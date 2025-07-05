Могут ли аннулировать прописку автоматически в Украине в 2025 году

ЦПАУ в Киеве. Фото: Алексей Самсонов, КГГА

В 2025 году в Украине все больше людей интересуются: возможно ли потерять место регистрации автоматически? Учитывая миграционные процессы, военное положение и цифровизацию услуг, этот вопрос звучит все громче. На самом деле автоматическое снятие с регистрации места жительства (в народе — "аннулирование прописки") возможно, но только при четко определенных законодательством условиях.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, когда именно это возможно, какие основания являются законными, как вас должны уведомить и можно ли это предотвратить.

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Что такое автоматическое снятие с регистрации

В 2025 году автоматическое аннулирование прописки не означает, что государство без вашего ведома снимет вас с регистрации — процесс все равно предусматривает формальное оформление. Но есть случаи, когда это делается без вашего участия или по инициативе третьих лиц.

Среди таких случаев:

смерть лица (даже если его не зарегистрировали родственники);

признание лица безвестно отсутствующим или умершим;

принудительное выселение по решению суда;

утраты права пользования жильем;

регистрация по новому месту жительства (старая автоматически аннулируется);

снятие по заявлению собственника жилья, если зарегистрированный не является совладельцем;

воинский учет — если военнообязанный был призван, но не явился.

То есть автоматичность — условная. Все действия должны быть подтверждены документально и соответственно оформлены через регистрационные органы.

Какие основания для принудительного аннулирования прописки в 2025 году

В 2025 году порядок регулируется Законом Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства", а также Постановлением Кабинета министров №207.

Основания для снятия лица с регистрации без его участия:

Владелец жилья обратился в Центр предоставления админуслуг (ЦПАУ) с заявлением и подтвердил, что лицо больше не проживает. Суд вынес решение об утрате права проживания — например, после расторжения брака или окончания аренды. Лицо выписали в связи с оформлением на постоянное место жительства за границу. Военное командование инициировало снятие из-за уклонения от учета. Органы опеки — в случае потери ребенком места фактического проживания.

Эти действия уже не требуют вашей подписи, но сопровождаются проверками, документами и часто — участием суда.

Как уведомляют об аннулировании прописки

В 2025 году регистрационные органы обязаны информировать лицо о снятии с регистрации:

письмом по почте — по адресу, где он был зарегистрирован;

по электронной почте или через "Дію" — если у лица есть цифровой профиль;

через публикацию в судебном решении — если решение принимал суд.

Если не получили сообщение, это не освобождает от последствий. То есть человек может уже не иметь прописки, но об этом узнать только при попытке оформить документ, услугу или субсидию.

Как проверить, действительна ли ваша прописка

В 2025 году проверить статус регистрации можно онлайн:

в приложении "Дія";

на портале "Дія" через ЭЦП или BankID;

в ЦПАУ — лично с паспортом;

через обращение в регистрационный орган по месту жительства.

Также в паспорте нового образца (ID-карте) информация о месте регистрации выводится в электронном формате, ее можно считать QR-кодом.

Можно ли восстановить прописку, которую аннулировали

Восстановление регистрации возможно только с согласия собственника жилья или на основании судебного решения. Если вас сняли с регистрации без вашего ведома и вы не согласны с основаниями, надо:

обратиться в суд;

доказать факт фактического проживания;

подать иск о восстановлении места регистрации.

Пока идет суд, лицо считается не имеющим зарегистрированного места жительства, и это может влиять на права — доступ к медицинским услугам, субсидиям, голосованию и т.д.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее выписать жильца без его согласия было крайне сложно. Но изменения в законодательстве хоть и расширили права собственников жилья, в то же время четко очертили круг лиц, которых отныне невозможно снять с регистрации без судебного решения или их согласия.

Также мы рассказывали, что многих украинцев до сих пор волнует вопрос, дает ли регистрация места жительства право на квартиру, особенно когда речь идет о родственниках, друзьях или арендаторах. Несмотря на распространенные мифы о прописке, сама только регистрация не наделяет лицо правом собственности на жилье или статусом "невыселяемого" жителя.