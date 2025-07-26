Чи можна прописатися в недобудованому будинку та які юридичні перешкоди

Чоловік на будівництві. Фото: Freepik

Питання прописки в недобудованому будинку хвилює багатьох українців, особливо тих, хто будує власний дім, продавши попереднє житло. Така ситуація часто породжує не лише юридичні, а й практичні труднощі. Чи можливо офіційно зареєструватися в будинку, який ще не зданий в експлуатацію? Щоб відповісти на це питання, варто розібратися в правових аспектах, технічних вимогах та реаліях українського законодавства.

Редакція Новини.LIVE дослідила правову природу недобудованих об’єктів, їх статус як житла та можливості для прописки.

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Що таке об’єкт незавершеного будівництва

Згідно зі статтею 331 Цивільного кодексу України, право власності на нерухоме майно виникає лише після завершення його будівництва. Тобто поки будинок не здано в експлуатацію, він формально не є житлом.

Це підтверджує і Житловий кодекс України, згідно з яким житловим вважається лише таке приміщення, що призначене для постійного чи тимчасового проживання людей (стаття 6 ЖК).

Недобудова такою не є, адже не має технічного паспорта з позначкою "житловий будинок", не проходила технічної інвентаризації і не отримала висновків щодо відповідності санітарним та технічним нормам.

Прописка в недобудованому будинку

Для реєстрації місця проживання згідно з Постановою КМУ №207 потрібна адреса житлового приміщення, а не об’єкта будівництва. Це означає, що:

будинок повинен мати поштову адресу;

його призначення в техпаспорті має бути "житлове";

має бути акт введення в експлуатацію;

реєстрація права власності повинна бути завершена в Державному реєстрі речових прав.

Без цих умов реєстрація неможлива ані для дорослого, ані для дитини.

Юристи правової групи "ЮСТА" звертають увагу, що подібні спроби закінчуються відмовою у Центрі наданні адміністративних послуг — з посиланням на те, що об’єкт не є придатним для проживання за законом.

Що робити власнику недобудованого будинку

Якщо будинок майже готовий, варто завершити ключові етапи:

Оформити технічний паспорт (БТІ або приватні компанії з ліцензією). Отримати акт готовності об’єкта до експлуатації (у місцевому ДІАМ). Зареєструвати право власності в реєстрі. Присвоїти поштову адресу (у сільраді або міській раді). Подати документи на реєстрацію місця проживання у ЦНАП.

Лише після цього будинок набуде статусу житла, придатного для офіційної реєстрації.

Винятків не існує навіть для дітей

Дехто намагається обійти систему, посилаючись на права дитини або вимоги до реєстрації в навчальних закладах. Проте чинне законодавство чітке — зареєструвати дитину у незавершеному об’єкті неможливо з жодної підстави.

"Об’єкт незавершеного будівництва може перебувати у цивільному обігу, але не є придатним для проживання. Він не відповідає критеріям безпеки, санітарного стану та правового визначення житла", — кажуть фахівці "ЮСТИ".

Тож будь-яка спроба прописатися до завершення будівництва — це свідоме нехтування правовими нормами.

Альтернативи для прописки під час будівництва

Що робити, якщо ви продали попереднє житло і ще не завершили будівництво нового? У таких випадках є кілька варіантів. Ви можете тимчасово прописатися у родичів чи знайомих, які мають офіційно зареєстроване житло.

Інший варіант — оренда житла з можливістю тимчасової реєстрації. Це дозволить дотриматися вимог законодавства, адже в Україні обов’язково мати зареєстроване місце проживання.

Деякі власники намагаються обійти обмеження, подаючи документи на реєстрацію на основі часткової готовності будинку. Проте такі дії зазвичай не мають успіху, оскільки органи реєстрації перевіряють відповідність об’єкта вимогам житлового приміщення.

Як повідомлялось, мрія про власний дім часто пов'язана з бажанням мати свою землю, де можна вільно планувати простір. Виникає питання: чи реально збудувати декілька будинків на одній ділянці, щоб максимально використати її потенціал? Це цікавить як приватних забудовників, так і інвесторів, котрі розглядають будівництво таунхаусів, дуплексів чи орендного житла, особливо в туристичних зонах України.

Також ми розповідали, що для багатьох українців дача стає не просто місцем для літнього відпочинку, а мрією про власний дім подалі від галасу міста. Все більше людей розглядають можливість перетворити її на повноцінне житло для цілорічного проживання. Однак, перш ніж зважитись на такий крок, важливо ретельно зважити всі "за" і "проти".