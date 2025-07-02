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Головна Нерухомість Зняття з реєстрації — як виписатися без штрафів у 2025

Зняття з реєстрації — як виписатися без штрафів у 2025

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 04:20
Як знятися з реєстрації місця проживання у 2025 році — покроковий гайд
ЦНАП у Києві. Фото: Олексій Самсонов, КМДА

Зміна місця проживання — важливий крок, який може знадобитися через переїзд, шлюб, військову службу чи статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО). У побуті цю процедуру називають "зняттям з прописки", хоча юридично це зняття з реєстрації місця проживання. У 2025 році, особливо під час воєнного стану, цей процес став простішим завдяки цифровим сервісам, але має свої нюанси.

Реєстрація місця проживання — це офіційне внесення даних про вашу адресу до державного реєстру. Ця інформація потрібна для доступу до державних послуг, голосування, оформлення документів чи військового обліку. Зміна адреси є юридичним обов’язком, і її необхідно оновити протягом 30 днів після переїзду, нагадують фахівці юридичний онлайн-сервіс Advokat Market

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Ігнорування цього може призвести до:

  • штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • обмеження доступу до держпослуг;
  • проблем із військовим обліком, особливо для чоловіків призовного віку.

Особливо актуально це для військовозобов’язаних та ВПО, адже точна адреса впливає на мобілізацію чи соціальні виплати.

Як змінити місце реєстрації: два основні способи

Знятися з реєстрації у 2025 році можна онлайн через застосунок "Дія", якщо ви і власник житла маєте КЕП (електронний підпис). Також це можна зробити особисто у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП), якщо онлайн-варіант неможливий.

У цифровому варіанті достатньо авторизуватися, вибрати відповідну послугу, заповнити коротку форму, сплатити збір і чекати підтвердження від власника житла. Якщо все гаразд — нова адреса реєструється протягом одного робочого дня.

В офлайн-випадку процедура трохи складніша: треба відвідати ЦНАП, подати заяву, надати документи на житло, паспорт, ідентифікаційний код та, за потреби, згоду власника або нотаріальну довіреність. Проте і тут термін виконання не перевищує кількох днів.

Хто має право подавати заяву

Повнолітні громадяни можуть звертатися самостійно. За дітей до 14 років документи подають батьки або опікуни. У випадку з особами з інвалідністю або недієздатними громадянами — це роблять законні представники.

Для підлітків віком від 14 до 18 років допускається подання заяви особисто, але лише за згодою батьків. Якщо змінюється тільки адреса дитини, а батьки залишаються на попередньому місці проживання, обов’язково надається підтвердження права дитини проживати за новою адресою.

Що потрібно мати з собою

Для реєстрації чи зняття з неї слід підготувати:

  • документ, що посвідчує особу;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • документи на право проживання у новому житлі;
  • письмову згоду власника житла (або всіх співвласників);
  • квитанцію про сплату адміністративного збору.

Особливості для окремих категорій громадян

Жінки змінюють прописку на загальних підставах. Якщо вони переїжджають у житло, яким не володіють, потрібна згода власника або договір оренди. Якщо жінка є дружиною військовослужбовця, для реєстрації за його адресою знадобиться його згода чи нотаріально посвідчена довіреність.

Військовозобов’язані після зміни адреси повинні повідомити про це ТЦК протягом 7 днів. Це можна зробити в установі особисто або через цифрову платформу "Резерв+". Інакше — штраф за порушення правил військового обліку.

Військовослужбовці змінюють адресу так само, як інші громадяни. Проте, якщо житло службове, для реєстрації потрібен наказ про його надання або відповідний договір. У разі реєстрації членів родини — ще й згода самого військовослужбовця.

ВПО повинні не лише змінити місце реєстрації, але й оновити адресу у реєстрі внутрішньо переміщених осіб — у Дії або через управління соцзахисту. Інакше особа ризикує втратити соціальні виплати.

Якщо не змінити адресу вчасно

Пропущені строки можуть коштувати недешево. Штраф — від 850 до 1 020 грн. Окрім цього, дані у реєстрах залишаться застарілими, що спричинить ускладнення при отриманні соціальних послуг, допомог, субсидій або під час військової перевірки.

Як повідомлялось, реєстрація сторонньої людини в оселі все ще несе певні ризики, особливо з огляду на цифровізацію та поточну воєнну ситуацію в Україні.

Зазначимо, якщо ви орендуєте житло і власник відмовляє у прописці, закон регулює це питання.
 

держреєстрація нерухомість штраф штрафи прописка
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
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