Автоматичне позбавлення прописки — кому загрожує у серпні 2025

ЦНАП у Києві. Фото: Олексій Самсонов, КМДА

Питання автоматичного позбавлення прописки в Україні стало особливо актуальним через воєнний стан, цифровізацію та міграційні процеси. Чи можливо втратити реєстрацію місця проживання без вашої участі? Так, але лише за чітко визначених законом умов.

Редакція Новини.LIVE розповідає, кому загрожує втрата прописки у серпні 2025 року та які підстави для цього існують.

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Що означає автоматичне позбавлення прописки

Автоматичне зняття з реєстрації місця проживання не означає, що держава раптово видалить вас із реєстру без попередження. Це умовно автоматичний процес, який відбувається без вашої прямої участі, але за офіційними процедурами.

У серпні 2025 року такі випадки можуть стосуватися українців, які тривалий час не проживають за місцем реєстрації, виїхали за кордон або не виконали певних юридичних обов’язків. Законодавство України чітко регулює ці процеси, щоб захистити права громадян, але не всі знають, як це працює.

Згідно із Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання" та Постановою Кабінету міністрів №207, автоматичне скасування прописки можливе лише за наявності законних підстав.

Цифровізація, зокрема через додаток "Дія", спростила процедури, але водночас зробила їх менш помітними для громадян.

У серпні 2025 року ризики втрати прописки зростають через посилення контролю за актуальністю даних у державних реєстрах.

Хто ризикує втратити прописку

Автоматичне зняття з реєстрації може торкнутися кількох категорій громадян. Ось основні групи ризику.

Особи, які не проживають за місцем реєстрації. Якщо власник житла подасть заяву до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), підтвердивши, що ви більше не проживаєте за вказаною адресою, вас можуть виписати без вашої згоди. Військовозобов’язані, які ухиляються від призову. Під час воєнного стану неявка до військкомату після призову може стати підставою для анулювання прописки. Громадяни, які виїхали за кордон. Якщо ви оформили постійне місце проживання за кордоном, попередня реєстрація в Україні автоматично скасовується. Особи, визнані судом безвісно відсутніми або померлими. Судове рішення про втрату права користування житлом чи смерть також призводить до зняття з реєстрації.

"Ці підстави не нові, але у 2025 році, через воєнний стан і цифровізацію, їх застосування стало більш системним. Наприклад, власники житла дедалі частіше звертаються до ЦНАПів, щоб виписати осіб, які не проживають у їхніх помешканнях. Це особливо актуально для орендарів, які не оновлюють свою реєстрацію", — наголошують юристи Безоплатної правової допомоги.

Як дізнатися про втрату прописки

У серпні 2025 року органи реєстрації зобов’язані повідомляти громадян про зняття з реєстрації. Повідомлення надсилають:

Листом на адресу, де ви були зареєстровані. Електронною поштою або через додаток "Дія", якщо у вас є цифровий профіль. Через судове рішення, якщо справа розглядалася в суді.

Однак, якщо повідомлення не дійшло (наприклад, ви не проживаєте за адресою або не перевіряєте пошту), це не скасовує наслідків. Ви можете дізнатися про втрату прописки лише під час оформлення документів, субсидій чи медичних послуг.

Щоб уникнути таких ситуацій, треба регулярно перевіряти статус реєстрації через:

додаток або портал "Дія";

звернення до ЦНАПу за місцем проживання;

QR-код на ID-картці, який містить інформацію про місце реєстрації.

Чому втрата прописки небезпечна

Прописка в Україні — це не просто формальність, а ключ до доступу до багатьох адміністративних і соціальних послуг. Без актуальної реєстрації ви можете зіткнутися з:

неможливістю оформити паспорт чи субсидії;

обмеженням доступу до медичних послуг;

проблемами з отриманням статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) чи виплат;

штрафами за відсутність прописки (згідно з законодавством, штрафи за відсутність реєстрації можуть сягати кількох сотень гривень).

Особливо це стосується ВПО, які повинні оновлювати адресу в реєстрі протягом 10 днів після переїзду, інакше вони ризикують втратити виплати та пільги. У серпні 2025 року, коли цифрові сервіси активно використовуються, перевірка даних стала суворішою, що підвищує ризики.

Як захистити свою прописку

Щоб уникнути автоматичного позбавлення прописки, дотримуйтесь кількох простих кроків:

Регулярно перевіряйте статус. Використовуйте Дію або звертайтесь до ЦНАПу, щоб переконатися, що ваша реєстрація актуальна. Оновлюйте дані. Якщо ви переїхали, подайте заяву про зміну місця проживання через "Дію" або ЦНАП протягом 30 днів. Спілкуйтеся з власником житла. Якщо ви орендуєте помешкання, переконайтеся, що власник не планує виписати вас без попередження. Контролюйте військовий облік. Військовозобов’язаним варто своєчасно оновлювати дані у військкоматі, щоб уникнути санкцій.

Як діяти, якщо прописку анулювали

Якщо ви дізналися, що втратили прописку, не панікуйте. Спершу перевірте причину анулювання через Дію або ЦНАПу. Якщо це сталося через заяву власника житла, зверніться до нього для з’ясування обставин.

У разі судового рішення отримайте його копію та проконсультуйтесь із юристом. У деяких випадках можна оскаржити анулювання, якщо воно було незаконним.

Для поновлення прописки подайте заяву до ЦНАПу або через "Дію" із зазначенням нового місця проживання. Якщо ви не маєте де зареєструватися, зверніться до місцевих органів влади, які можуть надати тимчасову реєстрацію.

Як повідомлялось, в Україні поширена практика реєстрації родичів у квартирі. У зв'язку з цим, виникає питання про максимально допустиму кількість близьких родичів, яких можна офіційно прописати на одній житловій площі.

Також ми розповідали, що поширена помилкова думка, що реєстрація місця проживання в Україні надає право власності на житло. Насправді ж прописка лише підтверджує факт проживання людини за певною адресою, але не дає їй жодних прав на нерухомість. Важливо розрізняти ці поняття, аби запобігти можливим юридичним непорозумінням.