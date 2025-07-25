Где можно прописаться, если нет собственного жилья — реальные варианты и законодательные нормы

ЦПАУ в Киеве. Фото: Алексей Самсонов, КГГА

Отсутствие собственного жилья больше не является безысходностью для тех, кто хочет легализовать свое место жительства. Изменения в законодательстве Украины, цифровизация услуг и практика регистрации в дачных или арендованных домах позволяют получить прописку даже в нестандартных ситуациях.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, где реально зарегистрироваться, если вы не имеете собственной крыши над головой, и что для этого нужно знать в 2025 году.

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Прописка без жилья согласно закону Украины

Согласно Закону Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства", зарегистрировать место жительства можно не только в собственной, но и в арендованной, служебной, социальной или даже дачной недвижимости. В 2022 году Верховная Рада также внесла изменения, которые позволили регистрацию в садовых и дачных домах, если те соответствуют критериям жилого объекта.

"Что это означает? Если вы живете в доме, который официально признан жилым, но не являетесь его владельцем — вы можете зарегистрироваться с согласия владельца", — отмечают специалисты юридической компании Dok-Service.

Как прописаться в арендованной квартире

Самый распространенный вариант для людей без жилья - регистрация в арендованной квартире. Но здесь важно учесть два условия:

Требуется письменное согласие собственника жилья. Необходимо предоставить договор аренды, зарегистрированный в налоговой (особенно если прописка влияет на налогообложение арендодателя).

Это реалистичный путь, если между арендодателем и арендатором установлены доверительные отношения. В противном случае владельцы недвижимости часто отказываются от такой процедуры из-за опасений относительно возможных последствий.

Можно ли зарегистрироваться в дачном или садовом доме

С 2022 года в Украине действует норма, которая позволяет регистрировать место жительства в дачном или садовом доме. Но есть условия:

дом должен быть пригодным для постоянного проживания;

необходимо пройти процедуру признания его жилым через суд или органы местного самоуправления (если это еще не сделано);

на объект должно быть право собственности.

Если все эти требования соблюдены, можно подать заявку на регистрацию через ЦПАУ или Дію.

"Фактическое проживание — это ключевой критерий для регистрации, но не единственный. Важно, чтобы жилье соответствовало санитарным и техническим требованиям", — отмечает юрист Инна Ефименко.

Временная прописка у родственников или знакомых

Если у вас нет возможности арендовать квартиру или признать дачный дом жилым, остается вариант зарегистрироваться у родственников или друзей. Такая регистрация предусматривает согласие собственника и возможность дальнейшего снятия с регистрации без участия лица, если оно переедет.

Плюсы этого варианта:

скорость оформления (до 1-3 дней);

не требует договора аренды.

Но здесь есть риски для собственника, в частности уплата дополнительных коммунальных услуг или трудности при продаже объекта. Кроме того отсутствие договора может вызвать конфликты в будущем.

Прописка без жилья для ВПЛ и военных

Для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) предусмотрена упрощенная процедура регистрации. Они могут получить справку о постановке на учет ВПЛ, которая является аналогом регистрации места жительства. Документ дает право получать социальные услуги, медицинское обслуживание и оформлять документы. Но при изменении места жительства справку нужно обновить.

Также продолжается программа обеспечения жильем военнослужащих. До получения квартиры они могут быть зарегистрированы по адресу воинской части или во временном жилье, предоставленном государством.

Можно ли прописаться в общежитии или социальном жилье

Общежития остаются официальным вариантом для временной или постоянной регистрации. Это возможно, если:

учреждение имеет соответствующую лицензию;

владелец общежития (например, предприятие или университет) не возражает;

есть основание для проживания (работа, учеба, долгосрочная аренда).

Социальное жилье — еще один вариант, который предоставляется малообеспеченным, многодетным семьям, лицам с инвалидностью, ветеранам. После заселения предоставляется официальная возможность зарегистрироваться.

Для тех, кому негде прописаться, существуют специализированные центры для бездомных лиц.

Например, в Киеве действует Киевский центр учета бездомных лиц, где можно получить временную регистрацию.

"Такие центры помогают людям, которые оказались в трудном положении, оформить документы и получить доступ к социальным услугам", — отмечают в Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА.

Что не стоит делать при попытке получить прописку

Некоторые люди, не имея жилья, пытаются оформить фиктивную регистрацию — через договоренности с владельцами или фирмами, которые "продают" прописку. Это нарушение закона, за которое предусмотрена административная ответственность и аннулирование такой регистрации.

"В 2025 году цифровые инструменты позволяют выявлять фиктивную регистрацию значительно быстрее, чем раньше. Поэтому лучше выбирать законные пути", — отмечают в Министерстве цифровой трансформации.

Как сообщалось, официальная регистрация места жительства новорожденного ребенка является обязательной и должна быть осуществлена в течение 91 дня после рождения. Соблюдение этого срока является критически важным, ведь игнорирование этого требования может привести к потере доступа к медицинским, образовательным и социальным гарантиям для ребенка.

Также мы рассказывали, что после развода часто возникает проблема, когда один из бывших партнеров остается зарегистрированным в квартире, принадлежащей другому. Это порождает как юридические, так и бытовые трудности. В 2025 году законодательство предусматривает четкую процедуру, позволяющую владельцу жилья выписать бывшего супруга или супругу.