству;
- объекты, подаренные или приобретенные по дешевке;
- коммерческая недвижимость или земельные участки.
Также аресту могут подлежать банковские счета, автотранспорт, ценные бумаги и даже ювелирные изделия, если они имеют значительную ценность и не являются наградами или официальными знаками отличия.
Сколько длится арест имущества
В украинском законодательстве срок действия ареста на имущество прямо не определен. Он снимается:
- после завершения исполнительного производства;
- по решению суда;
- если окажется, что арест был наложен незаконно.
Как отмечает Власюк, арест — это лишь временная мера.
"Он не означает потерю имущества. Это механизм защиты прав других лиц или государства, и он прекращается, как только исчезает основание для его применения", — подчеркивает адвокат.
Отметим, если квартира была переписана на жену, чтобы избежать выплаты долгов, ее все равно могут конфисковать. Даже если недвижимость оформлена на одного из супругов, в суде ее могут признать совместной собственностью и забрать для покрытия задолженности.
Также мы рассказывали, что существует законодательно закрепленный перечень предметов, которые всегда остаются в собственности должника и не могут быть конфискованы.
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