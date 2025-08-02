Какие права имеет человек на квартиру, если он там прописан

Женщина и мужчина изучают документы. Фото: Freepik

Прописка в Украине часто вызывает путаницу, ведь многие считают, что регистрация места жительства автоматически дает права собственности на квартиру. На самом деле это не так. Прописка лишь фиксирует факт проживания человека по определенному адресу, но не делает его владельцем жилья. Чтобы избежать юридических проблем, стоит четко разобраться, какие права предоставляет прописка, а какие остаются исключительно за владельцем.

Согласно Закону Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине", регистрация места жительства (так называемая прописка) — это не право собственности, не доля и не привилегия. Человек, который прописан в квартире, имеет лишь одно гарантированное право — право проживать в помещении, пока не будет правовых оснований для его выселения.

Реклама

Читайте также:

Какие права имеет прописанный человек в квартире

Главное — прописка дает право проживания. И это право защищено законом. Без согласия зарегистрированного человека его невозможно просто так выселить. Особенно, если речь идет о ребенке или человеке, который не имеет другого жилья. Но это не значит, что выселение никогда не происходит — в судебном порядке, по основаниям, предусмотренным законодательством, это возможно.

"С 1 декабря 2021 года владелец частного жилья может подать заявление о снятии с регистрации совершеннолетнего человека без его согласия. Но это касается именно регистрации, а не проживания. В некоторых случаях понадобится обращение в суд", — объясняет адвокат Роман Симутин.

Также прописка необходима для оформления документов, записи в школу, регистрации на выборы и получения соцуслуг. Без нее сложно трудоустроиться или получить медицинскую помощь в учреждениях по месту жительства.

Почему прописка не дает права на долю в квартире

Одно из самых распространенных заблуждений — что после нескольких лет прописки человек имеет право на часть жилья. Это миф.

"Регистрация в жилье не равна праву собственности. Последнее принадлежит только тому, кто имеет документальное подтверждение — выписку из Государственного реестра прав, договор купли-продажи или дарения", — отмечает Симутин.

Зарегистрированный человек не может распоряжаться имуществом — продавать, дарить или сдавать его в аренду. Также он не имеет никакого влияния на решение владельца о продаже квартиры или изменения ее статуса.

Как выписать человека из квартиры без согласия

Владелец имеет право инициировать выписку зарегистрированного человека. Если он не проживает фактически или не является членом семьи, можно подать заявление в орган регистрации населения. Но в более сложных случаях, особенно если речь идет о бывших родственниках, требуется судебное решение.

Прописанный человек может добровольно подать заявление о снятии с регистрации в ЦПАУ. Если же отказывается — единственный путь через суд.

Прописка бывшего мужа или жены

После расторжения брака бывший муж или жена остаются прописанными в квартире, пока их не выпишут. Добровольная выписка — самый простой вариант.

Если согласия нет — придется обращаться в суд с иском об утрате права пользования жильем.

Для суда нужно доказать, что человек:

фактически не проживает в жилье;

не участвует в расходах;

имеет другое место жительства.

Суд, анализируя обстоятельства, принимает решение: если есть подтверждение, что человек не живет в квартире, — его могут принудительно выписать.

Но если нет альтернативного жилья, решение может быть в его пользу.

Что происходит после смены собственника квартиры

Смена собственника не автоматически аннулирует прописку предыдущих жильцов. Если новый владелец хочет "почистить" регистрацию — он имеет право инициировать процесс выписки через органы местного самоуправления или суд.

"Ни одна прописка не передается новому владельцу по наследству. То есть новый хозяин не обязан терпеть чужих людей в своей квартире", — отмечает Симутин.

Есть ли риски для собственника при предоставлении прописки

Регистрация посторонних людей в собственной квартире может иметь последствия. Они получают право на проживание, и если возникнет конфликт, придется доказывать свою правоту через суд. Поэтому юристы советуют быть осторожными с разрешениями на прописку.

Особенно внимательно следует относиться к ситуациям, когда речь идет о прописке в квартире, находящейся в совместной собственности. Там действуют отдельные правила, и выписка возможна только с согласия всех совладельцев или по решению суда.

Отметим, можно ли прописаться в недостроенном доме — это вопрос, который волнует многих украинцев. Регистрация в жилье, которое еще не введено в эксплуатацию, имеет свои юридические и практические нюансы, ведь она не предусмотрена действующим законодательством Украины.

Также мы рассказывали, что украинское законодательство и цифровизация услуг позволяют легализовать место жительства, даже если у вас нет собственного жилья. Теперь можно зарегистрироваться в арендованном или дачном доме, что упрощает получение прописки для многих.