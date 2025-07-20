Прописка у липні 2025 року — які документи потрібні, щоб уникнути штрафів

ЦНАП у Києві. Фото: КМДА, Олексій Самсонов

У липні 2025 року процедура реєстрації місця проживання (так звана прописка) залишається обов’язковою та формалізованою. Незважаючи на спрощення деяких адміністративних процедур, відсутність прописки може спричинити низку неприємностей — від проблем із доступом до соціальних послуг до адміністративного штрафу.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як правильно оформити прописку, які документи потрібні, як уникнути штрафів і що робити в нестандартних ситуаціях.

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Де оформити прописку у липні

Для реєстрації місця проживання у липні 2025 року можна звернутися до органів місцевого самоврядування, Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) або виконавчих органів сільських рад.

"Найзручніший варіант — це ЦНАП. Там можна і знятися з реєстрації, і подати документи для нової прописки, витративши мінімум часу", — зазначається на порталі "Дія".

Як прописатися за новим місцем у липні 2025

Після зняття з попереднього місця реєстрації (що здійснюється у день звернення) громадянин має 30 календарних днів, щоб зареєструватися за новою адресою. Оформити прописку можна того ж дня, коли подані всі необхідні документи.

За бажанням заявника виписка й нова реєстрація можуть бути оформлені одночасно — це суттєво економить час.

Які документи потрібні для прописки у липні 2025

Для повнолітньої особи у ЦНАПі чи іншому реєстраційному органі необхідно подати:

паспорт громадянина України (або ID-картка);

паспорт власника житла (за потреби — також співвласників);

документ про право власності на житло (витяг з Реєстру речових прав, договір купівлі-продажу тощо);

військовий квиток (для осіб призовного віку чи військовозобов’язаних);

заяву про зняття з попереднього місця проживання, якщо ви переїхали;

квитанцію про оплату адміністративного збору.

Як прописати дитину у липні 2025

Для реєстрації дитини необхідно:

паспорти обох батьків або електронні документи з "Дії";

свідоцтво про народження дитини;

квитанцію про сплату адмінвнеску;

заяву про реєстрацію;

згоду іпотекотримача або довірчого власника, якщо житло в іпотеці.

Якщо дитина реєструється за адресою одного з батьків потрібна згода власника житла не потрібна.

Як отримати довідку про прописку у 2025

Довідка про місце реєстрації (або витяг із Реєстру територіальної громади) може знадобитися для оформлення документів, субсидій, банківських продуктів тощо. Отримати її можна у ЦНАПі або органі реєстрації та через портал або застосунок "Дія".

Це дозволяє уникнути черг і отримати документ протягом кількох хвилин.

Штраф за відсутність прописки

Законом передбачено, що людина має один місяць, щоб зареєструватися після зміни місця проживання. У разі перевищення терміну:

якщо прострочення незначне — можливе лише попередження;

якщо без реєстрації ви перебуваєте понад рік, накладається штраф:

від 17 до 51 гривні (1–3 неоподатковувані мінімуми).

Зазначимо, що невелика сума штрафу не скасовує того факту, що без прописки складно отримати адміністративні чи медичні послуги.

У чому ризики відсутності прописки

Люди часто відкладають зміну реєстрації, однак у 2025 році без неї можуть бути складнощі з мобільністю та доступом до державних послуг.

Наприклад:

не видадуть новий паспорт без актуальної прописки;

виникнуть проблеми з підтвердженням місця проживання у судах;

неможливо буде отримати медичне обслуговування в новому місті.

Як повідомлялось, уявлення українців про прописку глибоко вкорінене з радянських часів, коли її відсутність обмежувала доступ до роботи та пересування. Сьогодні ж реєстрація місця проживання, попри свою формальність, все ще є ключовою для доступу до багатьох базових прав і продовжує породжувати чимало міфів, особливо в питаннях, що стосуються житла.

Також ми розповідали, що після розлучення нерідко виникає ситуація, коли один з колишніх партнерів залишається зареєстрованим у житлі, що належить іншому, створюючи юридичні та побутові складнощі. У 2025 році законодавство передбачає чітку процедуру, що дозволяє власнику житла виписати колишнього чоловіка/дружину.