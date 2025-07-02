Как сняться с регистрации места жительства в 2025 году — пошаговый гайд

ЦПАУ в Киеве. Фото: Алексей Самсонов, КГГА

Смена места жительства — важный шаг, который может понадобиться из-за переезда, брака, военной службы или статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ). В быту эту процедуру называют "снятием с прописки", хотя юридически это снятие с регистрации места жительства. В 2025 году, особенно во время военного положения, этот процесс стал проще благодаря цифровым сервисам, но имеет свои нюансы.

Регистрация места жительства — это официальное внесение данных о вашем адресе в государственный реестр. Эта информация нужна для доступа к государственным услугам, голосования, оформления документов или воинского учета. Изменение адреса является юридической обязанностью, и его необходимо обновить в течение 30 дней после переезда, напоминают специалисты юридического онлайн-сервиса Advokat Market.

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Игнорирование этого может привести к:

штрафу от 1 до 3 необлагаемых минимумов доходов граждан;

ограничению доступа к госуслугам;

проблемам с воинским учетом, особенно для мужчин призывного возраста.

Особенно актуально это для военнообязанных и ВПЛ, ведь точный адрес влияет на мобилизацию или социальные выплаты.

Как изменить место регистрации: два основных способа

Сняться с регистрации в 2025 году можно онлайн через приложение "Дія", если вы и владелец жилья имеете КЭП (электронную подпись). Также это можно сделать лично в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ), если онлайн-вариант невозможен.

В цифровом варианте достаточно авторизоваться, выбрать соответствующую услугу, заполнить короткую форму, оплатить сбор и ждать подтверждения от владельца жилья. Если все в порядке — новый адрес регистрируется в течение одного рабочего дня.

В офлайн-случае процедура немного сложнее: надо посетить ЦПАУ, подать заявление, предоставить документы на жилье, паспорт, идентификационный код и, при необходимости, согласие владельца или нотариальную доверенность. Однако и здесь срок выполнения не превышает нескольких дней.

Кто имеет право подавать заявление

Совершеннолетние граждане могут обращаться самостоятельно. За детей до 14 лет документы подают родители или опекуны. В случае с лицами с инвалидностью или недееспособными гражданами — это делают законные представители.

Для подростков в возрасте от 14 до 18 лет допускается подача заявления лично, но только с согласия родителей. Если меняется только адрес ребенка, а родители остаются на прежнем месте жительства, обязательно предоставляется подтверждение права ребенка проживать по новому адресу.

Что нужно иметь с собой

Для регистрации или снятия с нее следует подготовить:

документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП);

документы на право проживания в новом жилье;

письменное согласие собственника жилья (или всех совладельцев);

квитанцию об уплате административного сбора.

Особенности для отдельных категорий граждан

Женщины меняют прописку на общих основаниях. Если они переезжают в жилье, которым не владеют, требуется согласие собственника или договор аренды. Если женщина является женой военнослужащего, для регистрации по его адресу понадобится его согласие или нотариально заверенная доверенность.

Военнообязанные после изменения адреса должны сообщить об этом ТЦК в течение 7 дней. Это можно сделать в учреждении лично или через цифровую платформу "Резерв+". Иначе — штраф за нарушение правил воинского учета.

Военнослужащие меняют адрес так же, как другие граждане. Однако, если жилье служебное, для регистрации нужен приказ о его предоставлении или соответствующий договор. В случае регистрации членов семьи — еще и согласие самого военнослужащего.

ВПЛ должны не только изменить место регистрации, но и обновить адрес в реестре внутренне перемещенных лиц — в Дії или через управление соцзащиты. Иначе человек рискует потерять социальные выплаты.

Если не изменить адрес вовремя

Пропущенные сроки могут стоить недешево. Штраф — от 850 до 1 020 грн. Кроме этого, данные в реестрах останутся устаревшими, что повлечет осложнения при получении социальных услуг, пособий, субсидий или во время военной проверки.

Как сообщалось, регистрация постороннего человека в доме все еще несет определенные риски, особенно учитывая цифровизацию и текущую военную ситуацию в Украине.

Отметим, если вы арендуете жилье и владелец отказывает в прописке, закон регулирует этот вопрос.