Які права має людина на квартиру, якщо вона там прописана

Жінка та чоловік вивчають документи. Фото: Freepik

Прописка в Україні часто викликає плутанину, адже багато хто вважає, що реєстрація місця проживання автоматично дає права власності на квартиру. Насправді це не так. Прописка лише фіксує факт проживання людини за певною адресою, але не робить її власником житла. Щоб уникнути юридичних проблем, варто чітко розібратися, які права надає прописка, а які залишаються виключно за власником.

Згідно з Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", реєстрація місця проживання (так звана прописка) — це не право власності, не частка і не привілей. Людина, яка прописана в квартирі, має лише одне гарантоване право — право проживати у приміщенні, поки не буде правових підстав для її виселення.

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Які права має прописана особа у квартирі

Головне — прописка дає право проживання. І це право захищене законом. Без згоди зареєстрованої особи її неможливо просто так виселити. Особливо, якщо йдеться про дитину чи людину, яка не має іншого житла. Але це не означає, що виселення ніколи не відбувається — у судовому порядку, з підстав, передбачених законодавством, це можливо.

"З 1 грудня 2021 року власник приватного житла може подати заяву про зняття з реєстрації повнолітньої особи без її згоди. Але це стосується саме реєстрації, а не проживання. У деяких випадках знадобиться звернення до суду", — пояснює адвокат Роман Сімутін.

Також прописка необхідна для оформлення документів, запису до школи, реєстрації на вибори та отримання соцпослуг. Без неї складно працевлаштуватися або отримати медичну допомогу у закладах за місцем проживання.

Чому прописка не дає права на частку в квартирі

Одне з найпоширеніших помилкових уявлень — що після кількох років прописки особа має право на частину житла. Це міф.

"Реєстрація в житлі не дорівнює праву власності. Останнє належить лише тому, хто має документальне підтвердження — витяг із Державного реєстру прав, договір купівлі-продажу або дарування", — наголошує Сімутін.

Зареєстрована особа не може розпоряджатися майном — продавати, дарувати чи здавати його в оренду. Також вона не має жодного впливу на рішення власника щодо продажу квартири або зміни її статусу.

Як виписати людину з квартири без згоди

Власник має право ініціювати виписку зареєстрованої особи. Якщо вона не проживає фактично або не є членом родини, можна подати заяву до органу реєстрації населення. Але у складніших випадках, особливо якщо йдеться про колишніх родичів, потрібне судове рішення.

Прописана особа може добровільно подати заяву про зняття з реєстрації у ЦНАПі. Якщо ж відмовляється — єдиний шлях через суд.

Прописка колишнього чоловіка або дружини

Після розірвання шлюбу колишній чоловік чи дружина залишаються прописаними у квартирі, поки їх не випишуть. Добровільна виписка — найпростіший варіант. Якщо згоди немає — доведеться звертатися до суду з позовом про втрату права користування житлом.

Для суду потрібно довести, що особа:

фактично не проживає в оселі;

не бере участі у витратах;

має інше місце проживання.

Суд, аналізуючи обставини, приймає рішення: якщо є підтвердження, що людина не живе в квартирі, — її можуть примусово виписати. Але якщо немає альтернативного житла, рішення може бути на її користь.

Що відбувається після зміни власника квартири

Зміна власника не автоматично анулює прописку попередніх мешканців. Якщо новий власник хоче "почистити" реєстрацію — він має право ініціювати процес виписки через органи місцевого самоврядування або суд.

"Жодна прописка не передається новому власнику у спадок. Тобто новий господар не зобов’язаний терпіти чужих людей у своїй квартирі", — зазначає Сімутін.

Чи є ризики для власника при наданні прописки

Реєстрація сторонніх осіб у власній квартирі може мати наслідки. Вони отримують право на проживання, і якщо виникне конфлікт, доведеться доводити свою правоту через суд. Тому юристи радять бути обережними з дозволами на прописку.

Особливо уважно слід ставитися до ситуацій, коли йдеться про прописку в квартирі, що перебуває у спільній власності. Там діють окремі правила, і виписка можлива лише за згоди усіх співвласників або за рішенням суду.

Зазначимо, чи можна прописатися в недобудованому будинку — це питання, яке хвилює багатьох українців. Реєстрація в житлі, що ще не введено в експлуатацію, має свої юридичні та практичні нюанси, адже вона не передбачена чинним законодавством України.

Також ми розповідали, що українське законодавство та цифровізація послуг дозволяють легалізувати місце проживання, навіть якщо у вас немає власного житла. Тепер можна зареєструватися в орендованому чи дачному будинку, що спрощує отримання прописки для багатьох.