Де можна прописатися, якщо немає власного житла — реальні варіанти та законодавчі норми

ЦНАП у Києві. Фото: Олексій Самсонов, КМДА

Відсутність власного житла більше не є безвихіддю для тих, хто хоче легалізувати своє місце проживання. Зміни у законодавстві України, цифровізація послуг і практика реєстрації у дачних або орендованих будинках дозволяють отримати прописку навіть у нестандартних ситуаціях.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де реально зареєструватися, якщо ви не маєте власного даху над головою, і що для цього потрібно знати у 2025 році.

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Прописка без житла згідно з законом України

Відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання", зареєструвати місце проживання можна не лише у власній, а й у орендованій, службовій, соціальній чи навіть дачній нерухомості. У 2022 році Верховна Рада також внесла зміни, які дозволили реєстрацію у садових та дачних будинках, якщо ті відповідають критеріям житлового об'єкта.

"Що це означає? Якщо ви мешкаєте в будинку, який офіційно визнано житловим, але не є його власником — ви можете зареєструватися за згодою власника", — зазначають фахівці юридичної компанії Dok-Service.

Як прописатися в орендованій квартирі

Найпоширеніший варіант для людей без житла — реєстрація в орендованій квартирі. Але тут важливо врахувати дві умови:

Потрібна письмова згода власника житла. Необхідно надати договір оренди, зареєстрований у податковій (особливо якщо прописка впливає на оподаткування орендодавця).

Це реалістичний шлях, якщо між орендодавцем і орендарем встановлені довірливі стосунки. В іншому випадку власники нерухомості часто відмовляються від такої процедури через побоювання щодо можливих наслідків.

Чи можна зареєструватися в дачному або садовому будинку

З 2022 року в Україні діє норма, яка дозволяє реєструвати місце проживання у дачному або садовому будинку. Але є умови:

будинок має бути придатним для постійного проживання;

необхідно пройти процедуру визнання його житловим через суд або органи місцевого самоврядування (якщо це ще не зроблено);

на об'єкт має бути право власності.

Якщо всі ці вимоги дотримано, можна подати заявку на реєстрацію через ЦНАП або "Дію".

"Фактичне проживання — це ключовий критерій для реєстрації, але не єдиний. Важливо, щоб житло відповідало санітарним та технічним вимогам", — зазначає юристка Інна Єфіменко.

Тимчасова прописка у родичів або знайомих

Якщо у вас немає змоги орендувати квартиру або визнати дачний будинок житловим, залишається варіант зареєструватися у родичів чи друзів. Така реєстрація передбачає згоду власника і можливість подальшого зняття з реєстрації без участі особи, якщо вона переїде.

Плюси цього варіанту:

швидкість оформлення (до 1-3 днів);

не потребує договору оренди.

Але тут є ризики для власника, зокрема сплата додаткових комунальних послуг або труднощі при продажу об’єкта. Крім того відсутність договору може викликати конфлікти у майбутньому.

Прописка без житла для ВПО та військових

Для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) передбачено спрощену процедуру реєстрації. Вони можуть отримати довідку про взяття на облік ВПО, яка є аналогом реєстрації місця проживання. Документ дає право отримувати соціальні послуги, медичне обслуговування та оформляти документи. Але при зміні місця проживання довідку потрібно оновити.

Також триває програма забезпечення житлом військовослужбовців. До отримання квартири вони можуть бути зареєстровані за адресою військової частини або в тимчасовому житлі, наданому державою.

Чи можна прописатися у гуртожитку або соціальному житлі

Гуртожитки залишаються офіційним варіантом для тимчасової або постійної реєстрації. Це можливо, якщо:

установа має відповідну ліцензію;

власник гуртожитку (наприклад, підприємство або університет) не заперечує;

є підстава для проживання (робота, навчання, довгострокова оренда).

Соціальне житло — ще один варіант, який надається малозабезпеченим, багатодітним родинам, особам з інвалідністю, ветеранам. Після заселення надається офіційна можливість зареєструватися.

Для тих, хто не має де прописатися, існують спеціалізовані центри для бездомних осіб.

Наприклад, у Києві діє Київський центр обліку бездомних осіб, де можна отримати тимчасову реєстрацію.

"Такі центри допомагають людям, які опинилися у скрутному становищі, оформити документи та отримати доступ до соціальних послуг", — наголошують у Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА.

Що не варто робити при спробі отримати прописку

Деякі люди, не маючи житла, намагаються оформити фіктивну реєстрацію — через домовленості з власниками або фірмами, які "продають" прописку. Це порушення закону, за яке передбачено адміністративну відповідальність і анулювання такої реєстрації.

"У 2025 році цифрові інструменти дозволяють виявляти фіктивну реєстрацію значно швидше, ніж раніше. Тож краще обирати законні шляхи", — зазначають у Міністерстві цифрової трансформації.

Як повідомлялось, офіційна реєстрація місця проживання новонародженої дитини є обов'язковою та має бути здійснена протягом 91 дня після народження. Дотримання цього терміну є критично важливим, адже ігнорування цієї вимоги може призвести до втрати доступу до медичних, освітніх та соціальних гарантій для дитини.

Також ми розповідали, що після розлучення часто виникає проблема, коли один з колишніх партнерів залишається зареєстрованим у квартирі, що належить іншому. Це породжує як юридичні, так і побутові труднощі. У 2025 році законодавство передбачає чітку процедуру, що дозволяє власнику житла виписати колишнього чоловіка чи дружину.