Чи можна прописатися на дачі — які документи потрібні та як діяти у разі відмови

Дача під Києвом. Фото: olx

Питання прописки в дачних і садових будинках довго залишалося спірним. З одного боку — відсутність комунікацій і формальної "непридатність" для життя. З іншого — реальні обставини, коли люди мешкають на дачах постійно. Зміни в законодавстві суттєво змінили підходи, хоча практичні труднощі залишилися.

До жовтня 2022 року офіційно прописатися в дачному або садовому будинку було майже неможливо, зазначає адвокат Юрій Брикайло. Тоді формулювання "житло" у законах і підзаконних актах тлумачилося вузько.

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"З 10 жовтня 2022 року в законодавстві чітко зазначили про можливість реєстрації місця проживання в інших придатних для проживання об’єктах нерухомого майна, до яких, на мою думку, відносяться і садові (і звісно ж дачні) будинки", — наголошує фахівець.

Відповідні зміни внесено до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні". У ньому поняття "місце проживання" тепер охоплює не лише квартири, а й інші об’єкти, придатні для життя.

Яка різниця між дачним і садовим будинком

Щоб зрозуміти, чи можливе оформлення прописки, важливо чітко розрізняти типи будівель:

Садовий будинок — це сезонне житло без повноцінної житлової площі (так визначено в Інструкції про технічну інвентаризацію і Податковому кодексі). Його не вважають житловим приміщенням, він не має відповідності будівельним нормам для постійного проживання. Дачний будинок — житловий будинок, який можна використовувати цілий рік для проживання або відпочинку (визначення міститься в ДБН та Податковому кодексі). Це вже об'єкт, який може бути визнаний придатним для реєстрації.

Відтак, прописка в садовому будинку можлива лише за певних умов, а в дачному — у принципі не має юридичних перешкод.

Що змінилося після жовтня 2022 року

Оновлений закон відкрив двері для офіційного оформлення місця проживання в дачних і садових будинках. Проте рішення про реєстрацію все ще залежить від місцевої влади та наявності документів.

"На сьогодні відсутні підстави відмовляти у реєстрації місця проживання в садових та/або дачних будинках, за умови подання заявниками усіх, передбачених законодавством документів", — коментує Брикайло.

Закон працює разом із Порядком декларування та реєстрації місця проживання (Постанова КМУ №265). Саме там зазначено, що реєстрація відбувається за умови придатності житла для проживання. Але формулювання "житло" продовжує використовуватись, що створює колізії на практиці.

Чому можливі відмови у реєстрації

Навіть після змін у законі, в деяких випадках у реєстрації можуть відмовити. Причини найчастіше такі:

відсутність присвоєної адреси;

невідповідність будинку будівельним нормам;

технічна документація не підтверджує придатність для життя;

реєстратори трактують термін "житло" надто вузько.

"Хоча використання в ПКМУ №265 практично всюди слова "житло" може на місцях трактуватися дуже звужено, і все ж призводити до незаконних відмов", — пояснює Брикайло.

У разі відмови варто звернутися до суду — практика показує, що рішення зазвичай приймаються на користь заявників.

Як підготувати документи для прописки

Щоб успішно зареєструватися в дачному або садовому будинку, необхідно:

Оформити право власності — має бути витяг із ДРРП або договір купівлі-продажу. Надати технічний паспорт — об’єкт має бути визнаний придатним для проживання. Присвоїти адресу — звернутися до органів місцевого самоврядування для отримання офіційної поштової адреси. Подати заяву — за формою, передбаченою Порядком №265. У разі відмови — оскаржити рішення — у адміністративному або судовому порядку.

Будинок має бути інвентаризований, офіційно зареєстрований, мати адресу та технічну характеристику, що не виключає проживання.

Судова практика щодо прописки на дачі

До 2022 року майже всі справи щодо відмов у прописці розглядалися в судах. І в більшості випадків суд ставав на бік громадян. Позиція проста: якщо особа фактично проживає в будинку, і він не становить небезпеки для життя, немає підстав відмовляти у реєстрації.

Це створює надійний прецедент, яким можна скористатися в разі відмови.

Прописка на дачі має майбутнє

Хоча прописка на дачі чи в садовому будинку все ще викликає суперечки, юридичні підстави для цього вже існують. Зміни 2022 року стали поштовхом для легалізації фактичного проживання там, де інфраструктура та життєві обставини до цього спонукають.

"Реєстрація місця проживання в дачному будинку — це вже не виняток, а поступова норма. Але важливо діяти грамотно: мати документи, звертатися до фахівців і не боятися захищати свої права в суді", — резюмує Брикайло.

Як повідомлялось, прописка є обов'язковою процедурою в Україні. Її відсутність може призвести до проблем із соціальними послугами та навіть адміністративних штрафів, попри спрощення деяких інших адміністративних процесів.

Також ми розповідали, що дачі активно використовуються і для відпочинку, і як повноцінне житло. Можливості будівництва на дачній ділянці в 2025 році залежать від багатьох факторів: розміру та цільового призначення землі, типу забудови, місцевого зонування та наявності всієї необхідної документації.