Реєстрація місця проживання — до якого віку українцям можна бути не прописаними

ЦНАП у Києві. Фото: Олексій Самсонов, КМДА

В Україні офіційна реєстрація місця проживання (так звана прописка) новонародженої дитини — не формальність, а вимога закону. Кожен малюк має бути зареєстрований не пізніше ніж через 91 день після народження. Порушення цього терміну може обернутись втратою доступу до медицини, освіти та соцгарантій.

Для новоспечених батьків важливо розуміти не лише строки, а й наслідки бездіяльності, пакет документів для реєстрації та тонкощі процесу, зазначають фахівці порталу Advokat Market.

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Чому реєстрація місця проживання дитини є обов’язковою

Офіційна прописка гарантує доступ дитини до всіх базових прав:

безплатної медичної допомоги в державних закладах;

запису до дитячого садка чи школи;

оформлення державних виплат;

отримання ІПН, закордонного паспорта та інших документів.

Крім того, прописка дитини є юридичною підставою для визначення її місця проживання у разі конфлікту між батьками.

Прописка новонароджених

На реєстрацію дитини після народження в Україні відводиться 90 календарних днів, а отже — максимум 91 день життя малюка. Після цього терміну не прописаного новонародженого не вдасться зареєструвати у сервісі "єМалятко" — лише через стандартну заяву до ЦНАПу або "Дії".

Реєстрація за місцем проживання також є обов’язковою при кожній зміні адреси. Якщо сім’я переїжджає, то нову адресу потрібно оформити протягом 30 днів.

Як визначається місце проживання дитини в різному віці

Законодавство враховує вік дитини при визначенні її місця проживання:

до 10 років — місце реєстрації визначається за згодою батьків. Думка дитини не враховується;

від 10 до 14 років — враховується бажання дитини, але остаточне рішення — за батьками або судом;

від 14 до 18 років — підліток може обрати місце проживання самостійно, але з письмової згоди батьків чи опікунів.

"Якщо батьки не можуть домовитися, питання вирішується через суд. Суд враховує житлові умови, дохід, думку дитини (від 10 років) та рівень турботи кожного з батьків", — наголошують юристи.

Які документи потрібні для прописки дитини

У разі подачі через ЦНАП

Для дітей до 14 років:

заява;

свідоцтво про народження;

ІПН (за наявності);

паспорти батьків;

квитанція про оплату адмінзбору.

Для дітей від 14 до 18 років:

паспорт дитини та свідоцтво про народження;

ІПН (за наявності);

паспорти батьків;

заява;

квитанція про сплату.

Для онлайн-реєстрації через "Дію"

У випадку оформлення онлайн, потрібні:

електронні кабінети батьків;

КЕП (кваліфікований електронний підпис);

документи у цифровому форматі.

Яка вартість та скільки часу займає прописка

Реєстрація новонародженого через сервіс "єМалятко" є безкоштовною.

Звичайна реєстрація має такі тарифи:

45,42 грн — якщо звернення подано протягом 30 днів після зняття з попереднього місця;

75,70 грн — у разі прострочення.

Уразливі категорії (сироти, діти в ДБСТ, прийомні) звільняються від сплати.

Реєстрація займає 1 робочий день з моменту подачі повного пакету документів.

Які можуть бути причини відмови у прописці дитини

Відмова в реєстрації можлива, якщо:

відсутній повний комплект документів;

немає згоди одного з батьків або власника житла;

немає правових підстав на проживання за обраною адресою;

є суперечка між батьками щодо місця проживання;

реєстрація відбувається за адресою на тимчасово окупованій території;

дитина вже зареєстрована за іншою адресою і її не зняли з попереднього місця.

Якщо відмову вважаєте безпідставною, фахівці радять подати скаргу до окружного адміністративного суду.

Що буде, якщо не прописати дитину вчасно

Якщо новонародженого не зареєструвати протягом 91 дня, батьки втрачають можливість скористатися безоплатною реєстрацією через єМалятко.

Окрім цього:

неможливо оформити допомогу при народженні;

немає доступу до державної медицини;

неможливо подати документи до садочка або школи;

проблеми з отриманням закордонного паспорта та ІПН.

Раніше ми розбирались, чи може людина, зареєстрована у вашій квартирі, претендувати на неї. Цей поширений міф часто турбує власників, які реєструють у своєму помешканні родичів, друзів чи орендарів. Однак, варто пам'ятати, що факт прописки не надає особі права власності на житло чи частку в ньому, і не робить її "невиселяємим" мешканцем.

Зазначимо також, після розлучення нерідко виникає проблема, коли колишній партнер залишається зареєстрованим у житлі, що належить іншому. Це створює як юридичні, так і побутові складнощі. У 2025 році законодавство дозволяє власнику житла виписати колишнього чоловіка, але важливо знати чітку процедуру.