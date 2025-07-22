Регистрация места жительства — до какого возраста украинцам можно быть не прописанными

ЦПАУ в Киеве. Фото: Алексей Самсонов, КГГА

В Украине официальная регистрация места жительства (так называемая прописка) новорожденного ребенка — не формальность, а требование закона. Каждый малыш должен быть зарегистрирован не позднее чем через 91 день после рождения. Нарушение этого срока может обернуться потерей доступа к медицине, образованию и соцгарантиям.

Для новоиспеченных родителей важно понимать не только сроки, но и последствия бездействия, пакет документов для регистрации и тонкости процесса, отмечают специалисты портала Advokat Market.

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Почему регистрация места жительства ребенка является обязательной

Официальная прописка гарантирует доступ ребенка ко всем базовым правам:

бесплатной медицинской помощи в государственных учреждениях;

записи в детский сад или школу;

оформлению государственных выплат;

получения ИНН, загранпаспорта и других документов.

Кроме того, прописка ребенка является юридическим основанием для определения его места жительства в случае конфликта между родителями.

Прописка новорожденных

На регистрацию ребенка после рождения в Украине отводится 90 календарных дней, а значит — максимум 91 день жизни малыша. После этого срока не прописанного новорожденного не удастся зарегистрировать в сервисе "єМалятко" — только через стандартное заявление в ЦПАУ или Дії.

Регистрация по месту жительства также является обязательной при каждой смене адреса. Если семья переезжает, то новый адрес нужно оформить в течение 30 дней.

Как определяется место жительства ребенка в разном возрасте

Законодательство учитывает возраст ребенка при определении его места жительства:

до 10 лет — место регистрации определяется по согласию родителей. Мнение ребенка не учитывается;

от 10 до 14 лет — учитывается желание ребенка, но окончательное решение — за родителями или судом;

от 14 до 18 лет — подросток может выбрать место жительства самостоятельно, но с письменного согласия родителей или опекунов.

"Если родители не могут договориться, вопрос решается через суд. Суд учитывает жилищные условия, доход, мнение ребенка (от 10 лет) и уровень заботы каждого из родителей", — отмечают юристы.

Какие документы нужны для прописки ребенка

В случае подачи через ЦНАП

Для детей до 14 лет:

заявление;

свидетельство о рождении;

ИНН (при наличии);

паспорта родителей;

квитанция об оплате админсбора.

Для детей от 14 до 18 лет:

паспорт ребенка и свидетельство о рождении;

ИНН (при наличии);

паспорта родителей;

заявление;

квитанция об оплате.

Для онлайн-регистрации через Дію

В случае оформления онлайн, нужны:

электронные кабинеты родителей;

КЭП (квалифицированная электронная подпись);

документы в цифровом формате.

Какая стоимость и сколько времени занимает прописка

Регистрация новорожденного через сервис "єМалятко" является бесплатной.

Обычная регистрация имеет такие тарифы:

45,42 грн — если обращение подано в течение 30 дней после снятия с предыдущего места;

75,70 грн — в случае просрочки.

Уязвимые категории (сироты, дети в ДДСТ, приемные) освобождаются от уплаты.

Регистрация занимает 1 рабочий день с момента подачи полного пакета документов.

Какие могут быть причины отказа в прописке ребенка

Отказ в регистрации возможен, если:

отсутствует полный комплект документов;

нет согласия одного из родителей или собственника жилья;

нет правовых оснований на проживание по выбранному адресу;

есть спор между родителями относительно места проживания;

регистрация происходит по адресу на временно оккупированной территории;

ребенок уже зарегистрирован по другому адресу и его не сняли с предыдущего места.

Если отказ считаете безосновательным, специалисты советуют подать жалобу в окружной административный суд.

Что будет, если не прописать ребенка вовремя

Если новорожденного не зарегистрировать в течение 91 дня, родители теряют возможность воспользоваться бесплатной регистрацией через єМалятко.

Кроме этого:

невозможно оформить помощь при рождении;

нет доступа к государственной медицине;

невозможно подать документы в садик или школу;

проблемы с получением загранпаспорта и ИНН.

Ранее мы разбирались, может ли человек, зарегистрированный в вашей квартире, претендовать на нее. Этот распространенный миф часто беспокоит владельцев, которые регистрируют в своем доме родственников, друзей или арендаторов. Однако, стоит помнить, что факт прописки не дает лицу права собственности на жилье или долю в нем, и не делает его "невыселяемым" жителем.

Отметим также, после развода нередко возникает проблема, когда бывший партнер остается зарегистрированным в жилье, принадлежащем другому. Это создает как юридические, так и бытовые сложности. В 2025 году законодательство позволяет владельцу жилья выписать бывшего супруга, но важно знать четкую процедуру.