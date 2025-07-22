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Главная Недвижимость Прописка 2025 — до какого возраста можно жить без регистрации

Прописка 2025 — до какого возраста можно жить без регистрации

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 04:20
Регистрация места жительства — до какого возраста украинцам можно быть не прописанными
ЦПАУ в Киеве. Фото: Алексей Самсонов, КГГА

В Украине официальная регистрация места жительства (так называемая прописка) новорожденного ребенка — не формальность, а требование закона. Каждый малыш должен быть зарегистрирован не позднее чем через 91 день после рождения. Нарушение этого срока может обернуться потерей доступа к медицине, образованию и соцгарантиям.

Для новоиспеченных родителей важно понимать не только сроки, но и последствия бездействия, пакет документов для регистрации и тонкости процесса, отмечают специалисты портала Advokat Market.

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Почему регистрация места жительства ребенка является обязательной

Официальная прописка гарантирует доступ ребенка ко всем базовым правам:

  • бесплатной медицинской помощи в государственных учреждениях;
  • записи в детский сад или школу;
  • оформлению государственных выплат;
  • получения ИНН, загранпаспорта и других документов.

Кроме того, прописка ребенка является юридическим основанием для определения его места жительства в случае конфликта между родителями.

Прописка новорожденных

На регистрацию ребенка после рождения в Украине отводится 90 календарных дней, а значит — максимум 91 день жизни малыша. После этого срока не прописанного новорожденного не удастся зарегистрировать в сервисе "єМалятко" — только через стандартное заявление в ЦПАУ или Дії.

Регистрация по месту жительства также является обязательной при каждой смене адреса. Если семья переезжает, то новый адрес нужно оформить в течение 30 дней.

Как определяется место жительства ребенка в разном возрасте

Законодательство учитывает возраст ребенка при определении его места жительства:

  • до 10 лет — место регистрации определяется по согласию родителей. Мнение ребенка не учитывается;
  • от 10 до 14 лет — учитывается желание ребенка, но окончательное решение — за родителями или судом;
  • от 14 до 18 лет — подросток может выбрать место жительства самостоятельно, но с письменного согласия родителей или опекунов.

"Если родители не могут договориться, вопрос решается через суд. Суд учитывает жилищные условия, доход, мнение ребенка (от 10 лет) и уровень заботы каждого из родителей", — отмечают юристы.

Какие документы нужны для прописки ребенка

В случае подачи через ЦНАП

Для детей до 14 лет:

  • заявление;
  • свидетельство о рождении;
  • ИНН (при наличии);
  • паспорта родителей;
  • квитанция об оплате админсбора.

Для детей от 14 до 18 лет:

  • паспорт ребенка и свидетельство о рождении;
  • ИНН (при наличии);
  • паспорта родителей;
  • заявление;
  • квитанция об оплате.

Для онлайн-регистрации через Дію

В случае оформления онлайн, нужны:

  • электронные кабинеты родителей;
  • КЭП (квалифицированная электронная подпись);
  • документы в цифровом формате.

Какая стоимость и сколько времени занимает прописка

Регистрация новорожденного через сервис "єМалятко" является бесплатной.

Обычная регистрация имеет такие тарифы:

  • 45,42 грн — если обращение подано в течение 30 дней после снятия с предыдущего места;
  • 75,70 грн — в случае просрочки.

Уязвимые категории (сироты, дети в ДДСТ, приемные) освобождаются от уплаты.

Регистрация занимает 1 рабочий день с момента подачи полного пакета документов.

Какие могут быть причины отказа в прописке ребенка

Отказ в регистрации возможен, если:

  • отсутствует полный комплект документов;
  • нет согласия одного из родителей или собственника жилья;
  • нет правовых оснований на проживание по выбранному адресу;
  • есть спор между родителями относительно места проживания;
  • регистрация происходит по адресу на временно оккупированной территории;
  • ребенок уже зарегистрирован по другому адресу и его не сняли с предыдущего места.

Если отказ считаете безосновательным, специалисты советуют подать жалобу в окружной административный суд.

Что будет, если не прописать ребенка вовремя

Если новорожденного не зарегистрировать в течение 91 дня, родители теряют возможность воспользоваться бесплатной регистрацией через єМалятко.

Кроме этого:

  • невозможно оформить помощь при рождении;
  • нет доступа к государственной медицине;
  • невозможно подать документы в садик или школу;
  • проблемы с получением загранпаспорта и ИНН.

Ранее мы разбирались, может ли человек, зарегистрированный в вашей квартире, претендовать на нее. Этот распространенный миф часто беспокоит владельцев, которые регистрируют в своем доме родственников, друзей или арендаторов. Однако, стоит помнить, что факт прописки не дает лицу права собственности на жилье или долю в нем, и не делает его "невыселяемым" жителем.

Отметим также, после развода нередко возникает проблема, когда бывший партнер остается зарегистрированным в жилье, принадлежащем другому. Это создает как юридические, так и бытовые сложности. В 2025 году законодательство позволяет владельцу жилья выписать бывшего супруга, но важно знать четкую процедуру.

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Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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