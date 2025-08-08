Прописка та успадковане житло — як впливає реєстрація у квартирі

Чоловік читає документи. Фото: Freepik

В Україні багато хто вірить: якщо людина прописана у квартирі чи будинку, то вона автоматично має право на частку цієї нерухомості після смерті власника. Та чи справді це так? Реєстрація місця проживання (так звана прописка) може мати значення, але не в тому сенсі, як думає більшість.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як прописка впливає на спадкування, які фактори відіграють ключову роль і що говорить закон.

Реклама

Читайте також:

Що таке спадкування за законом

Спадкування в Україні відбувається за двома основними сценаріями: за заповітом або за законом, якщо заповіту немає. За законом спадщина розподіляється між спадкоємцями певних черг. До першої черги належать найближчі родичі: діти (включно з тими, що були зачаті за життя спадкодавця і народжені після його смерті), чоловік або дружина, які пережили спадкодавця, та батьки.

Прописка в цьому процесі не відіграє вирішальної ролі. Вона лише підтверджує місце проживання людини, але не впливає на право власності на майно.

"Сама реєстрація, або як у народі говорять прописка, впливає виключно в тому випадку, якщо ви пропустили 6 місяців із дати смерті спадкодавця і не встигли подати вчасно заяву", — пояснює адвокатка Марія Левченко.

Як прописка впливає на оформлення спадщини

Прописка може мати значення лише в контексті строків оформлення спадщини. Законодавство встановлює шестимісячний термін для подання заяви про прийняття спадщини. Якщо спадкоємець зареєстрований за місцем проживання спадкодавця (наприклад, проживав разом у будинку), це може спростити процес, адже вважається, що він автоматично прийняв спадщину.

Однак, якщо спадкоємець зареєстрований в іншому місці, він має подати заяву до нотаріуса протягом шести місяців. Інакше право на спадщину може бути втрачене.

"А от хто має право отримувати спадок, зазначається у чергах спадкоємців. До першої черги відносять чоловіка/дружину, дітей та батьків померлого", — додає Марія Левченко.

Наприклад, якщо діти спадкодавця зареєстровані в його будинку, їм не потрібно окремо подавати заяву, адже вони вважаються такими, що прийняли спадщину автоматично. Але якщо вони проживають окремо, звернення до нотаріуса є обов’язковим.

Спадкування за заповітом

Якщо спадкодавець залишив заповіт, прописка не має жодного значення. У заповіті чітко вказано, хто і яку частку майна отримує. Проте є винятки: малолітні, неповнолітні, непрацездатні діти, вдова/вдівець або батьки мають право на обов’язкову частку у спадщині, навіть якщо їх не включили до заповіту. Ця частка становить половину того, що вони могли б отримати за законом.

Заповіт дозволяє спадкодавцеві самостійно розподілити майно. Якщо в документі не вказано конкретних часток, спадщина між спадкоємцями розподіляється порівну.

Поділ спільного майна подружжя

Майно, набуте подружжям під час шлюбу, вважається спільною сумісною власністю, якщо інше не зазначено в договорі чи законі. Це означає, що при спадкуванні один із подружжя, який пережив іншого, має право на половину спільного майна. Прописка тут також не впливає, адже ключовим є факт шлюбу та набуття майна під час нього.

Майно, отримане до шлюбу чи у спадок, не підлягає поділу як спільна власність. Наприклад, якщо один із подружжя отримав квартиру у спадок, вона не ділиться при спадкуванні.

Чи можна змінити частки у спадщині

Спадкоємці можуть домовитися про зміну часток у спадщині. Для рухомого майна достатньо усної угоди, але для нерухомості чи транспортних засобів потрібна письмова угода, посвідчена нотаріусом. Без заповіту частки спадкоємців вважаються рівними, якщо спадкодавець не вказав іншого.

Кожен спадкоємець може вимагати виділення своєї частки в натурі. Наприклад, якщо два брати успадковують будинок без заповіту, вони мають рівні права на нього.

Що не входить до спадщини

До складу спадщини входять усі права та обов’язки спадкодавця, які не припиняються з його смертю. Проте є винятки: особисті немайнові права, права на аліменти, пенсії чи відшкодування шкоди не передаються у спадок. Прописка також не входить до спадщини, адже це лише адміністративна реєстрація.

Як оформити спадщину

Оформлення спадщини відбувається у державного або приватного нотаріуса за місцем відкриття спадщини (зазвичай це останнє місце проживання спадкодавця). Спадкоємці мають подати заяву протягом шести місяців, якщо вони не проживають за місцем прописки спадкодавця.

Для оформлення потрібні документи, що підтверджують право на спадщину: свідоцтво про смерть, заповіт (якщо є), документи про родинні зв’язки та право власності на майно.

Поради спадкоємцям щодо дій після смерті родича

Не зволікайте. Подайте заяву до нотаріуса впродовж 6 місяців. Перевірте наявність заповіту. Це визначає порядок спадкування. З’ясуйте свою чергу спадкоємців. Прописка — не критерій. Проконсультуйтесь з юристом. Якщо ситуація складна, без цього не обійтись.

Як повідомлялось, реєстрація місця проживання в Україні у 2025 році — це не просто формальність. Кількість прописаних людей безпосередньо впливає на розмір комунальних платежів, можливість отримання субсидій, а також може мати важливе значення під час судових спорів.

Також зазначимо, що зміни в українському законодавстві та цифровізація послуг значно спростили процедуру реєстрації місця проживання. Тепер отримати прописку можна не лише у власній квартирі, а й, наприклад, у орендованому будинку чи на дачі, що робить легалізацію місця проживання доступною для всіх.