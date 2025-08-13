Чи можна прописатися в будинку без згоди власника — що каже закон у 2025 році

Чоловік читає документи. Фото: Unsplash

Прописка в Україні залишається однією з ключових умов для користування державними сервісами, банківськими продуктами та участі в офіційних процедурах. Однак виникає запитання — чи можлива реєстрація місця проживання у будинку без дозволу власника? Законодавство дає чітку відповідь.

Чинні норми законодавства передбачають, що прописатися можна лише у власному житлі або за згодою його власника чи співвласників, пишуть "Факти ICTV". Будь-які інші способи, які передбачають реєстрацію без дозволу, будуть незаконними.

Як отримати прописку за згоди власника

Якщо людина не має власної нерухомості, але отримала згоду від власника будинку, то процедура реєстрації досить проста. Є два основних способи — онлайн та офлайн.

Онлайн через портал "Дія"

Особа подає заявку на реєстрацію місця проживання. Власник житла отримує електронний запит на підтвердження згоди. Після підтвердження інформація автоматично передається до органу реєстрації.

Офлайн у ЦНАПі

Подача документів у паперовій формі. Згода власника підтверджується особисто або нотаріально. Обов’язкове надання правовстановлювальних документів на житло.

Адвокат Роман Сімутін наголошує, що навіть факт тривалої реєстрації не дає жодних майнових прав:

"Ні рік, ні десять років проживання в чужій квартирі не зроблять вас її власником", — каже експерт.

Чому неможливо прописатися без згоди власника

Під час реєстрації місця проживання обов’язково подаються документи як особи, що реєструється, так і власника житла. Це паспорт, ідентифікаційний код та документ, що підтверджує право власності. Без цих даних жоден ЦНАП чи електронний сервіс не оформить прописку.

Крім того, з 1 грудня 2021 року власники отримали додаткові інструменти контролю. Згідно із законом про декларування та реєстрацію місця проживання, вони можуть самостійно ініціювати зняття особи з реєстрації у позасудовому порядку.

Чи є винятки із правила

Є лише кілька ситуацій, коли згода власника не потрібна:

якщо мова йде про реєстрацію неповнолітніх дітей разом із батьками;

якщо житло перебуває у комунальній чи державній власності і особа отримала його офіційно;

якщо реєстрація відбувається у службовому чи гуртожитковому приміщенні за рішенням адміністрації.

Проте навіть у цих випадках діють свої обмеження та вимоги до документів.

Які ризики для тих, хто реєструється без згоди

Спроба прописатися без згоди власника може розцінюватися як підробка документів або шахрайство. Такі дії можуть призвести не лише до анулювання реєстрації, а й до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

"Оформлюйте прописку тільки законним шляхом, адже інакше можна отримати не лише відмову, а й проблеми із законом", — підкреслює Сімутін.

Як повідомлялось, володіння будинком виходить за межі фізичного контролю; це офіційно зареєстроване право, що надає вам повний юридичний захист. Без належного оформлення документів можуть виникнути значні проблеми під час продажу, дарування, успадкування чи легалізації нерухомості.

Також часто помилково вважають, що реєстрація місця проживання в Україні автоматично дає право на частку нерухомості після смерті власника. Насправді ж, прописка не є підставою для успадкування і не надає особі жодних майнових прав на житло.

