Чи можуть анулювати прописку автоматично в Україні у 2025 році

ЦНАП у Києві. Фото: Олексій Самсонов, КМДА

У 2025 році в Україні дедалі більше людей цікавляться: чи можливо втратити місце реєстрації автоматично? З огляду на міграційні процеси, воєнний стан та цифровізацію послуг, це питання звучить дедалі гучніше. Насправді автоматичне зняття з реєстрації місця проживання (в народі — "анулювання прописки") можливе, але тільки за чітко визначених законодавством умов.

Редакція Новини.LIVE розповідає, коли саме це можливо, які підстави є законними, як вас мають повідомити та чи можна цьому запобігти.

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Що таке автоматичне зняття з реєстрації

У 2025 році автоматичне анулювання прописки не означає, що держава без вашого відома зніме вас з реєстрації — процес все одно передбачає формальне оформлення. Але є випадки, коли це робиться без вашої участі або з ініціативи третіх осіб.

Серед таких випадків:

смерть особи (навіть якщо її не зареєстрували родичі);

визнання особи безвісно відсутньою чи померлою;

примусове виселення за рішенням суду;

втрати права користування житлом;

реєстрація за новим місцем проживання (стара автоматично анулюється);

зняття за заявою власника житла, якщо зареєстрований не є співвласником;

військовий облік — якщо військовозобов’язаний був призваний, але не з’явився.

Тобто автоматичність умовна. Усі дії мають бути підтверджені документально й відповідно оформлені через реєстраційні органи.

Які підстави для примусового анулювання прописки у 2025 році

У 2025 році порядок регулюється Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання", а також Постановою Кабінету міністрів №207.

Підстави для зняття особи з реєстрації без її участі:

Власник житла звернувся до Центру надання адмінпослуг (ЦНАПу) із заявою та підтвердив, що особа більше не проживає. Суд виніс рішення про втрату права проживання — наприклад, після розірвання шлюбу чи закінчення оренди. Особу виписали через оформлення на постійне місце проживання за кордон. Військове командування ініціювало зняття через ухилення від обліку. Органи опіки — у разі втрати дитиною місця фактичного проживання.

Ці дії вже не потребують вашого підпису, але супроводжуються перевірками, документами і часто участю суду.

Як повідомляють про анулювання прописки

У 2025 році реєстраційні органи зобов’язані інформувати особу про зняття з реєстрації:

листом поштою — на адресу, де вона була зареєстрована;

електронною поштою чи через "Дію" — якщо особа має цифровий профіль;

через публікацію у судовому рішенні — якщо рішення приймав суд.

Якщо не отримали повідомлення — це не звільняє від наслідків. Тобто людина може вже не мати прописки, але про це дізнатися лише при спробі оформити документ, послугу чи субсидію.

Як перевірити, чи дійсна ваша прописка

У 2025 році перевірити статус реєстрації можна онлайн:

у додатку "Дія";

на порталі "Дія" через ЕЦП або BankID;

у ЦНАП — особисто з паспортом;

через звернення до реєстраційного органу за місцем проживання.

Також у паспорті нового зразка (ID-картці) інформація про місце реєстрації виводиться в електронному форматі, її можна зчитати QR-кодом.

Чи можна поновити прописку, яку анулювали

Поновлення реєстрації можливе лише за згодою власника житла або на підставі судового рішення. Якщо вас зняли з реєстрації без вашого відома і ви не згодні з підставами, треба:

звернутися до суду;

довести факт фактичного проживання;

подати позов про поновлення місця реєстрації.

Поки триває суд, особа вважається такою, що не має зареєстрованого місця проживання, і це може впливати на права — доступ до медичних послуг, субсидій, голосування тощо.

Що ще варто знати українцям

Раніше виписати мешканця без його згоди було вкрай складно. Але зміни в законодавстві хоч і розширили права власників житла, водночас чітко окреслили коло осіб, яких відтепер неможливо зняти з реєстрації без судового рішення або їхньої згоди.

Також ми розповідали, що багатьох українців досі хвилює питання, чи дає реєстрація місця проживання право на квартиру, особливо коли йдеться про родичів, друзів чи орендарів. Попри поширені міфи про прописку, сама лише реєстрація не наділяє особу правом власності на житло чи статусом "невиселяємого" мешканця.